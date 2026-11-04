Техеран: Американците казаха „не на войната“ с вота си

Американците казаха „не на войната“ с гласа си на междинните избори, заяви главният ирански преговарящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф. Той свърза тежкото поражение на Републиканската партия на президента Доналд Тръмп с войната в Иран и с поскъпването на живота.

„Дали по съвест, или заради поскъпването на живота, американците казаха „НЕ НА ВОЙНАТА“ и ние подкрепяме това послание“, написа Галибаф в социалната мрежа Екс.

Демократите си осигуриха мнозинство и в двете камари на Конгреса. Резултатът поставя президента в по-несигурна политическа ситуация през оставащите две години от мандата му, тъй като законодателната власт ще бъде контролирана от опозицията.

В телефонно интервю за телевизия „Фокс Нюз“ Тръмп призна, че войната в Иран е „отчасти“ отговорна за тежкото поражение на републиканците. Според него избирателите обаче са разбирали значението на действията на САЩ в конфликта.

Конфликтът засегна цените на енергоносителите

Военният конфликт започна след израелско-американски удари срещу Иран на 28 февруари. Оттогава Техеран редовно атакува кораби, които се опитват да преминат през Ормузкия проток без негово разрешение. В отговор Вашингтон наложи блокада на иранските пристанища.

През протока преди войната преминаваха около 20 процента от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Нарушенията на корабоплаването доведоха до рязко поскъпване на енергоносителите, което се отрази и на покупателната способност на американците.

Техеран постави условие за отварянето на Ормузкия проток

В понеделник Иран заяви готовност да отвори отново протока, ако Вашингтон приеме редица негови искания. Изявлението беше направено след заплахи от САЩ и Израел за възобновяване на мащабните удари срещу страната.

На този фон Галибаф представи изборния резултат в САЩ като предупреждение към американската администрация да се съобрази с обществените нагласи. Иранската страна не посочи как конкретно ще промени действията си, ако Вашингтон не изпълни исканията за свободно корабоплаване през Ормузкия проток.

Източници: bta.bg, en.apa.az, indianexpress.com