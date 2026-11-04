Техеран: Американците казаха „не на войната“ с вота си

Американците казаха „не на войната“ с гласа си на междинните избори, заяви главният ирански преговарящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф. Той свърза тежкото поражение на Републиканската партия на президента Доналд Тръмп с войната в Иран и с поскъпването на живота.
„Дали по съвест, или заради поскъпването на живота, американците казаха „НЕ НА ВОЙНАТА“ и ние подкрепяме това послание“, написа Галибаф в социалната мрежа Екс.
Демократите си осигуриха мнозинство и в двете камари на Конгреса. Резултатът поставя президента в по-несигурна политическа ситуация през оставащите две години от мандата му, тъй като законодателната власт ще бъде контролирана от опозицията.
В телефонно интервю за телевизия „Фокс Нюз“ Тръмп призна, че войната в Иран е „отчасти“ отговорна за тежкото поражение на републиканците. Според него избирателите обаче са разбирали значението на действията на САЩ в конфликта.
Конфликтът засегна цените на енергоносителите
Военният конфликт започна след израелско-американски удари срещу Иран на 28 февруари. Оттогава Техеран редовно атакува кораби, които се опитват да преминат през Ормузкия проток без негово разрешение. В отговор Вашингтон наложи блокада на иранските пристанища.
През протока преди войната преминаваха около 20 процента от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Нарушенията на корабоплаването доведоха до рязко поскъпване на енергоносителите, което се отрази и на покупателната способност на американците.
Техеран постави условие за отварянето на Ормузкия проток
В понеделник Иран заяви готовност да отвори отново протока, ако Вашингтон приеме редица негови искания. Изявлението беше направено след заплахи от САЩ и Израел за възобновяване на мащабните удари срещу страната.
На този фон Галибаф представи изборния резултат в САЩ като предупреждение към американската администрация да се съобрази с обществените нагласи. Иранската страна не посочи как конкретно ще промени действията си, ако Вашингтон не изпълни исканията за свободно корабоплаване през Ормузкия проток.
Източници: bta.bg, en.apa.az, indianexpress.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
11:10 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #11
11:19 04.11.2026
6 Бялджип
Коментиран от #10
11:20 04.11.2026
7 Българин
11:27 04.11.2026
8 А ДАНО ДА ДОЙДЕ НЯКОЙ
11:30 04.11.2026
9 Българите казаха "ДА" на войната
11:32 04.11.2026
10 Черна лада - катафалка - ГРУЗ 200
До коментар #6 от "Бялджип":Руснаците казаха ли "не" на войната в Украйна?
Радев, Йотова обадиха ли се на Путин да му кажат "СПРИ ВОЙНАТА"?
11:34 04.11.2026
11 Серенада
До коментар #5 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Чорапа и Пиги - отиват в Москва да носят на Путин маслиново клонче и гълъб на мира! Щели да го канят на Асамблея на Мира "Людмила Живкова".
Коментиран от #12
11:35 04.11.2026
12 Моля , уточнете
До коментар #11 от "Серенада":Кой е Чорап и коя е Пиги ? Този сайт не толерира лични нападки и обиди !
Коментиран от #13, #14
11:59 04.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #12 от "Моля , уточнете":КАТО НЕ ЗНАЕШ КОЙ Е "ЧОРАПА" И КОЯ Е "ПИГИ" ЗАЩО СЕ КОСИШ ? ? ? ......................... НАЛИ ЗНАЕШ, КОЙ Е "ТИКВАТА" И КОЙ Е "ШИШИ" ......................... КАКЪВ ТИ Е ПРОБЛЕМА ? ? ? ........................
Коментиран от #16, #17
12:23 04.11.2026
15 ВесеЛяка
12:38 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.