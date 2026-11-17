Руската Държавна дума прие на първо четене законопроект за увеличаване на глобите за 29 административни нарушения, сред които публични действия, определяни от властите като „дискредитиране“ на въоръжените сили, и разпространение на материали, обявявани за „екстремистки“.

Промените предвиждат приблизително удвояване на долната и горната граница на санкциите за нарушения, свързани с обществения ред и безопасността. Сред тях са организиране на митинги без разрешение, създаване и разпространение на „екстремистки“ материали, пушене на определени места и отказ за регистриране на местоживеенето.

Още новини от Украйна

За създаване и разпространение на „екстремистко“ съдържание глобата за физически лица ще бъде между 50 000 и 100 000 рубли, ако законопроектът бъде окончателно приет. В момента санкцията е между 1000 и 3000 рубли. Посочените в материала суми съответстват приблизително на 600-1206 долара.

„Всичко това би трябвало да помогне за увеличаване на обществената безопасност“, заяви председателят на Държавната дума Вячеслав Володин.

Приетият текст все още не е закон. След първото четене предстоят още две гласувания в долната камара на руския парламент, преди промените да могат да влязат в сила.

По-строги ограничения за антивоенни позиции

Мерките се обсъждат на фона на руското законодателство, въведено след изпращането на войски в Украйна през февруари 2022 г. То превърна критиките към действията на руските военнослужещи в престъпление и позволи групи, свързани с покойния опозиционер Алексей Навални, да бъдат обявявани за „екстремистки“.

Ройтерс отбелязва, че руските власти са ограничили почти всички публични прояви на несъгласие с войната. Според правозащитната организация ОВД-Инфо от началото на конфликта 1393 души са били обект на съдебно преследване заради антивоенни позиции. От тях 337 в момента са лишени от свобода или са изпратени в заведения за принудително психиатрично лечение.

Източници: bta.bg