Русия демонстрира ядрените и военните си способности непосредствено преди срещата между президентите на САЩ, Русия и Китай Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в Шенжен. В руски държавни медии беше показан сътрудник на Путин, който носи куфарче, представено като част от системата за управление на руските стратегически ядрени сили.

CNN определи появата му като „необичайна публична демонстрация“ и напомняне за ядрената мощ на Москва. Куфарчето беше заснето по време на визитата на Путин в Китай за срещата на върха на АПЕК. Според публикацията то съдържа руските ядрени кодове, макар че публично не са представени технически доказателства за съдържанието му.

Два Ту-95 кацнаха в Да Нанг

Сателитни изображения, заснети във вторник, показаха два руски стратегически бомбардировача Ту-95 на летището в Да Нанг, Виетнам. Самолетите, известни в НАТО с названието „Мечка“, са способни да носят ядрено оръжие. На изображенията се виждат и два руски военнотранспортни самолета Ил-76.

Разполагането им е станало няколко часа след като Тайван съобщи за навлизане на два руски военни самолета в зоната си за идентификация на противовъздушната отбрана. По-рано Япония съобщи за два предполагаеми руски самолета, навлезли във въздушното ѝ пространство. И в двата случая става дума за редки инциденти, случили се дни преди срещата в Шенжен.

Русия не е съобщила публично каква е целта на полета до Виетнам. Москва и Ханой поддържат дългогодишни отношения, а Виетнам е съседна на Китай държава. Присъствието на стратегически бомбардировачи там е необичайна демонстрация на руска военна авиация далеч от района на войната в Украйна.

Сигнал преди разговорите с Тръмп и Си

Тристранната среща между Тръмп, Путин и Си е определяна като безпрецедентна, тъй като събира лидерите на трите държави с най-голямо значение за глобалния ядрен баланс. Очаква се разговорите да се проведат в четвъртък в рамките на визитата на Путин в Китай.

CNN представя действията на Москва като опит да подчертае, че Русия остава значима ядрена сила, независимо от икономическия и военния натиск, свързан с войната в Украйна. В този контекст куфарчето в Шенжен и двата Ту-95 във Виетнам изпращат един и същ сигнал: Русия иска да участва в разговорите не само като страна в конфликта, а и като държава с глобален военен и ядрен потенциал.

Източници: news.bg, apnews.com, japantimes.co.jp