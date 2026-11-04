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Доналд Тръмп: Не бях в бюлетината, иначе щяхме да спечелим

Доналд Тръмп: Не бях в бюлетината, иначе щяхме да спечелим

4 Ноември, 2026 09:14 2 672 96

  • доналд тръмп-
  • междинни избори-
  • републиканци-
  • демократи-
  • конгрес на сащ-
  • сащ

Президентът на САЩ заяви, че ще приеме резултатите от междинните избори и е готов да работи с демократите

Доналд Тръмп: Не бях в бюлетината, иначе щяхме да спечелим - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да се разграничи от загубите на Републиканската партия на междинните избори, като подчерта, че самият той не е бил кандидат. В публикация в социалната мрежа Truth Social той написа: „Аз не бях в бюлетината и ако бях, щяхме да спечелим със смайващо превъзходство!“

Прогнозите показаха, че демократите са на път да поемат контрола над Сената, а надпреварата за Камарата на представителите все още не е окончателно решена. Резултатът постави под въпрос способността на Тръмп да мобилизира избирателите си в първите междинни избори от втория му президентски мандат.

Президентът: Ще приема резултатите

По време на кампанията Тръмп многократно призоваваше избирателите да си представят, че той участва във вота. Според ДПА президентът се е надявал личното му присъствие в кампанията да окаже положително влияние върху представянето на републиканските кандидати, въпреки ниския му рейтинг на одобрение.

След обявяването на първите резултати Тръмп заяви, че ще приеме изборния резултат и ще работи с демократите. „Ще работим с демократите и, знаете ли, очакваме с нетърпение да работим с тях. Вероятно ще намерим начин да постигнем някакво споразумение“, каза той пред „Ню Йорк таймс“.

Президентът похвали и представянето на Демократическата партия. Той заяви, че демократите са „свършили добра работа“ и са се „борили добре“ на междинните избори. По думите му сътрудничество би било възможно по редица въпроси, включително имиграцията.

Войната с Иран и цените на горивата

Тръмп призна, че войната с Иран е изиграла роля за загубите на републиканците. Конфликтът доведе до увеличение на цените на горивата, което се отрази и на цените на други стоки и засили недоволството сред американските избиратели.

В интервю за „Фокс нюз“ президентът предупреди, че демократите ще внесат за одобрение законопроекти, които той смята за „безумни“. Тръмп заяви, че ще използва правото си на вето, ако такива предложения стигнат до него.

Въпреки острия тон Тръмп каза, че не обмисля промени в правителството си заради изборните резултати. Той повтори в интервю за „Уолстрийт джърнъл“, че ще приеме вота.

Ако демократите поемат и двете камари на Конгреса, администрацията на Тръмп ще трябва да работи с опозиционно мнозинство през оставащата част от мандата му. Контролът над Конгреса би дал на демократите по-големи правомощия да блокират законодателни инициативи и да засилят надзора над президентската администрация.

Източници: bta.bg, apnews.com, axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кардинална грешка

    58 7 Отговор
    Любовта на Тръмп към евреите торпилира партията му. Хората са умни животни и виждат кой работи за тях и кой против.

    09:16 04.11.2026

  • 2 ЛОЛ

    49 32 Отговор
    Американците се отърваха от тяхното оранжево чучело , а ние тепърва ще трябва да търпим нашето червено-оранжево бабе

    Коментиран от #15, #70, #76

    09:21 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т..А.К 🐱

    32 11 Отговор
    добре че не съвпаднаха с Медведев в един мандат...;от пияния и лудия бяга

    09:23 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 свърши ерата на Тръмп

    38 31 Отговор
    В САЩ има демокрация! Не е като в мракобесна русия!

    Коментиран от #9, #20, #26

    09:24 04.11.2026

  • 7 А какво казват в Русия?

    18 6 Отговор
    Щото нали беше “Обама чмо”, а “Трамп наш”.

    Коментиран от #22

    09:29 04.11.2026

  • 8 Историк

    40 8 Отговор
    Браво на американците, демокрацията работи. Палячото не може да разбере,че точно заради неговото присъствие като президент, републиканската изгуби властта категорично. Сега демократите в Конгреса остава да го изхвърлят и него от властта и да започнат да възстановяват Америка от щетите,които той й нанесе.

