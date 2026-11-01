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Удари по мостовете: може ли Русия да парализира Киев
  Тема: Украйна

Удари по мостовете: може ли Русия да парализира Киев

1 Ноември, 2026 17:54 1 223 74

  • киев-
  • украйна-
  • виталий кличко-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове-
  • русия

Властите вече планират алтернативи за преминаване. Може ли руската армия да ги разруши? И какви мерки предприема Украйна?

Удари по мостовете: може ли Русия да парализира Киев - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

От началото на октомври Русия е атакувала осем пъти два от киевските мостове над река Днепър – Южния и Северния. Всеки път след ударите движението е възобновявано относително бързо – за по-малко от денонощие.

Автомобилните мостове над Днепър в Киев са общо шест: Северен, Патона, Метро, Южен, Дарницки и Подолско-Воскресенски. Има и три железопътни прехода. По данни от министерството на транспорта, за 24 часа по мостовете минават около 600 000 автомобила.

Особено значение за транспортната мрежа на Киев имат Северният и Южният мост, които са обект на редица руски атаки, казва пред ДВ експертът по транспортно планиране Дмитрий Беспалов. По един от мостовете минава и метролиния. "Освен това по тези мостове са основните маршрути на камионети, защото другите или имат ограничения, или не са удобно свързани с пътната мрежа“, обяснява той.

Загуби за икономиката

Въпреки нанесените щети на киевските мостове,експертите се съмняват, че руските войски ще успеят да ги разрушат. Според Андрий Коваленко, лейтенант в украинските отбранителни сили, атаките по мостовете са инструмент за "психологически натиск". Според него основна цел на руснаците е да бъде нарушена логистиката.

Беспалов също отбелязва, че "разрушаването на мост е много трудно". "В това отношение Русия няма да спечели. Но те нанасят големи щети на икономиката заради нарушаването на функционирането на критичната инфраструктура", подчертава експертът.

Инженер Михаил Корниев, специалист по строителството на мостове, не е така категоричен. Той е съгласен, че мостове се разрушават трудно, но отбелязва, че всяка конструкция има свое "уязвимо място". "Това може да е опората или надстройката. Може да има комбинация от натоварвания и повреди, при която конструкцията да се разруши. Но вероятността се свежда до хилядни от процента."

ПВО и нови преходи през Днепър

Мостовете няма как да бъдат физически защитени от ракети, убеден е Крониев. "Съоръженията са огромни. Не може да помогне нито бетонен екран, нито нищо. Срещу ракетите има само един вариант на защита – да бъдат свалени", отбелязва той.

Междувременно Киев планира да отдели един милиард гривни (около 20 млн. евро) за строителството на "комбинирани водни преходи" през Днепър и подходите към тях. Кметът на града Виталий Кличко съобщи, че местата на тези преходи ще бъдат определени от военното командване.

По думите на Кличко инициативата за това е на правителството. Още в средата на октомври е било прието постановлание, което опростява изискванията за пускането на обекти в експлоатация. Освен в Киев, такива обекти предстои да бъдат реализирани в още девет области на Украйна.

Украинският министър на инфраструктурата Николай Калашник на свой ред обеща за три месеца в Киев и в други локации да бъдат построени насипни дамби и понтонни преходи. При това в Киев те трябва да обезпечат преминаването на поток, аналогичен на този, който използва мостовете – около 600 000 автомобила. Освен това в министерството се разглеждат и други варианти – бетонни конструкции, които могат да бъдат издигнати бързо, както и тунел под Днепър. Инженер Корниев обача нарича проекта за тунела мечта. "Дори само проектирането на такъв обект продължава с години, както и самото строителство", казва той.

Понтоните няма да заменят мостовете

Събеседниците на ДВ са сигурни, че понтонните преходи могат да помогнат, но няма да заменят пълноценно мостовете, ако те бъдат разрушени. "Понтоните няма да могат да компенсират пълната мощност на мостовете. Разбира се, могат да бъдат установени много понтони, но трябва да се изградят и подстъпите към тях и те да бъдат свързани с градската инфраструктура", посочва Корниев.

