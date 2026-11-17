Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците на страната, включително Съединените щати, да доставят възможно най-скоро ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Той поиска и ракети за системите „Ирис-Т“, като подчерта значението им за защитата на Украйна.

Зеленски отправи призива във видеообръщение, излъчено по време на срещата на страните, подкрепящи Киев, в централата на НАТО в Брюксел. Той се обърна към министрите на отбраната от Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна.

„Украйна има незабавна нужда от прехващачи „Пейтриът“ и „Ирис-Т“ от запасите, които вече имате“, заяви Володимир Зеленски.

В Контактната група участват около 40 държави, които подкрепят Киев. Искането на украинския президент е насочено към наличните запаси на съюзниците, а не към бъдещи доставки, чието производство и планиране могат да изискват повече време.

Фокусът е върху противовъздушната отбрана

Зеленски определи ракетите прехващачи като изключително важни за украинската противовъздушна отбрана. Системите „Пейтриът“ са сред средствата, с които Украйна защитава градове и ключови обекти от въздушни атаки, докато „Ирис-Т“ е друга система, използвана от украинската армия.

Призивът беше отправен по време на поредна среща на държавите, оказващи отбранителна помощ на Украйна. В изказването си Зеленски настоя съюзниците да използват вече наличните си запаси, за да отговорят на непосредствените нужди на Киев.

Франс прес предаде информацията за обръщението, а Българската телеграфна агенция съобщи за него.

Източници: bta.bg