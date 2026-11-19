Президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин проведоха двустранна среща в Шенжен, която продължи по-малко от час. Разговорът започна около 12:15 ч. местно време, а американският президент напусна залата в 12:57 ч., съобщи пресгрупата на Белия дом.

Срещата се състоя в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Достъпът до нея беше силно ограничен, като вътре беше допусната само една телевизионна камера.

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Тръмп: Путин е мой приятел

Преди разговора Тръмп посочи руския президент и заяви: „Той е мой приятел“. След това добави: „Очакваме с нетърпение срещата си“.

Американският президент каза още: „Имаме чудесни отношения от много години - познаваме се отдавна и смятам, че от това могат да произлязат много прекрасни неща, или поне да се постави началото им“.

Путин не направи публични изказвания. Тръмп влезе в залата, придружен от държавния секретар Марко Рубио и министъра на финансите Скот Бесент, след което двамата лидери се ръкуваха.

Украйна сред обсъжданите теми

Според помощника на руския президент Юрий Ушаков подготовката за срещата е била обсъдена по време на скорошните разговори в Москва между Путин, специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на американския президент.

По думите на Ушаков тогава са били разгледани различни въпроси, включително уреждането на конфликта в Украйна и предложенията на Русия и Съединените щати.

Разговорите в Шенжен са осмият личен контакт между Тръмп и Путин в рамките на президентските им мандати и вторият след завръщането на Тръмп в Белия дом. Предишната им среща беше през август 2025 г. в Анкъридж, Аляска.

Предстоят разговори със Си Дзинпин

След двустранната среща Тръмп трябва да проведе отделен разговор с китайския лидер Си Дзинпин. По-късно е планирана и тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Китай - формат, който досега не е провеждан.

Срещата на върха на АТИС се провежда в Шенжен на 18 и 19 ноември. Форумът обединява 21 икономики от Азиатско-тихоокеанския регион, сред които САЩ, Русия и Китай, и е посветен на търговията, инвестициите и регионалното икономическо сътрудничество.

Източници: news.bg, apnews.com