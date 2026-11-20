Падането на две руски ракети и един дрон на територията на Полша вероятно е било преднамерена провокация, заяви полският премиер Доналд Туск. По думите му действията са били планирани така, че да съвпаднат с началото на военните учения на „Коалицията на желаещите“.

„Знаем, че това, което падна на полска територия, е дошло от Русия. Следователно – и това не е само моя оценка, а и на нашите чуждестранни партньори, включително тези от НАТО – това не изглежда като инцидент. Изглежда, че имаме работа с умишлена провокация“, каза Туск.

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Три обекта са паднали в Полша

Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че през нощта полското въздушно пространство е било нарушено от три обекта. Един от тях е идентифициран като ракета Х-101. Вторият вероятно също е ракета, а третият най-вероятно е безпилотен летателен апарат с реактивен двигател.

Полският вътрешен министър Марчин Кервински съобщи, че властите извършват операции на три места – в Рудник над Санем и Молодич в Подкарпатското воеводство, както и в Нови Липовец в Любелското воеводство.

Възможното място на падането край Нови Липовец се намира на около 60 километра от полско-украинската граница. В района са забелязани военни хеликоптери и спасителни автомобили, а полицията е поставила временни пътни заграждения. Училищата в населеното място са преустановили занятията си.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди „сериозните нарушения“ на полското въздушно пространство. „Самолети на НАТО бяха вдигнати по тревога в отговор. Тези инциденти са очевидно опасни – последица от войната, която Русия продължава да води срещу Украйна“, написа той.

Инцидентите са станали по време на руски удари

Нарушаването на полското въздушно пространство е станало по време на поредна руска атака срещу Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Русия е изстреляла над 400 ударни дрона и повече от 110 ракети, 27 от които балистични. По данни на Зеленски са загинали осем души, а 30 са били ранени. Повредени са и три моста над река Днепър, както и други инфраструктурни обекти.

Туск заяви, че нарушенията „не изглеждат случайни“ и обърна внимание на близостта до военните маневри на европейски държави.

Учението „Коалиция 26.2“

Двуседмичното учение „Коалиция 26.2“ започна на 9 ноември в Полша. В него участват около 2800 военнослужещи от Белгия, Великобритания, Германия, Естония, Испания, Литва, Нидерландия, Франция и Швеция, като Полша осигурява логистичната подкрепа. Турция участва с военноморски маневри в Истанбул.

Франция и Великобритания ръководят Многонационалните сили за Украйна – инициатива извън рамките на НАТО на по-широката „Коалиция на желаещите“. Целта е да се отработи разполагането на сили за евентуална мисия в Украйна след края на войната и за стабилизирането на страната.

Източници: bta.bg, investing.com