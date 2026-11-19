Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна поздрави иронично моста „Вашку да Гама“ в Лисабон за завръщането му на първото място сред най-дългите мостове в Европа. Изявлението беше направено след ударите по Кримския мост, при които участък от пътното платно и една от арките са паднали във водите на Керченския проток.

„Въоръжените сили на Украйна поздравяват моста „Вашку да Гама“ (Лисабон) за спечелването на титлата „най-дълъг мост в Европа“!“, заявиха от украинския Генерален щаб, цитиран от УНИАН.

Кримският мост е дълъг 19 километра. След повредите по пътното му трасе моста „Вашку да Гама“, който се намира край Лисабон, отново е съоръжението, свързвано с титлата за най-голяма дължина на континента.

Руското Министерство на транспорта съобщи, че железопътното движение по Кримския мост е временно преустановено, докато специалисти оценяват щетите. За спирането на движението съобщи и Сергей Аксьонов, ръководител на руските власти в Крим.

Щетите по Кримския мост

Ударите са нанесени през нощта на 17 ноември. Според украинския Генерален щаб са били поразени участъци от моста, което е довело до срутването на пътната арка и част от платното. Автомобилното движение по съоръжението е спряно.

Кримският мост беше открит през 2018 г. и свързва руската Таманска област с Крим през Керченския проток. Съоръжението има значение както за цивилните доставки към полуострова, така и за придвижването на военни ресурси. То е и един от най-силните символи на руското присъствие в Крим.

Асошиейтед прес съобщи, че последната атака е третата по моста в рамките на четири дни. Агенцията посочи, че железопътният трафик е бил спрян след нов удар, докато пътното движение вече е било прекъснато заради по-ранните разрушения.

На този етап е потвърдено спирането на автомобилното и железопътното движение, както и извършването на оценка на щетите. Не е посочен срок за възстановяване на пълната експлоатация на съоръжението.

Източници: news.bg, apnews.com