Една 81-годишна жена е загинала, а осем души са ранени при руски удари по 16 населени места в Харковска област през последното денонощие. Това съобщи Олег Синегубов, началник на областната военна администрация.

В Чугуев три жени на 50, 71 и 74 години са получили остри стресови реакции. Ранени са още 53-годишен мъж в Изюм, 59-годишна жена в село Лукашовка, 62-годишна жена в Слобожанске и 43-годишен мъж в Лозова. В село Плоске, община Велики Бурлук, е загинала 81-годишна жена, а друга жена на 60 години е ранена.

„В Чугуев три жени на 50, 71 и 74 години са получили остра стресова реакция“, съобщи Олег Синегубов.

По данни на областната администрация руските сили са използвали четири управляеми въздушни бомби, шест дрона „Геран-2“, един дрон „Молния“, един FPV дрон и още 62 безпилотни летателни апарата, чийто тип се установява.

Повредени са домове и предприятия

В Купянския район са повредени две къщи в Плоске. В Изюмския район са засегнати превозно средство в Бугаевка и предприятие в Балаклия.

В Харковския район са повредени хангар и превозно средство в Нови Коротич, както и склад и девет превозни средства в Кутузовка. Щети по превозно средство са нанесени и в Люботин, а частен имот е повреден в Слатине.

В Лозовския район са повредени предприятие в Лозова, оранжерия и ферма в село Шевченково Друге, както и складова база в село Веселе.

В Чугуевския район са засегнати павилион, жилищен блок и гараж в Слобожанске. В самия Чугуев са повредени три къщи и едно учебно заведение.

Източници: bta.bg, ukrinform.net, en.interfax.com.ua