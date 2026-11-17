Йеменските бунтовници хуси заявиха, че са атакували с пет дрона саудитския петролопровод „Изток – Запад“. По думите им безпилотните апарати са били насочени към две помпени станции по трасето на петролопровода в района на Рияд.

„Атакувахме с пет дрона две помпени станции по трасето на петролопровода“, заявиха хусите в съобщение, цитирано от Ройтерс. Подкрепяната от Иран групировка не съобщи дали има нанесени щети, жертви или прекъсване на работата на съоръжението.

Към момента Саудитска Арабия не е потвърдила информацията за нападението. Липсват и официални данни за реакция на саудитските власти или за евентуални последствия за експлоатацията на петролопровода.

Предишна атака не спря работата на съоръжението

Предишното съобщение за нападение срещу петролопровода „Изток – Запад“ беше в началото на ноември. Тогава Саудитската агенция по печата съобщи, че стратегическата енергийна връзка е била обект на атака, но работата ѝ не е била засегната.

Петролопроводът има ключово значение за преноса на саудитски петрол, тъй като свързва източните находища на кралството с пристанищата на Червено море. Новото твърдение на хусите идва на фона на поредица от атаки и взаимни обвинения между групировката и Саудитска Арабия.

Засега не е ясно дали при последния инцидент са достигнати целите, посочени от хусите. Потвърждение от саудитска страна би могло да даде информация за мащаба на щетите и за това дали е засегнато движението на петрол по трасето.

Източници: bta.bg