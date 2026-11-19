Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че президентите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Дзинпин могат да окажат натиск върху руския лидер Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна. Той направи изявлението в интервю за NBC News, предаде БТА.

Зеленски беше попитан какво би казал на Тръмп, Си Дзинпин и Путин, ако присъстваше на очакваната им среща в китайския град Шънджън.

„На първо място, всичко започва на бойното поле. Цялата война започва там и ако е възможно да се постигне напредък към установяването на мир, то бойните действия трябва да бъдат прекратени“, заяви Зеленски.

По думите му САЩ и Китай разполагат с достатъчно влияние, за да въздействат върху Москва. Украинският президент посочи санкциите и ограничаването на търговията като възможни инструменти за натиск.

Срещата в Шънджън

„Напълно ясно е как може да се постигне това, защото Китай и САЩ са достатъчно силни. Разбира се, ако те наложат санкции, или ако просто заявят, че ще ги наложат и спрат да търгуват с Русия, то това ще сложи край на войната“, каза той.

Изявлението беше направено на фона на очаквана тристранна среща между Тръмп, Си Дзинпин и Путин в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Разговорите трябваше да се проведат в Шънджън и да включат теми, свързани с войната в Украйна, сигурността и отношенията между трите държави.

Според Асошиейтед прес срещата е била планирана като първо подобно събиране на лидерите на САЩ, Китай и Русия в този формат. Киев не беше представен на разговорите, което поставяше акцент върху възможността бъдещи решения за войната да бъдат обсъждани без пряко участие на Украйна.

Зеленски не заяви, че Тръмп и Си Дзинпин вече са поели конкретни ангажименти. Той изрази надежда двамата лидери да използват политическото и икономическото си влияние, за да бъде принудена Русия да прекрати бойните действия.

Източници: bta.bg, apnews.com