    Коментиран от #32, #55

    09:30 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Капейчо

    16 6 Отговор

    До коментар #5 от "Голям":

    Прав си 100%, но подозирам, че Ди Джеят е още по-луд.

    09:33 04.11.2026

  • 12 Фактолог

    13 6 Отговор
    Америка пак е СИНЯ.

    09:37 04.11.2026

  • 13 Иван

    23 20 Отговор
    В сащ никога не е имало демокрация! Никога не е имало реално право на избор! Същият модел го наложиха и в колониите

    Коментиран от #38

    09:38 04.11.2026

  • 14 Оранжевият Идиот!

    24 3 Отговор
    Колко ли други идиоти извън САЩ ще изгорят в последствие?

    09:38 04.11.2026

  • 15 ежко

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "ЛОЛ":

    Ще търпите.Къде ще ходите?След като нито идеите ви са стойностни,нито кандидатите ви стават, нито можете да направите нещо свястно....

    Коментиран от #50, #53

    09:39 04.11.2026

  • 16 Бой

    17 3 Отговор
    По републиканците докато им дойде акъла в празните тикви

    09:39 04.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нашата дама

    8 2 Отговор
    Докато не са му върали ръцете, ще се опита да удари Иран отново. Някой спомена дата 7-ми ноември и говореше за малък ядрен експеримент, а друг сочеше 13-ти ноември като дата за "Края на света". Споко, обикновено такива прогнози са грешни.

    Коментиран от #58

    09:41 04.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Който води война

    16 1 Отговор
    Сее бури, та да си опичаме акъла

    09:47 04.11.2026

  • 25 Румба Решетников

    21 6 Отговор
    Йотова кВо ще правим напролет????

    Коментиран от #31, #35, #39, #40

    09:48 04.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Карино

    4 6 Отговор

    До коментар #22 от "Пуся многоходовие":

    Мирчов става ли или само те лигави ?

    09:52 04.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 30 Вова

    12 0 Отговор
    Инфантилен нарцисист!!!
    Такива мъже нямат място в управлението, на която и да е държава.

    09:54 04.11.2026

  • 31 Мунчо

    10 5 Отговор

    До коментар #25 от "Румба Решетников":

    Ставаме русофоби.Кви да сме?!

    09:54 04.11.2026

  • 32 Абе ти

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    Виждал ли клоун ?
    Аре погледни Кънев за една минута .

    09:54 04.11.2026

  • 33 нннн

    21 1 Отговор
    ,Най- опасен е енергичният, активен глyпak."
    Тръмп е точно такъв.

    09:55 04.11.2026

  • 34 Хахахаха

    15 6 Отговор
    Зеленски уволни и тръмп. Дано следващия е тупин.

    09:55 04.11.2026

  • 35 Е как

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Румба Решетников":

    Сменяме посоката

    09:56 04.11.2026

  • 36 Боже мили

    12 0 Отговор
    Те точно заради теб загубиха бе групчо!

    09:56 04.11.2026

  • 37 Ти да видиш!!!

    2 3 Отговор
    Е-е-ех..." Дончо"!!!

    --- Ако, беше баба мъжка...???

    Време е за "бомби" .. Дони "дела нада" ... не майтапи !!!!

    09:56 04.11.2026

  • 38 Нали?!

    14 6 Отговор

    До коментар #13 от "Иван":

    Друго си е Русия , дето до скоро крепостните знаеха кой ще е следващия президент за 30 години напред , коя ще бъде управляващата МУ партия и колко бункера ще МУ построят, за да се крие в тях!

    09:56 04.11.2026

  • 39 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Румба Решетников":

    Е, сега България вече е "независима". Нищо няма да зависи от България. Ся че сме в ЕС и НАТО, а че подкрепяме тупин и тръмп. Браво браво.

    09:57 04.11.2026

  • 40 Ами, това което е правил...

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Румба Решетников":

    "Кимон Георгиев" , цял живот.. руски преврати и машинаций !!!

    09:58 04.11.2026

  • 41 Освен да повторя пак, друго не виждам:

    4 3 Отговор
    Мдам,

    70Отговор
    всичко това вече го коментирахме няколко пъти във форума.

    Камарата е спечелена, Сенатът виси на 4 места, демократите имат шанс за 5.

    Никак не е маловажно за Тръмп да загуби Конгреса.
    По правило изборите за Конгрес В САЩ се решават от ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИКА на президента, а точно там Конгресът може да налага правилата. И да пречи на Тръмп да прави глупости!

