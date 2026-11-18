Предстоящата тристранна среща между президентите на Китай, САЩ и Русия в Шънджън ще се проведе на фона на спорове за търговията, технологичните ограничения и международната сигурност. Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин трябва да разговарят на 19 ноември в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Китайският президент призова за по-отворена търговия и справедлив растеж в региона. Владимир Путин, който пристигна по-рано в Китай, заяви, че очаква „големи ползи“ от разговорите с Тръмп и Си.

Шънджън като витрина на Китай

Срещата се провежда в град, който китайските власти използват, за да демонстрират икономическия и технологичния възход на страната. Шънджън се е превърнал за четири десетилетия от рибарско селище в център на високите технологии, износа и финансите.

„Самият Шънджън е част от посланието. Той е като витрина на китайските технологични и икономически постижения“, заяви професор Астрид Нордин от Кингс Колидж Лондон, цитирана от „Гардиън“. По думите ѝ градът представя Китай като държава, която предлага възможности за просперитет в свят, белязан от несигурност и конфликти.

Си Дзинпин заяви пред ръководители на големи компании, че Азиатско-тихоокеанският регион трябва да остане отворен за търговия и инвестиции. Китайското външно министерство очаква от срещата практически резултати в търговията, свързаността, цифровата икономика и изкуствения интелект.

Мита, чипове и различията със САЩ

Според „Индипендънт“ посланието на Си е отправено на фона на политиката „Америка на първо място“ на Доналд Тръмп, увеличаването на митата и ограниченията върху достъпа на Китай до най-модерни американски технологии. Сред чувствителните теми са компютърните чипове на Nvidia, използвани за развитието на изкуствения интелект.

Джордж Чен, партньор и председател на отдела за цифрови технологии в американската компания „Азиатската група“, заяви, че китайският лидер иска страната му да бъде възприемана като партньор в глобалното технологично развитие, за разлика от по-рестриктивния подход на Вашингтон.

Владимир Путин също постави акцент върху икономическите ограничения. Той заяви, че „санкциите, митата и ограниченията върху износа“ са загубили голяма част от възпиращия си ефект.

Неясен дневен ред

Сред официално посочените теми са ядреното неразпространение и защитата на световния мир. В дните преди срещата Тръмп обаче спомена и Украйна, Иран, изкуствения интелект и ограниченията за Nvidia, което оставя възможност разговорите да излязат извън предварително очертания дневен ред.

Форматът на форума е строго контролиран. Според „Файненшъл таймс“ лидерите ще пътуват до държавна резиденция близо до парк за тигри в Шънджън, а дипломати са изразили недоволство, че организацията ограничава свободното обсъждане, характерно за предишни срещи.

Тръмп пристигна в Китай след посещение във Филипините и среща с президента Фердинанд Маркос-младши. Преди отпътуването си той заяви, че очаква да сключи голямо търговско споразумение с Манила. Следващият фокус ще бъде самата тристранна среща, за която засега няма обявени конкретни договорености.

Източници: bta.bg, theguardian.com, independent.co.uk