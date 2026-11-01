Удари по мостовете: може ли Русия да парализира Киев

От началото на октомври Русия е атакувала осем пъти два от киевските мостове над река Днепър – Южния и Северния. Всеки път след ударите движението е възобновявано относително бързо – за по-малко от денонощие.
Автомобилните мостове над Днепър в Киев са общо шест: Северен, Патона, Метро, Южен, Дарницки и Подолско-Воскресенски. Има и три железопътни прехода. По данни от министерството на транспорта, за 24 часа по мостовете минават около 600 000 автомобила.
Особено значение за транспортната мрежа на Киев имат Северният и Южният мост, които са обект на редица руски атаки, казва пред ДВ експертът по транспортно планиране Дмитрий Беспалов. По един от мостовете минава и метролиния. "Освен това по тези мостове са основните маршрути на камионети, защото другите или имат ограничения, или не са удобно свързани с пътната мрежа“, обяснява той.
Загуби за икономиката
Въпреки нанесените щети на киевските мостове,експертите се съмняват, че руските войски ще успеят да ги разрушат. Според Андрий Коваленко, лейтенант в украинските отбранителни сили, атаките по мостовете са инструмент за "психологически натиск". Според него основна цел на руснаците е да бъде нарушена логистиката.
Беспалов също отбелязва, че "разрушаването на мост е много трудно". "В това отношение Русия няма да спечели. Но те нанасят големи щети на икономиката заради нарушаването на функционирането на критичната инфраструктура", подчертава експертът.
Инженер Михаил Корниев, специалист по строителството на мостове, не е така категоричен. Той е съгласен, че мостове се разрушават трудно, но отбелязва, че всяка конструкция има свое "уязвимо място". "Това може да е опората или надстройката. Може да има комбинация от натоварвания и повреди, при която конструкцията да се разруши. Но вероятността се свежда до хилядни от процента."
ПВО и нови преходи през Днепър
Мостовете няма как да бъдат физически защитени от ракети, убеден е Крониев. "Съоръженията са огромни. Не може да помогне нито бетонен екран, нито нищо. Срещу ракетите има само един вариант на защита – да бъдат свалени", отбелязва той.
Междувременно Киев планира да отдели един милиард гривни (около 20 млн. евро) за строителството на "комбинирани водни преходи" през Днепър и подходите към тях. Кметът на града Виталий Кличко съобщи, че местата на тези преходи ще бъдат определени от военното командване.
По думите на Кличко инициативата за това е на правителството. Още в средата на октомври е било прието постановлание, което опростява изискванията за пускането на обекти в експлоатация. Освен в Киев, такива обекти предстои да бъдат реализирани в още девет области на Украйна.
Украинският министър на инфраструктурата Николай Калашник на свой ред обеща за три месеца в Киев и в други локации да бъдат построени насипни дамби и понтонни преходи. При това в Киев те трябва да обезпечат преминаването на поток, аналогичен на този, който използва мостовете – около 600 000 автомобила. Освен това в министерството се разглеждат и други варианти – бетонни конструкции, които могат да бъдат издигнати бързо, както и тунел под Днепър. Инженер Корниев обача нарича проекта за тунела мечта. "Дори само проектирането на такъв обект продължава с години, както и самото строителство", казва той.
Понтоните няма да заменят мостовете
Събеседниците на ДВ са сигурни, че понтонните преходи могат да помогнат, но няма да заменят пълноценно мостовете, ако те бъдат разрушени. "Понтоните няма да могат да компенсират пълната мощност на мостовете. Разбира се, могат да бъдат установени много понтони, но трябва да се изградят и подстъпите към тях и те да бъдат свързани с градската инфраструктура", посочва Корниев.
Беспалов също смята, че това ще е сложно. "Има нужда поне от 15-20 такива понтони и насипни дамби. Но нямам идея как всичко това ще бъде свързано с мрежата." Затова според него сценарият с разрушаването на мостовете изобщо не трябва да се разглежда като работен – мостовете трябва да бъдат защитени и да бъдат възстановявани бързо. "За целта обаче са нужни пари, воля и определена техническа експертиза – добри инженери."
Същевременно Беспалов препоръчва на властите да вземат мерки за подобряване на движението по мостовете, за да намалят последствията от трафика по време на ремонтите. "Трябва да се въведат ленти за обществения транспорт, да се променят графиците за работа, както и циклите на светофарите на критичните кръстовища. Това не изисква големи разходи, но трябва да се направи предварително."
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укротрол с рак
17:55 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Русия
Коментиран от #12, #17, #20, #22, #24, #25
17:57 01.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сесесере2🤢🤮
Коментиран от #49
17:58 01.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 точка
17:59 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Най много
До коментар #5 от "Русия":може да убива деца
18:01 01.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ами ДА!
Че те са строени от СССР-здрави,яки ,сигурни и многократно преоразмерени...!
Както и всичко друго построено в Украйна е от СССР...!
18:02 01.11.2026
16 Затова
Коментиран от #27
18:02 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Йовков
До коментар #9 от "Шопо":Да ама руснаците са многходови.
18:04 01.11.2026
19 Когато
18:04 01.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Със ПУТИН
До коментар #5 от "Русия":Начело
Русия е Една КОЧИНА .
