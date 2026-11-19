Илон Мъск заяви, че САЩ са помогнали на украинците да свалят „демократично избрания президент“. Милиардерът направи изказването в интервю с журналиста Андрю Рос Соркин, цитирано от УНИАН.

Мъск не назова изрично събитията на Майдана, но заяви, че действията са били организирани с американска помощ.

„Това са агресивни действия. И без помощта на Държавния департамент на САЩ и други служби, това нямаше да се случи“, заяви Мъск.

В разговора той разкритикува и опростения, по думите му, „черно-бял“ поглед към войната в Украйна. Мъск призова за съпричастност не само към украинските войници на фронтовата линия, но и към руските военнослужещи.

В същото време милиардерът призна, че Русия е агресорът във войната срещу Украйна. Той подчерта, че не оправдава действията на Москва.

Предишни изказвания за Майдана

Това не е първият път, в който Мъск коментира политическите събития в Украйна. През 2023 г. той заяви, че макар президентските избори в страната през 2010 г. да са били спорни, „няма съмнение, че в Украйна е извършен преврат“.

Тогава Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на Офиса на президента на Украйна, отговори, че протестите по време на „Революцията на достойнството“ са били израз на свобода.

Новото изказване на Мъск отново поставя в центъра спора за ролята на САЩ в събитията, довели до отстраняването на украинския президент, без в интервюто да бъдат представени конкретни доказателства за твърдението.

Източници: news.bg