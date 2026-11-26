Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел заяви в Бундестага, че цели семейства в България и Румъния живеят „в лукс“ благодарение на социални помощи от Германия. Изказването беше направено по време на дебатите по бюджета на страната за 2027 г., който предвижда разходи от около 560,9 млрд. евро.

Вайдел постави под съмнение контрола върху детските надбавки за деца, които живеят извън Германия. „Дали тези деца изобщо съществуват, никой не знае със сигурност“, заяви тя от парламентарната трибуна. Твърдението беше част от по-широка критика към социалната система, миграционната политика и финансовата подкрепа за Украйна.

Какво показват германските данни

Официалната статистика на Федералната агенция по труда показва, че през декември 2025 г. при получатели с българско гражданство 7325 деца са били с местоживеене извън Германия. При получатели с румънско гражданство броят е 32 459 деца.

Тези данни отчитат броя на децата и местоживеенето им, но сами по себе си не доказват твърдението, че цели семейства живеят в „лукс“ от помощи. Федералната агенция по труда посочва, че детски надбавки могат да се изплащат през граница при определени условия, а правото се проверява във всеки отделен случай.

Исканията на AfD

Вайдел обвини правителството, че парите на работещите и данъкоплатците достигат и до хора, свързани с престъпна дейност, криминални групировки, ислямисти и рецидивисти. Тя призова за радикална промяна на миграционната политика чрез т.нар. „ремиграция“, по-строг граничен контрол, връщане на нелегално влезлите мигранти и повече депортации.

AfD настоява също финансовите стимули за миграция да бъдат премахнати, а пълният достъп до социални помощи да бъде обвързан с предишни вноски в германската система. В изказването си Вайдел атакува и планираната финансова подкрепа за Украйна.

Бюджетът влиза във финална процедура

Дебатът се проведе в момент, когато германският парламент обсъжда рекорден бюджет за 2027 г. След промените, направени от бюджетната комисия, разходите са изчислени на около 560,9 млрд. евро, а планираната нетна нова задлъжнялост в основния бюджет е близо 123 млрд. евро. Окончателното гласуване е насрочено за 27 ноември.

До този момент няма официално потвърждение от германското правителство, че проверките върху детските надбавки за деца в България и Румъния са неефективни. Наличните статистически данни показват мащаба на трансграничните плащания, но не потвърждават обобщеното обвинение на Вайдел към всички получатели.

Източници: focus-news.net, agerpres.ro, dw.com