    На Тръмп ще остане ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА - да спира войни, да анексира Гренландия, да преименува Мексиканския залив, да отваря Ормуз и тем подобни .👻

    03.11.2026 г.

    Коментиран от #75

    09:58 04.11.2026

  • 42 не се възбуждайте

    9 10 Отговор
    Жълтопавтния планктон много се е възбудил от смесването на соева лате с дрога, та да го успокоя. САЩ са в криза. За тях ЕС, Русия и Китай са врагове. Няма как да воюват и с трите. Русия и Китай са ядрени сили и няма как да се оправиш с тях. Остава Ес - ще бъде тотално смачкан и изплют. А ние за нещастие точно в този момент сме там. В същото време САЩ не дава нищо даром. Нови оръжия за Украйна означава да бъдат плащани от ЕС, както беше досега. А в ЕС хората вече скочиха здраво заради мизерията и бедността поради военните разходи. Да не говорим, че складовете в САЩ са празни и няма оръжие. Е, разбира се, ще има потупване по рамото и окуражаване на Зеленски с няколко ракетки с изтекъл срок на годност, за да пордължи да унищожава Европа, а вие да цвилите от радост на собственото си унищожение. Така че, успокойте се. Всичко върви по план. Победа будет за нами!

    Коментиран от #47, #64

    10:00 04.11.2026

  • 43 По добре даже

    10 1 Отговор
    Че не беше в листата щяха тогава да загубят още много гласове.

    10:00 04.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Кака Сийка

    2 10 Отговор
    Браво на Тръмп: Тръмп е против танца на трансжендърството по площадите! Тръмп каза: На света има два пола - Мъж и Жена! На света има две икономики - мъжка и женска! Толкоз по дискусия за джендърската икономика на демократите, въведена по подобие на европеската джендърия!

    Коментиран от #49

    10:08 04.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Абсурдистан

    10 0 Отговор
    Напълно е скъсал с реалностите!

    10:10 04.11.2026

  • 49 Нали ти казах бе

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Кака Сийка":

    Закови си дъските на външната тоалетна!

    10:17 04.11.2026

  • 50 Роскомнадзор

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "ежко":

    По-интерестното е вие до кога ще търпите, като почнат сега игрите на глада! Половината отбор на Виденов е на терена , другата половина -кадрите на Б и Д

    10:17 04.11.2026

  • 51 Кака Сийка

    1 2 Отговор
    Избрахме Тръмп за да спаси световния геноцид над Християните!

    Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ посоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти

    10:18 04.11.2026

  • 52 ЧЕРВЕНАТА СГАН

    4 0 Отговор
    МЪЛЧИ...

    10:18 04.11.2026

  • 53 до ежко

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "ежко":

    това да се набуташ да плащаш всеки ден милиони на боташ и да спасяваш руски олигарси си е можене отвсекъде

    10:19 04.11.2026

  • 54 Цвете

    3 0 Отговор
    С КАКВО ДОПРИНЕСЕ ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ НЕ САМО НА АМЕРИКАНСКИТЕ ГРАЖДАНИ ,А ЗА ЦЕЛИЯТ СВЯТ? 🤔🫡🤔

    10:20 04.11.2026

  • 55 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    На Америка вече никой не може да й помогне, те са бита карта и следва гражданска война и разпад.

    Коментиран от #60

    10:21 04.11.2026

  • 56 Възpожденец 🇧🇬

    7 3 Отговор
    Демократическата партия спечели пълния контрол над двете камари на Конгреса – Сената и Камарата на представителите.
    Какво означава това? Означава, че демокрацията победи! Копейките да прибират шампанското. Разпадането на ЕС и НАТО се отлага през следващите 100 години. В същото време Путин със сигурност ще изгуби войната в Украйна, а мечтата на комунистите за СССР 2.0 приключи!
    Плановете на Румен Радев да превърне България в 16-а република на СССР също приключиха. Загубата на Тръмп осуети всичко това. САЩ и ЕС никога няма да допуснат Русия да надделее, а Румен Радев има силата да им се противопостави точно толкова, колкото едно бебе може да ви спре да му вземете близалката от ръцете.
    Светът се освобождава от популистите и путинистите! Рано или късно България също ще бъде свободна! Неизбежно е! Свободата за хората, които движат света напред, винаги ще бъде по-ценна от хляба!

