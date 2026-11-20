Русия е изкарала ракетоносци в Черно море за първи път от близо шест месеца и е изстреляла от тях над 20 ракети „Калибър“ по Украйна. В атаката са участвали кораби и подводници от руския Черноморски флот.

Това съобщи Дмитро Плетенчук, говорител на Военноморските сили на Украйна. По думите му част от корабите са били задействани от акваторията на пристанището, докато подводниците са се намирали по-навътре в морето.

„Общо бяха извършени над 20 пуска. Днес противникът задейства руския Черноморски флот в комбинирана атака срещу Украйна“, заяви Плетенчук.

Той посочи, че подобни нападения се планират дълго предварително. По-рано украинският представител е обяснявал, че Русия се е въздържала да извежда ракетоносците си заради опасения от украински атаки. За да изстрелват ракети „Калибър“, подводниците трябва да напуснат пристанищните заливи.

Мащабна комбинирана атака

Нощта срещу 20 ноември е била сред най-интензивните руски атаки срещу Украйна, заяви Юрий Игнат, говорител на Военновъздушните сили на Украйна. По думите му стратегическата авиация на Русия е изстреляла ракети Х-101, които са достигнали западните райони на страната.

Игнат потвърди и участието на руски военноморски съдове в ударите с ракети „Калибър“. Според него общо срещу Украйна са били изстреляни до 80 крилати ракети и около 20 балистични ракети.

Данните за ракетните пускове са част от информацията на украинските военни представители за комбинираната атака. Към момента потвърденото от тях е, че в нея са били използвани едновременно ракети, изстреляни от въздуха и от морето, включително от подводници.

Връщането на руски ракетоносци в Черно море след продължителна пауза променя начина, по който е била проведена атаката, но украинските власти не съобщават за промяна в режима на действие на флота след този удар.

Източници: news.bg, pravda.com.ua