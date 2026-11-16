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Спряха движението по Кримския мост след украинска атака
  Тема: Украйна

Спряха движението по Кримския мост след украинска атака

16 Ноември, 2026 18:30 1 394 87

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Руски власти съобщиха за ремонтни дейности и оценка на щетите. Временно е ограничено само автомобилното движение, а влаковете продължават да се движат

Спряха движението по Кримския мост след украинска атака - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Автомобилното движение по Кримския мост е временно спряно след украинска атака, съобщи руското министерство на транспорта. По съоръжението, което свързва Русия с анексирания от Москва Кримски полуостров, се извършват ремонтни дейности и се проверява дали автомобилите ще могат да преминават и в двете посоки.

Руските власти не са обявили подробности за размера на щетите. По първоначални данни няма пострадали. Железопътният транспорт по моста функционира нормално, посочи транспортното министерство. ([]())

Ограниченията се очакваше да останат до обяд

Назначеният от Москва губернатор на Крим Сергей Аксьонов съобщи, че аварийните служби работят по отстраняването на щетите, а в Керч е създаден оперативен щаб. По думите му ограниченията е трябвало да останат в сила до обяд.

„Очаква се ограниченията за движението да останат в сила до обяд“, написа Сергей Аксьонов.

На подхода към моста се изграждат два пункта за отопление за блокираните пътници. Те предлагат чай и санитарни възли, заяви губернаторът на руския Краснодарски край Вениамин Кондратиев.

Мостът е атакуван няколко пъти

Кримският мост често е затварян заради заплахи от атаки. Строителството му приключи през 2018 г., четири години след анексирането на полуострова от Русия.

След началото на пълномащабната война през 2022 г. Украйна го атакува няколко пъти. През октомври 2022 г. камион с експлозиви причини смъртта на четирима души и ограничи капацитета на моста за няколко месеца, съобщи Ройтерс.

Последната информация за автомобилното движение остава свързана с оценката на щетите и ремонтните дейности. Руското министерство на транспорта не е посочило срок за пълното възстановяване на преминаването с автомобили.

Източници: bta.bg, aol.com


Украйна
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