    10:23 04.11.2026

  • 57 Неоспорим факт!

    3 0 Отговор
    Пропагандата е шумна, но нищо повече. Хората виждат реалността с очите си и тази нощ ясно показаха на диктаторите, че демокрацията е тук, за да остане!

    10:24 04.11.2026

  • 58 Роко

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Нашата дама":

    Особенно когато ги дават доказани идиоти като Карсън Тъкър

    10:24 04.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Напред другари

    1 1 Отговор
    Америхански жълтопаветници ! Да набием жълтичко на Белият Дом и да стане Жълтият Дом

    10:27 04.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Напред другари, мито митооо

    1 0 Отговор
    500% мито даже 600% мито

    10:28 04.11.2026

  • 64 Роко

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "не се възбуждайте":

    Приятелю знам че единствения шанс господарите ти да окупират Донбас е Тръмп да смаже ЕС но това може да се случи само в розовите мечти на наркомана Путин и фашизоидните му фенове.

    10:29 04.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Есма

    0 0 Отговор
    Америка няма да промени външната си политика.Богатите станаха още по богати ,а народа кучетата ги лаят.

    Коментиран от #68

    10:29 04.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЛОЛ":

    ЕМИГРИРАЙТЕ БЕ

    Коментиран от #71

    10:32 04.11.2026

  • 71 Връщай

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Ивелин Михайлов":

    Парите!

    Коментиран от #85

    10:33 04.11.2026

  • 72 Наблюдател

    0 2 Отговор
    Има неща, които мнозина така и не са разбрали. Демократите са леви, вярно, повече либерални отколкото леви, а републиканците са си чисто десни. И Русия беше за Тръмп, защото на власт са десните. Но ако хвърлите око на десните форуми, като в Дневник например, там и досега си мислят, че в Русия са комунисти и Тръмп също. Може да е заради цветовете в Америка, сини демократи, червени републиканци.

    10:34 04.11.2026

  • 73 Бай Барбадун, Урсулайката

    1 1 Отговор
    И Зеленясалата плесен съсипаха Запада па не знам

    Коментиран от #77

    10:35 04.11.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Роко

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Освен да повторя пак, друго не виждам:":

    Приятелю без разрешение на Конгреса не може да преименува дори езерото в задния си двор. Там конгреса е върховната власт и така е било винаги. Това е предвидено още преди 250 години точно за такива като Рижко които се взимат на сериозно.

    10:35 04.11.2026

  • 76 Ами поплачи си...успокоява...!

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЛОЛ":

    Преглътни ,с достойнство горчивият хап,че Йотова ще ти е юПрезидента,през следващите цели 5 години...!
    Моите съболезнования...!

    Коментиран от #82

    10:35 04.11.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Време е за импийчмънт и затвор за рижавия измамник

    10:41 04.11.2026

  • 81 Все тая

    1 0 Отговор
    Поне си нямат млади кухи пишлеменца ....
    Средната възраст в 119-ия Конгрес на САЩ е 59 години. ...Сенат: Средната възраст е 64 години....Камара на представителите: Средната възраст е 57 години...За сравнение, средната възраст на населението в САЩ е около 38–39 години, което прави законодателния орган значително по-стар от избирателите си

    10:41 04.11.2026

  • 82 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ами поплачи си...успокоява...!":

    Не е гаранция. Вярно че президентския пост е чисто представителен и българите малко се интересуват кой е президент, но след Радевата зима всички свързани с Радев ще си платят за връзките с него, а Йотова 10 години му беше куратор така че едва ли ще й се размине.

    10:43 04.11.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Демокрацията победи

    1 0 Отговор
    Иран Тръмп и републиканците свали

    10:44 04.11.2026

  • 85 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Връщай":

    НИЩО НЯМА ТИ ВИ ДАДЕМ! САМО БИЛЕТИ ЗА ТЕРМИНАЛ 2! ВИЕ ЩЕ ВРЪЩАТЕ ПАРИ ЗА НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ!

    Коментиран от #91

    10:44 04.11.2026

  • 86 Джихади Йово

    2 0 Отговор
    Болна глава, болна!

    10:46 04.11.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Малеееее

    1 0 Отговор
    Тия обърнаха Тексас, смятай колко зле се справя тоя

    10:50 04.11.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 ВРЪЩАЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Ивелин Михайлов":

    ПАРИТЕ!

