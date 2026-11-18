Великобритания и Германия защитиха украинските удари по цели в дълбочина на руска територия и разкритикуваха позицията на Пентагона по въпроса. Размяната на позиции стана по време на срещата на групата за координация на военната помощ за Украйна във формат „Рамщайн“ в Брюксел.

Заместник-директорът на Пентагона Елбридж Колби заяви, че атаките по складове на логистичната компания „Wildberries“ и други подобни обекти не са допринесли за края на войната. По думите му те са провокирали ескалация от страна на Русия, съобщи Би Би Си, цитирана от News.bg.

Писториус: Критиката към ударите е „доста глупава“

Германският министър на отбраната Борис Писториус отхвърли тази оценка. Той заяви, че украинските атаки са насочени срещу военни цели и обекти, използвани за военни цели.

„Мисля, че това е доста глупаво“.

Писториус каза, че вместо да бъдат критикувани украинските удари, трябва да се говори за атаките на Русия срещу гражданската инфраструктура в Украйна. Той посочи енергетиката, водоснабдяването и отоплителната инфраструктура като обекти, които са поразявани „всяка нощ и всеки ден“.

„Това, по същество, е тероризъм“, заяви германският министър, като добави, че разговорът трябва да бъде за тези атаки, а не за ударите по нецивилни цели в Русия.

Лондон: Украйна сама решава как да води войната

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг изрази сходна позиция, но в по-умерен тон.

„Не можем да диктуваме на Украйна как да води войната си“.

Стрийтинг заяви, че няма съмнение от негова страна, че украинските удари в дълбочина на руска територия са допринесли за намаляване на ефективността на руската военна машина.

Така по време на срещата в Брюксел Лондон и Берлин публично защитиха правото на Украйна да поразява военни цели извън непосредствената зона на бойните действия, докато представителят на Пентагона предупреди, че подобни атаки не приближават края на войната и могат да доведат до нова ескалация.

Източници: news.bg