Беспалов също смята, че това ще е сложно. "Има нужда поне от 15-20 такива понтони и насипни дамби. Но нямам идея как всичко това ще бъде свързано с мрежата." Затова според него сценарият с разрушаването на мостовете изобщо не трябва да се разглежда като работен – мостовете трябва да бъдат защитени и да бъдат възстановявани бързо. "За целта обаче са нужни пари, воля и определена техническа експертиза – добри инженери."

Същевременно Беспалов препоръчва на властите да вземат мерки за подобряване на движението по мостовете, за да намалят последствията от трафика по време на ремонтите. "Трябва да се въведат ленти за обществения транспорт, да се променят графиците за работа, както и циклите на светофарите на критичните кръстовища. Това не изисква големи разходи, но трябва да се направи предварително."

Източник: www.dw.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укротрол с рак

    26 6 Отговор
    Утре украинската армия ще влезе в Москва! Точно на обяд.

    17:55 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Русия

    39 6 Отговор
    Русия може всичко,но не знам защо ги жали фашистите ?

    Коментиран от #12, #17, #20, #22, #24, #25

    17:57 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сесесере2🤢🤮

    7 26 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #49

    17:58 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 точка

    29 5 Отговор
    Русия все още не е подпукала Водата. Все още се надявя да уврат кратуните.

    17:59 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Най много

    6 22 Отговор

    До коментар #5 от "Русия":

    може да убива деца

    18:01 01.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами ДА!

    31 2 Отговор
    ,,Въпреки нанесените щети на киевските мостове,експертите се съмняват, че руските войски ще успеят да ги разрушат."
    Че те са строени от СССР-здрави,яки ,сигурни и многократно преоразмерени...!
    Както и всичко друго построено в Украйна е от СССР...!

    18:02 01.11.2026

  • 16 Затова

    5 20 Отговор
    Такава държава като блатната кочина не трябва да има

    Коментиран от #27

    18:02 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Йовков

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Да ама руснаците са многходови.

    18:04 01.11.2026

  • 19 Когато

    19 0 Отговор
    Украйна атакуваше мостове не беше проблем, но сега шум до небесата! А и по време на война, винаги се разрушават пътищата за снабдяване на армията!

    18:04 01.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Със ПУТИН

    4 14 Отговор

    До коментар #5 от "Русия":

    Начело

    Русия е Една КОЧИНА .

    Коментиран от #38

    18:06 01.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Русия":

    Пекат ги на бавен огън.

    18:06 01.11.2026

  • 25 Соломон

    3 11 Отговор

    До коментар #5 от "Русия":

    Ами защото фашистите са в Русия

    Коментиран от #29

    18:06 01.11.2026

  • 26 Само с глупава пропаганда

    15 2 Отговор
    се занимавате срещу Русия. Що за въпрос, ще успее ли да разруши един мост. Та Русия е една от най въоръжените страни в света. В състояние е да заличи цели държави. Разбира се, че ако решил няма да остане и помен от мост!

    Коментиран от #28, #34

    18:06 01.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А вътрешни тоалетни

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Само с глупава пропаганда":

    КогИ?

    Коментиран от #30

    18:08 01.11.2026

  • 29 Ти идеално показваш

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    фашизма в Украйна и фашизма залял запада!

    Коментиран от #31, #37

    18:08 01.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ти идеално показваш":

    Дай определение още то фашизъм и да видим коя страна отговаря на това. Русия или Украйна

    Коментиран от #36, #39

    18:10 01.11.2026

  • 32 Ъхъ...

    3 6 Отговор
    Киев за 3 ДНЯ и... тръгваме за Виена Берлин и Лисабон
    АааааааХахахаха
    Дека е.. бегачо от ГОТВАЧО?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #46, #59

    18:10 01.11.2026

  • 33 Много е просто!

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Виж сега":

    Украинците чакат Теб-да ги поведеш...- Украински ми ,,Водачо"...!

    18:10 01.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пак ли

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Денонощно едно и също. С тролене, лъжи и пропаганда срещу Русия, показвате единствено продадени душици и фашизма в Украйна и на запад. Сори, чер за друго са те извадели.

    18:12 01.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Аве мишкар

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Мизерния ес отговаря на всички критерии за фашизъм,и Русия отново ще избави света от тази зараза!

    Коментиран от #53, #55, #61

    18:13 01.11.2026

  • 40 ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ Е

    3 1 Отговор
    Че не останаа азуфци.