    10:52 04.11.2026

  • 92 Комунисти

    0 0 Отговор
    „Изтреблението на християните е необходима жертва.”
    (Zohar П, 43а) „Да пролееш кръвта на неблагочестив (гoй) е жeртвоприношение на Бога.” (Zohar I, 38 в, 39 а) Е, стигнахме накрая до човешките кървави жeртвоприношения. Талмудът не само не ги забранява, а ги и насърчава. И даже обещава на извършителите им място в рая - Високопоставено място в рая е отредено за тези, които убивaт идолопоклонници (християни-гoи).” (Талмуд, Zohar (L, 38 b, 39 а) Но при дадени обстоятелства, въз основа на закона за зак- лятията от Тората, за жертва може да се използва и еврейско дете, ако от това имат нужда неговите наследници. И поради
    доста често срещаните в Талмуда такива случаи се дава съвет как трябва да се избегнат. Да се избегнат, а не да се забранят категорично! „Ако някой умре и остави непълнолетен син,
    и й кажат наследниците на бащата (братята, които могат да са от различни майки) - нека той да израсне при нас!
    настоява - нека той да бъде при мен - то трябва да остане при та, а не при тези, които могат да получат
    неговото наследство, защото може да се случи (както това е имало място (виж Талмуда) Веrakhoth, 2 а) те да
    го заколят в нощта на празника Пасха (14 нисан, 15 - празник Пасхи).” (Талмуда, трактат Кеthuboth, 102 b,
    В - 61, с. 139, 140)

    10:53 04.11.2026

  • 93 Комунисти

    0 0 Отговор
    Да продължим с Талмуда и „използването” на човешката кръв - „При обреда на обpязванeто Могел се изсмуква кръвта от раната (най-често с уста); но това е предписано, за да може раната по-лесно да зарасне, а също и затова, че според Талмуда неизсмуканата рана може да бъде опасна за живота на детето (ср. Сабат, 133 b), но смукачът трябва веднага да изплюе кръвта. По забележките
    на Зохар към Лев. (14 гл., ст. 19) кръвта от обpязвaнето се съхранява от Бога за лекуване на детето
    (ако потрябва), а също, за да не може женският демон Лилит да му вреди.” (61, с. 110)
    Гореспоменатите откъси от Талмуда и разясненията по тях са от книгата на големия поддръжник на евреите Г. Л. Штрак, който пък цитира еврейското издание на Ludw, Франкфурт на Майн, 1882, с. 118). Следователно звучащите абсурдно редове са напълно автентични от началото до края. И от тях следва, че кръвта се събира и поставена в специални съдове, се ползва след това с години за религиозни и лечебни цели. И защитникът на евреите Г. Штрак продължава да ги защитава в гореспоменатата книга по следния начин - „Забраната за употреба на кръв в храната се отнася дословно само за животинска кръв, и по-точно тази на топлокръвните животни (четирикраки и птици). Специална забрана за употреба на човешка кръв в Стария завет няма.” (61, с. 109)

    10:56 04.11.2026

  • 94 Дясното умира,

    0 0 Отговор
    Спете спокойно деца

    10:58 04.11.2026

  • 95 Комунисти

    0 0 Отговор
    И какъв аргумент в защита на своята теза, че в Тората ня- ма „пряка забрана” за употребата на човешка кръв представя „свръхинтелигентният” и богато платен от евреите Штрак?
    Цитира Шулхан-Арух, Коре Деа (349, 1) - „Употребата на каквото и да било в своя полза от мъртвецгoй или израилтянин се забранява.” Е, има една малка подробност - при ритуалните еврейски убийства, предимно на деца, източването на кръвта се извършва предимно чрез нанасяне на десетки не многодълбоки рани, които удължават неимоверно много страданията на жертвите. При животните се препоръчва по-хуманно умъртвяване с един удар на ножа да се прережат шийните артерии, при което настъпва почти мигновена смърт. Така че кръвта не е от мъртвец! Но даже и ясната забрана да не се използва нищо от вече умрелия е тълкувана различно. И поради това често нарушавана. Нека да прочетем още нещо от „защитника” Штрак,
    който от глупост непрекъснато оборва сам себе си.

    10:59 04.11.2026

  • 96 Не бях в бюлетината,

    0 0 Отговор
    Щото бях в тоалетната

    10:59 04.11.2026