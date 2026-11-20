Украйна е използвала 11 оръжейни системи при последния удар по Кримския мост, съобщи президентът Володимир Зеленски. Според него операцията е подготвяна в продължение на няколко седмици и е била проведена на седем етапа.

Информацията беше публикувана, след като украинските сили нанесоха удар по стратегическия инфраструктурен обект. The War Zone посочва, че в операцията са участвали както украински разработки, така и оръжия чуждестранно производство.

Ударът е предшестван от атаки срещу руската отбрана

Преди основната атака украинските сили са поразили руски системи за противовъздушна отбрана, радарни инсталации и средства за радиоелектронна борба. Тези действия са били част от последователна операция за достигане до моста.

По пътната част на съоръжението е използван реактивният дрон „Паляниця“. Железопътната част е атакувана с крилати ракети „Рута“, FP-5 „Фламинго“ и Р-360 „Нептун“, посочи Зеленски.

Посочени са 11 оръжейни системи

В списъка на украинския президент са включени безпилотните системи „Довбуш“, „Вендета“, „Да Винчи“, „Сичен“, MICH-2000, An-197 и FP-1. Към тях се добавят „Паляниця“, „Рута“, FP-5 „Фламинго“ и Р-360 „Нептун“.

Безпилотните апарати са изпълнявали различни задачи - от разузнаване до директно поразяване на цели. Така операцията е съчетала далекобойни ракети, реактивни дронове и безпилотни летателни апарати с различно предназначение.

Кримският мост е ключова транспортна връзка между окупирания от Русия полуостров и руската територия. Посочените от Зеленски подробности описват не единичен удар, а многоетапна операция, при която първоначално са били атакувани елементи от руската защита, а след това самите пътна и железопътна части на моста.

Източници: news.bg, twz.com