Коментиран от #38
18:06 01.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ами
До коментар #5 от "Русия":Пекат ги на бавен огън.
18:06 01.11.2026
25 Соломон
До коментар #5 от "Русия":Ами защото фашистите са в Русия
Коментиран от #29
18:06 01.11.2026
26 Само с глупава пропаганда
Коментиран от #28, #34
18:06 01.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А вътрешни тоалетни
До коментар #26 от "Само с глупава пропаганда":КогИ?
Коментиран от #30
18:08 01.11.2026
29 Ти идеално показваш
До коментар #25 от "Соломон":фашизма в Украйна и фашизма залял запада!
Коментиран от #31, #37
18:08 01.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Соломон
До коментар #29 от "Ти идеално показваш":Дай определение още то фашизъм и да видим коя страна отговаря на това. Русия или Украйна
Коментиран от #36, #39
18:10 01.11.2026
32 Ъхъ...
АааааааХахахаха
Дека е.. бегачо от ГОТВАЧО?
АааааааХахахаха
Коментиран от #46, #59
18:10 01.11.2026
33 Много е просто!
До коментар #20 от "Виж сега":Украинците чакат Теб-да ги поведеш...- Украински ми ,,Водачо"...!
18:10 01.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пак ли
До коментар #31 от "Соломон":Денонощно едно и също. С тролене, лъжи и пропаганда срещу Русия, показвате единствено продадени душици и фашизма в Украйна и на запад. Сори, чер за друго са те извадели.
18:12 01.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Аве мишкар
До коментар #31 от "Соломон":Мизерния ес отговаря на всички критерии за фашизъм,и Русия отново ще избави света от тази зараза!
Коментиран от #53, #55, #61
18:13 01.11.2026
40 ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ Е
18:13 01.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 арбалета 🎯
18:14 01.11.2026
44 ПИШЕТЕ НЕЩО ЗА ПУТИН БЕ
18:14 01.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Нямате разлика
До коментар #37 от "Ъхъ...":В края на ВСВ ползваха деца за пропаганда срещу Русия и днес показваш същото.
18:14 01.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Върнаха се 1 милиона руснака
До коментар #7 от "Сесесере2🤢🤮":Ама в чували или на пушек.
18:16 01.11.2026
50 А50
18:17 01.11.2026
51 Генчо петолъчката
18:17 01.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Соломон
До коментар #39 от "Аве мишкар":Май забравяш че Русия заедно със партньора си Германия започнаха ВСВ. Единствената страна воювала от началото до края със фашистите е Англия. И ако не беше помощта на Англия и САЩ фашистка Русия днес нямаше да я има.
Коментиран от #58
18:18 01.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Един токат в кофата
До коментар #39 от "Аве мишкар":И си до там.
Коментиран от #60, #69
18:19 01.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Факт
18:20 01.11.2026
58 Стоенчо
До коментар #53 от "Соломон":Няма по лошо от човек с продадено бъдеще, мразещ род и родина и мразещ историята си. Фашизма е зло стоенче. Не изглеждаш добре на този фон.
Коментиран от #62
18:20 01.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Вземи първо стани
До коментар #55 от "Един токат в кофата":Че хората не лазят и не се продават!
Коментиран от #65, #67
18:21 01.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Аве мишкар
До коментар #61 от "Копейкотрошач":Гаранция ти давам че твоето няма да издържи и 2 секунди при среща с мен
18:24 01.11.2026
64 Вземи стани първо пале
До коментар #61 от "Копейкотрошач":Не лази. Изглеждаш толкова глуипаво. Знам, че няма с ко да разбереш, но ти е годно, че си жалък. 😄
18:24 01.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Аве мишкар
До коментар #61 от "Копейкотрошач":щи дам да ми го посмучеш преди да те приключа
18:25 01.11.2026
67 Опаа пациуул
До коментар #60 от "Вземи първо стани":Жив ли си бе боклук с боклук
Коментиран от #71
18:25 01.11.2026
68 ха ха ха ...
До коментар #59 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":А от тебе какво става ? Ако получиш един зад врата , ще напълниш кюлотите ....
18:25 01.11.2026
69 Аве мишкар
До коментар #55 от "Един токат в кофата":бая ще пискаш докато ти го слагам в калната дупка
18:26 01.11.2026
70 Фактите НЕ лъжат
5 год.. У йло, 23 монголски ядрени Републики и Ким ГАЗО .. превземат 4 села у ДОНБАС и...капец!!
2 Милиона и половина монголяци фърлиха Фира и.. педофила Геройски от ГОТВАЧО ИЗБЕГА...
ФАКТ
Коментиран от #74
18:26 01.11.2026
71 Е жив си 😄
До коментар #67 от "Опаа пациуул":Лзиш пак и показваш жалкото съществуване на една мр...... Знайш. 😄
18:27 01.11.2026
72 Форестър
До коментар #61 от "Копейкотрошач":Дай една среща и после носа ти ще събира дъждовна вода .
18:27 01.11.2026
73 Пич
Изглежда както си е - жалко!!!
18:27 01.11.2026
74 фактите не лъжат
До коментар #70 от "Фактите НЕ лъжат":В Карлуково всички сте нормални !
18:28 01.11.2026