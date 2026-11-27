Европейските политически режими са преминали от демокрация към „либерална диктатура“. Това заяви Леонид Слуцки, член на Комисията по международни отношения на Държавната дума и лидер на Либерално-демократическата партия на Русия, в своя колонка за ТАСС.

„Демокрацията в европейските столици отдавна е преминала към либерална диктатура“, написа руският депутат. По думите му принципите свобода, равенство и братство в днешна Европа съществуват само на хартия.

Критика към френския закон за полицията

Като основен пример Слуцки посочи закон, окончателно приет от френския Сенат на 20 ноември. Текстът въвежда презумпция, че полицаи и жандармеристи са използвали оръжието си законосъобразно при изпълнение на служебните си задължения.

Сенатът прие закона с 205 гласа „за“ срещу 110 „против“. Според френската институция презумпцията може да бъде оборена с доказателства в рамките на разследването и не отменя изискванията за абсолютна необходимост и пропорционалност при употребата на оръжие.

Слуцки нарече мярката „лиценз за убийство“ за френските полицаи. Той заяви, че чрез нея властите се подготвят предварително за разпръскване на бъдещи протести.

Законът още не е в сила

Развитието около френския закон продължава. На 25 ноември Конституционният съвет е бил сезиран два пъти от повече от 60 депутати. Това означава, че текстът все още не е влязъл в сила и предстои конституционна проверка.

В изявлението си Слуцки посочи още „нови забрани за протести във Великобритания“, без да уточни кои конкретни мерки има предвид. Според него подобни решения, както и разширяването на правомощията на силите за сигурност във Франция, показват стремеж към потискане на несъгласието.

Твърдението за „либерална диктатура“ представлява политическа оценка на руския депутат. То е свързано от него с конкретни законодателни промени и ограничения върху протестите, но не е заключение на европейска институция.

Източници: focus-news.net, new.streetinsider.com