Училищата в Одеса преминават временно към дистанционно обучение от 23 до 27 ноември включително. Причината са значителни прекъсвания на електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването в украинския пристанищен град.

Решението е съобщено от Отдела по образованието и науката в Общинския съвет на Одеса и е взето по алгоритми, одобрени от градската комисия по технологична и екологична безопасност и извънредни ситуации.

„Поради проблеми с електроснабдяването от 23 ноември до 27 ноември включително учениците в Одеса ще се обучават дистанционно“, се посочва в съобщението на местните власти. В него се уточнява, че прекъсванията засягат едновременно отоплението, осветлението и водоснабдяването.

Подготвени са записи на уроците

Родителите са призовани да зареждат телефоните, таблетите и лаптопите на децата, когато има електричество. За учениците, които няма да могат да се включат в онлайн занятията заради спиранията на тока, учителите са подготвили видеозаписи на уроците.

Записите ще могат да бъдат получени чрез класните ръководители или администрациите на училищата. В детските градини през същия период ще работят само дежурни групи за децата на служители от критичната инфраструктура.

Енергийната система е сериозно повредена

Украинската енергийна компания „Укренерго“ определи ситуацията с електроснабдяването в Одеса и околностите като „изключително трудна“. Дружеството съобщи, че последиците от руските атаки са тежки и че мащабът на разрушенията по ключова инфраструктура прави физически невъзможно подаването на необходимото количество електроенергия към потребителите.

„Последиците от руските атаки са тежки. Мащабът на разрушенията на ключова инфраструктура прави доставянето на необходимото на потребителите количество електроенергия физически невъзможно“, заяви „Укренерго“.

Украинското министерство на енергетиката съобщи за значителни разрушения по критичната инфраструктура след поредица от удари в нощта срещу събота. Според украинските власти именно повредите по енергийната мрежа са довели до продължителните прекъсвания на тока и до проблемите с отоплението и водата.

От началото на есента Русия е засилила ударите по украинската енергийна инфраструктура на фона на понижаващите се температури. В средата на ноември ръководителят на най-големия частен енергиен оператор в Украйна ДТЕК заяви пред Франс прес, че интензивността на руските атаки е достигнала равнище, каквото не е имало от началото на руската инвазия през 2022 г.

Източници: bta.bg, ukrinform.ua