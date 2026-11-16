Новини
Свят »
Русия »
Русия удвои износа на дизел, но САЩ не получиха нито литър доставки
  Тема: Украйна

Русия удвои износа на дизел, но САЩ не получиха нито литър доставки

16 Ноември, 2026 15:48 1 146 30

  • русия-
  • дизел-
  • сащ-
  • петрол-
  • санкции-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Москва увеличи доставките до 271 000 барела дневно през октомври, но американските компании избягват руския дизел заради правни рискове

Русия удвои износа на дизел, но САЩ не получиха нито литър доставки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия почти е удвоила износа си на дизел през октомври, но нито една доставка по договореността между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин не е достигнала американския пазар. Средният руски износ е нараснал до 271 000 барела дневно спрямо 135 000 барела дневно през септември.

Договореността между Тръмп и Путин е постигната на 9 октомври. Според нея Русия е трябвало незабавно да достави над 300 000 тона дизел на САЩ, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 млн. тона на по-късен етап. За сделките Службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ е издала генерален лиценз, валиден до 7 април 2027 г.

Още новини от Украйна

Американският бизнес избягва товарите

Компаниите в САЩ отказват руските товари заради правни рискове и съмнения дали лицензът отменя законовата забрана за внос на руски петролни продукти, въведена през 2022 г.

„Беше относително лесно решение за бизнеса да каже: „Не искаме да го пипаме““, заяви пред „Ройтерс“ бившият експерт по санкциите във Вашингтон Джереми Панер.

Главният изпълнителен директор на Phillips 66 Марк Лашиър е заявил, че компанията няма намерение да купува руски дизел. Губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил е предупредила пристанищните оператори, че могат да последват тежки санкции, ако приемат подобни танкери.

Товарите се насочват към други пазари

След отказа на американските купувачи допълнителните количества се пренасочват към Бразилия, Турция и други пазари. Бразилски търговци обаче също са отхвърлили част от офертите, тъй като цените са били неизгодни спрямо американския дизел.

Дори след октомврийския скок износът остава значително под обичайните сезонни равнища. Energy Aspects го оценява на 260 000 барела дневно, докато петгодишната сезонна норма е около 700 000 барела дневно.

На 30 октомври Украйна е възобновила ударите с дронове по руски рафинерии, като около 30% от рафиниращия капацитет на Русия е бил изваден от строя. Това продължава да ограничава доставките на дизел за международните пазари.

Паралелно с това руският добив на суров петрол е нараснал през октомври с 210 000 барела дневно до 8,73 млн. барела дневно. Международната агенция по енергетика отчита глобално предлагане от 105,4 млн. барела дневно, което за първи път от началото на войната в Иран надхвърля търсенето.

Източници: money.bg


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания