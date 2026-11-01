"Вторият Съливан" в Аляска: дали това е трик на демократите?

Даниел С. Съливан представлява Аляска в Конгреса на САЩ. Бившият войник е на 61 години и е републиканец.

Даниел Джей Съливан е демократ и с осем години по-възрастен от него. Бившият начален учител обича лова и риболова и досега не е заемал политически постове. На междинните избори обаче ще се конкурира със съименника си. Дали това е случайност? Или е търсено подвеждане на избирателите в полза на демократичния кандидат?

С каква цел е издигнат "фалшивият" Съливан?

Правителството на Доналд Тръмп още отсега говори за изборни измами, посочва обществената германска телевизия АРД. А министерството на правосъдието започна разследване. Прокурорът Майкъл Хейман съобщи, че след информация, публикувана в "Ню Йорк Таймс", разследването е било засилено. Демократите са упреквани в това, че са издигнали безперспективен кандидат само за да навредят на републиканеца, който сега заема поста.

Целенасочено са търсили човек с името Даниел Съливан, за да отнемат гласове от сегашния сенатор. Кандидатката на демократите Мери Пелтола отрича да е инициирала този ход и изобщо да е знаела за него.

Възможният опит за изборни измами привлича вниманието и заради това, че действащият сенатор Съливан и неговата конкурентка Пелтола са с почти еднаква подкрепа в проучванията. А изборният резултат в Аляска може и да е определящ за бъдещото мнозинство в Сената – залогът в най-северната част на САЩ е голям.

В бюлетината зад името на Даниел С. Съливан е отбелязано, че той в момента е сенатор и е републиканец, информира АРД. А при името на Даниел Джей Съливан липсват допълнителни сведения.

Министерството на правосъдието е завело няколко дела

В момента Министерството на правосъдието се опитва по съдебен път да наложи бюлетините за политическия новак Даниел Джей Съливан да бъдат съхранявани отделно. Целта е при необходимост да може да се провери дали избирателите са били объркани в гласуването заради сходството в имената. Министерството е подало и иск за възможна блокада на изборните резултати в Аляска, ако републиканският титуляр загуби заради съперника си със същото име.

Критиците на президента Тръмп предполагат, че независимо от възможните опити за манипулации правителството се опитва да всее съмнения в правомерността на изборите.

Срещу около 30 щата вече са заведени дела с искания за предоставяне на избирателните списъци. В Калифорния министерството на правосъдието се опита да предотврати преброяването на бюлетините на лица, за които се смята, че не са граждани на щата, но не успя да се наложи пред съда.

За какво гласуват американците на трети ноември?

На трети ноември в САЩ се провеждат междинни избори за двете камари на Конгреса. Предстои преизбирането на всички депутати в Камарата на представителите и на около една трета от членовете на Сената.

Изборите са смятани и за важна проверка на подкрепата, с която се ползва американският президент, изтъква АРД. Те се провеждат две години след избирането му на поста, т.е. приблизителното по средата на мандата.

В момента републиканците на Доналд Тръмп имат мнозинство и в двете камари, което помага на президента сравнително лесно да прокарва намеренията си през парламента. Но ако при междинните избори демократите спечелят мнозинство в Камарата на представителите или в Сената, това ще се промени.

Освен това на трети ноември предстои да бъдат избрани губернаторите на 36 от щатите, както и на три от островните територии на САЩ.

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