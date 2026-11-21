Светът може да живее без ирански петрол, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент в интервю за CNBC. По думите му в момента в морето няма танкери с ирански петрол и никой не може да купи такъв ресурс.

„За първи път, откакто Иран започна да добива петрол, няма ирански петрол на вода“, каза Бесент. Той добави, че данните, които според него потвърждават възможността световният пазар да функционира без ирански доставки, ще бъдат публикувани в събота.

САЩ, Русия и Китай с обща позиция за ядрената програма

Бесент съобщи, че по време на разговорите в Шънджън САЩ, Русия и Китай са потвърдили, че Иран не трябва да притежава ядрено оръжие.

„Иран не трябва да притежава ядрено оръжие. И трите държави са съгласни с това“, заяви американският финансов министър.

По думите му трите държави са определили и свободата на корабоплаването през Ормузкия проток като основен въпрос. Бесент посочи, че през нощта преди интервюто през протока е преминало най-голямото количество петрол от началото на конфликта.

Вашингтон ще продължи натиска върху Техеран

САЩ ще запазят икономическия натиск върху Иран, докато страната не приеме споразумения, които Вашингтон смята за приемливи за прекратяване на конфликта. Бесент заяви, че американската администрация ще продължи да затяга натиска върху Иранската революционна гвардия.

„Ако иранците наистина ме преследват, това означава, че те наистина са в тежко положение“, каза министърът.

Бесент потвърди, че временно живее във военна база заради опасения от иранско покушение. Той свърза решението си с публикувана по-рано през годината снимка на новия му дом, придружена от данни за местоположението му. Според него именно тогава е решил да се премести в базата.

„Животът във военната база е приятен“, заяви Бесент, като подчерта, че няма намерение да бъде уплашен от иранските заплахи.

Източници: news.bg, pressroom.versantmedia.com