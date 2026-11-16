Русия удвои износа на дизел, но САЩ не получиха нито литър доставки

Русия почти е удвоила износа си на дизел през октомври, но нито една доставка по договореността между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин не е достигнала американския пазар. Средният руски износ е нараснал до 271 000 барела дневно спрямо 135 000 барела дневно през септември.

Договореността между Тръмп и Путин е постигната на 9 октомври. Според нея Русия е трябвало незабавно да достави над 300 000 тона дизел на САЩ, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 млн. тона на по-късен етап. За сделките Службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ е издала генерален лиценз, валиден до 7 април 2027 г.

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Американският бизнес избягва товарите

Компаниите в САЩ отказват руските товари заради правни рискове и съмнения дали лицензът отменя законовата забрана за внос на руски петролни продукти, въведена през 2022 г.

„Беше относително лесно решение за бизнеса да каже: „Не искаме да го пипаме““, заяви пред „Ройтерс“ бившият експерт по санкциите във Вашингтон Джереми Панер.

Главният изпълнителен директор на Phillips 66 Марк Лашиър е заявил, че компанията няма намерение да купува руски дизел. Губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил е предупредила пристанищните оператори, че могат да последват тежки санкции, ако приемат подобни танкери.

Товарите се насочват към други пазари

След отказа на американските купувачи допълнителните количества се пренасочват към Бразилия, Турция и други пазари. Бразилски търговци обаче също са отхвърлили част от офертите, тъй като цените са били неизгодни спрямо американския дизел.

Дори след октомврийския скок износът остава значително под обичайните сезонни равнища. Energy Aspects го оценява на 260 000 барела дневно, докато петгодишната сезонна норма е около 700 000 барела дневно.

На 30 октомври Украйна е възобновила ударите с дронове по руски рафинерии, като около 30% от рафиниращия капацитет на Русия е бил изваден от строя. Това продължава да ограничава доставките на дизел за международните пазари.

Паралелно с това руският добив на суров петрол е нараснал през октомври с 210 000 барела дневно до 8,73 млн. барела дневно. Международната агенция по енергетика отчита глобално предлагане от 105,4 млн. барела дневно, което за първи път от началото на войната в Иран надхвърля търсенето.

Източници: money.bg