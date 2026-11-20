Европейският съюз и Великобритания договориха нов пакет от мерки за задълбочаване на отношенията си след Брекзит. Споразуменията бяха постигнати на срещата на върха в Брюксел, в която участваха председателят на Европейския съвет Антониу Коща, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британският премиер Анди Бърнам. Това е втората среща на върха между двете страни след излизането на Великобритания от Европейския съюз.

Сред конкретните договорености е връщането на Великобритания в програмата „Еразъм+“ от 2027 г. Така британски студенти, учащи и млади хора отново ще могат да участват в европейски образователни и обучителни програми. Европейската комисия обяви, че поканата за кандидатстване по програмата за 2027 г. вече е открита.

До 100 000 млади хора от всяка страна

ЕС и Великобритания са приключили и преговорите по Схемата за младежки опит. Тя ще дава възможност на до 100 000 млади хора от Европейския съюз и на до 100 000 британци да пребивават в другата страна за срок до три години. Участниците ще могат да работят, да учат, да се включват в доброволчески дейности или да пътуват.

Според съвместното изявление на лидерите целта е споразумението да започне да се прилага най-късно до 2028 г., а първите възможности по схемата да бъдат достъпни не по-късно от януари 2030 г.

„Днес отваряме нова глава“

Това заяви Анди Бърнам, като определи договореностите като изгодни и за Великобритания, и за Европа. Британският премиер каза, че според последните проучвания три четвърти от хората във Великобритания подкрепят по-близки отношения с Европейския съюз. По думите му десетилетието след Брекзит е било белязано от разделение, слаб икономически растеж и по-високи цени.

Урсула фон дер Лайен определи връщането на британските студенти в „Еразъм+“ и младежката схема като възможности, които могат да създадат нови връзки между младите хора от двете страни.

Търговия, сигурност и миграция

Пакетът включва и договорености за улесняване на търговията с храни и селскостопански продукти, сътрудничество в областта на въглеродните пазари, както и по-тясна координация по сигурността и миграцията. Лондон и Брюксел са потвърдили обща цел за съвместни действия срещу каналджийските мрежи и за ограничаване на опасните преминавания през Ламанша.

Двете страни ще продължат да работят и по отбраната, киберсигурността, санкциите и защитата на европейската сигурност. Договореностите не означават връщане на Великобритания в Европейския съюз, единния пазар или митническия съюз, а представляват нов етап в отношенията между Лондон и Брюксел.

Източници: focus-news.net, apnews.com