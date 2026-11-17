Заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби разкритикува украинските удари по цели дълбоко в руска територия. Според него подобни атаки не допринасят за прекратяване на войната и могат да засилят готовността на Москва да разшири конфликта.
Колби направи изявлението си в централата на НАТО в Брюксел по време на заседание на Контактната група за отбраната на Украйна. В нея участват около 40 държави, които подкрепят Киев.
Вашингтон призова за фокус върху фронта
Американският представител заяви пред съюзниците, че дълбоките удари в руска територия не са постигнали целта да доведат до край на войната. По думите му те не допринасят и за ограничаване на руското настъпление по фронтовата линия.
Вместо това подкрепящите Украйна държави трябва да насочат усилията си към осигуряване на въоръжение и средства за отбраната на украинските сили по фронта. Тезата на Колби поставя акцент върху непосредствените военни нужди на Киев, а не върху разширяването на обсега на ударите навътре в Русия.
Складове на „Уайлдберис“ са сред посочените цели
Колби посочи като пример складовите бази на „Уайлдберис“ - един от големите руски онлайн търговци. По данни, цитирани от Франс прес, складове на компанията са били обект на украински атаки от средата на юли.
Американският заместник-министър определи подобни обекти като гражданска инфраструктура и предупреди, че ударите по тях могат да имат обратен ефект. Според оценката му атаките вероятно са засилили подкрепата на руското общество за продължаване на войната и са увеличили готовността на Кремъл да отговори с ескалация.
Междувременно изпълнителният директор на „Уайлдберис“ Татяна Ким е посочена като бъдещ обект на санкции от Европейския съюз. В предоставената информация не се уточнява кога точно ще бъде взето окончателно решение за включването ѝ в санкционния списък.
Изказването на Колби идва в момент, когато Контактната група обсъжда военната подкрепа за Украйна и нуждите на страната на фона на продължаващите руски атаки. Позицията на Вашингтон показва, че според САЩ приоритет трябва да останат отбранителните способности на украинската армия и ограничаването на руското настъпление по бойната линия.
Източници: bta.bg, apnews.com
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