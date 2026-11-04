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Техеран: Американците казаха „не на войната“ с вота си
  Тема: Иранската криза

Техеран: Американците казаха „не на войната“ с вота си

4 Ноември, 2026 11:06 1 233 17

  • мохамад багер галибаф-
  • иран-
  • сащ-
  • междинни избори-
  • ормузки проток

Главният ирански преговарящ свърза поражението на републиканците с войната и поскъпването на живота. Доналд Тръмп призна, че конфликтът с Иран отчасти е повлиял на изборния резултат

Техеран: Американците казаха „не на войната“ с вота си - 1
Снимкa: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американците казаха „не на войната“ с гласа си на междинните избори, заяви главният ирански преговарящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф. Той свърза тежкото поражение на Републиканската партия на президента Доналд Тръмп с войната в Иран и с поскъпването на живота.

„Дали по съвест, или заради поскъпването на живота, американците казаха „НЕ НА ВОЙНАТА“ и ние подкрепяме това послание“, написа Галибаф в социалната мрежа Екс.

Демократите си осигуриха мнозинство и в двете камари на Конгреса. Резултатът поставя президента в по-несигурна политическа ситуация през оставащите две години от мандата му, тъй като законодателната власт ще бъде контролирана от опозицията.

В телефонно интервю за телевизия „Фокс Нюз“ Тръмп призна, че войната в Иран е „отчасти“ отговорна за тежкото поражение на републиканците. Според него избирателите обаче са разбирали значението на действията на САЩ в конфликта.

Конфликтът засегна цените на енергоносителите

Военният конфликт започна след израелско-американски удари срещу Иран на 28 февруари. Оттогава Техеран редовно атакува кораби, които се опитват да преминат през Ормузкия проток без негово разрешение. В отговор Вашингтон наложи блокада на иранските пристанища.

През протока преди войната преминаваха около 20 процента от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Нарушенията на корабоплаването доведоха до рязко поскъпване на енергоносителите, което се отрази и на покупателната способност на американците.

Техеран постави условие за отварянето на Ормузкия проток

В понеделник Иран заяви готовност да отвори отново протока, ако Вашингтон приеме редица негови искания. Изявлението беше направено след заплахи от САЩ и Израел за възобновяване на мащабните удари срещу страната.

На този фон Галибаф представи изборния резултат в САЩ като предупреждение към американската администрация да се съобрази с обществените нагласи. Иранската страна не посочи как конкретно ще промени действията си, ако Вашингтон не изпълни исканията за свободно корабоплаване през Ормузкия проток.

Източници: bta.bg, en.apa.az, indianexpress.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    3 14 Отговор
    Янкито каза, че му е скъп бензинът, но това да не радва Ганчо, понеже за да стане по-евтин за янкито, то ще става по-скъп за Ганчо.

    11:10 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 5 Отговор
    ЧОРАПА И ПИГИ ДА СЛУШАТ И ЧУЯТ ....................... КАКВО КАЗВА ТЕХНИЯ ЗЪЮЗНИК , АЯТОЛАХА НА ИРАН ..................... "АМЕРИКАНЦИТЕ КАЗАХА НЕ НА ВОЙНАТА" ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #11

    11:19 04.11.2026

  • 6 Бялджип

    9 3 Отговор
    С вота си казаха не на войната с Иран. Защото от нея губят бензина, а той за тях е по-важен от чуждия човещки живот във войната. Не са казали не на войната в Украйна, напротив...

    Коментиран от #10

    11:20 04.11.2026

  • 7 Българин

    0 5 Отговор
    Кандидатите на Тръмп печелят във абсолютно всички щати, с изключение на Ню Хемшир. Това е 100 процента подкрепа за политиката на Тръмп на всички нива!

    11:27 04.11.2026

  • 8 А ДАНО ДА ДОЙДЕ НЯКОЙ

    4 2 Отговор
    Някой по добър ПРЕЗДЕНТ може и жена да въдвори мира. Защото и оня голем демократ бай дрън също поддържаше войната.

    11:30 04.11.2026

  • 9 Българите казаха "ДА" на войната

    4 4 Отговор
    с вота си! На войната срещу България от всеизвестна на всички "неизвестна" сила. Избраха военолюбец, който раздава чужди територии на други.

    11:32 04.11.2026

  • 10 Черна лада - катафалка - ГРУЗ 200

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    Руснаците казаха ли "не" на войната в Украйна?

    Радев, Йотова обадиха ли се на Путин да му кажат "СПРИ ВОЙНАТА"?

    11:34 04.11.2026

  • 11 Серенада

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Чорапа и Пиги - отиват в Москва да носят на Путин маслиново клонче и гълъб на мира! Щели да го канят на Асамблея на Мира "Людмила Живкова".

    Коментиран от #12

    11:35 04.11.2026

  • 12 Моля , уточнете

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Серенада":

    Кой е Чорап и коя е Пиги ? Този сайт не толерира лични нападки и обиди !

    Коментиран от #13, #14

    11:59 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Моля , уточнете":

    КАТО НЕ ЗНАЕШ КОЙ Е "ЧОРАПА" И КОЯ Е "ПИГИ" ЗАЩО СЕ КОСИШ ? ? ? ......................... НАЛИ ЗНАЕШ, КОЙ Е "ТИКВАТА" И КОЙ Е "ШИШИ" ......................... КАКЪВ ТИ Е ПРОБЛЕМА ? ? ? ........................

    Коментиран от #16, #17

    12:23 04.11.2026

  • 15 ВесеЛяка

    2 0 Отговор
    Гласуваш за Тръмп ,получаваш СатаНяхуу 😂😂😂

    12:38 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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