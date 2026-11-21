Първата дама на САЩ Мелания Тръмп изрази надежда Украйна и Русия да се споразумеят за ново прекратяване на огъня до Коледа. Тя заяви това в ефира на Fox News, след като беше попитана какво желае за празниците.

Мелания Тръмп посочи, че най-голямото ѝ желание е мир по целия свят, но открои войната в Украйна и необходимостта от повече примирия. По думите ѝ ново прекратяване на бойните действия може да бъде постигнато бързо, ако Киев и Москва са готови за това.

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„Бих искала да има повече примирия... може би до Коледа ще имаме още едно примирие“, заяви Мелания Тръмп.

Тя добави, че преговорите между Украйна и Русия вече текат. В изказването си обаче първата дама не посочи кои представители участват в тях, къде се провеждат разговорите или какви са обсъжданите условия.

До момента думите ѝ не представляват потвърждение за постигнато споразумение. Те изразяват очакване за ново примирие до Коледа, като самата Мелания Тръмп постави възможността в зависимост от готовността на двете страни да постигнат договореност.

Източници: focus-news.net