    18:13 01.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 арбалета 🎯

    4 1 Отговор
    Всеки ден пиша едно и също - украинците все още не са видели война . Тепърва ще видят за какво иде реч ...

    18:14 01.11.2026

  • 44 ПИШЕТЕ НЕЩО ЗА ПУТИН БЕ

    1 3 Отговор
    Да не е умрел?

    18:14 01.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Нямате разлика

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Ъхъ...":

    В края на ВСВ ползваха деца за пропаганда срещу Русия и днес показваш същото.

    18:14 01.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Върнаха се 1 милиона руснака

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сесесере2🤢🤮":

    Ама в чували или на пушек.

    18:16 01.11.2026

  • 50 А50

    1 2 Отговор
    Не може ли, а трябва

    18:17 01.11.2026

  • 51 Генчо петолъчката

    1 0 Отговор
    Братушките скоро ще ударят Аспарухово мост, от долу се крият азовци и нацики

    18:17 01.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Соломон

    5 4 Отговор

    До коментар #39 от "Аве мишкар":

    Май забравяш че Русия заедно със партньора си Германия започнаха ВСВ. Единствената страна воювала от началото до края със фашистите е Англия. И ако не беше помощта на Англия и САЩ фашистка Русия днес нямаше да я има.

    Коментиран от #58

    18:18 01.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Един токат в кофата

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Аве мишкар":

    И си до там.

    Коментиран от #60, #69

    18:19 01.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Факт

    2 2 Отговор
    Русия масово опростачиха Русофилите и комунистите,убиват в черно море работници на кораби,а те пляскат с кървавите си комунистически ръчички

    18:20 01.11.2026

  • 58 Стоенчо

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Соломон":

    Няма по лошо от човек с продадено бъдеще, мразещ род и родина и мразещ историята си. Фашизма е зло стоенче. Не изглеждаш добре на този фон.

    Коментиран от #62

    18:20 01.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Вземи първо стани

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Един токат в кофата":

    Че хората не лазят и не се продават!

    Коментиран от #65, #67

    18:21 01.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Аве мишкар

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Копейкотрошач":

    Гаранция ти давам че твоето няма да издържи и 2 секунди при среща с мен

    18:24 01.11.2026

  • 64 Вземи стани първо пале

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Копейкотрошач":

    Не лази. Изглеждаш толкова глуипаво. Знам, че няма с ко да разбереш, но ти е годно, че си жалък. 😄

    18:24 01.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Аве мишкар

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Копейкотрошач":

    щи дам да ми го посмучеш преди да те приключа

    18:25 01.11.2026

  • 67 Опаа пациуул

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Вземи първо стани":

    Жив ли си бе боклук с боклук

    Коментиран от #71

    18:25 01.11.2026

  • 68 ха ха ха ...

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А от тебе какво става ? Ако получиш един зад врата , ще напълниш кюлотите ....

    18:25 01.11.2026

  • 69 Аве мишкар

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Един токат в кофата":

    бая ще пискаш докато ти го слагам в калната дупка

    18:26 01.11.2026

  • 70 Фактите НЕ лъжат

    3 2 Отговор
    13 годин у ДОНБАС и...Нито ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД! Нито ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ !ФАКТ!
    5 год.. У йло, 23 монголски ядрени Републики и Ким ГАЗО .. превземат 4 села у ДОНБАС и...капец!!
    2 Милиона и половина монголяци фърлиха Фира и.. педофила Геройски от ГОТВАЧО ИЗБЕГА...
    ФАКТ

    Коментиран от #74

    18:26 01.11.2026

  • 71 Е жив си 😄

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Опаа пациуул":

    Лзиш пак и показваш жалкото съществуване на една мр...... Знайш. 😄

    18:27 01.11.2026

  • 72 Форестър

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Копейкотрошач":

    Дай една среща и после носа ти ще събира дъждовна вода .

    18:27 01.11.2026

  • 73 Пич

    1 0 Отговор
    Това че не може да ми опонирате, а триете, затвърждава убеждението ми, че в ДВ няма нито един кадърен!!!
    Изглежда както си е - жалко!!!

    18:27 01.11.2026

  • 74 фактите не лъжат

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Фактите НЕ лъжат":

    В Карлуково всички сте нормални !

    18:28 01.11.2026

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