Германската армия е тествала украинската цифрова система DELTA за управление на бойното поле и оценка на обстановката. Това съобщи германският министър на отбраната Борис Писториус по време на среща в Брюксел.

Изпитанието е проведено през миналия месец в рамките на учение, насочено към воденето на съвременна война с използване на дронове. В него са участвали различни европейски партньори, а украински инструктори и съветници са помогнали за подготовката и провеждането му.

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Писториус заяви, че Германия иска да продължи работата с Украйна по системата и да провери приложението ѝ в собствените си въоръжени сили.

„Искаме да работим съвместно с Украйна и да тестваме използването ѝ в Бундесвера“, каза германският министър на отбраната.

DELTA е предназначена да подпомага управлението на бойните действия и оценката на обстановката. Интересът на Берлин към нея идва на фона на натрупания от Украйна опит във войната с широко използване на безпилотни летателни апарати.

Предупреждение за зимата

В Брюксел Писториус говори и за продължаващата война в Украйна. Той предупреди, че Русия вероятно отново ще „използва зимата като оръжие“, като създава условия за хуманитарни кризи в Киев, Одеса и други големи градове.

По думите му съюзниците трябва да действат „съвместно и решително“. Той призова за удвояване на дипломатическите усилия и за засилване на санкциите срещу Русия.

Източници: news.bg, apnews.com