Доналд Тръмп: Не бях в бюлетината, иначе щяхме да спечелим

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да се разграничи от загубите на Републиканската партия на междинните избори, като подчерта, че самият той не е бил кандидат. В публикация в социалната мрежа Truth Social той написа: „Аз не бях в бюлетината и ако бях, щяхме да спечелим със смайващо превъзходство!“
Прогнозите показаха, че демократите са на път да поемат контрола над Сената, а надпреварата за Камарата на представителите все още не е окончателно решена. Резултатът постави под въпрос способността на Тръмп да мобилизира избирателите си в първите междинни избори от втория му президентски мандат.
Президентът: Ще приема резултатите
По време на кампанията Тръмп многократно призоваваше избирателите да си представят, че той участва във вота. Според ДПА президентът се е надявал личното му присъствие в кампанията да окаже положително влияние върху представянето на републиканските кандидати, въпреки ниския му рейтинг на одобрение.
След обявяването на първите резултати Тръмп заяви, че ще приеме изборния резултат и ще работи с демократите. „Ще работим с демократите и, знаете ли, очакваме с нетърпение да работим с тях. Вероятно ще намерим начин да постигнем някакво споразумение“, каза той пред „Ню Йорк таймс“.
Президентът похвали и представянето на Демократическата партия. Той заяви, че демократите са „свършили добра работа“ и са се „борили добре“ на междинните избори. По думите му сътрудничество би било възможно по редица въпроси, включително имиграцията.
Войната с Иран и цените на горивата
Тръмп призна, че войната с Иран е изиграла роля за загубите на републиканците. Конфликтът доведе до увеличение на цените на горивата, което се отрази и на цените на други стоки и засили недоволството сред американските избиратели.
В интервю за „Фокс нюз“ президентът предупреди, че демократите ще внесат за одобрение законопроекти, които той смята за „безумни“. Тръмп заяви, че ще използва правото си на вето, ако такива предложения стигнат до него.
Въпреки острия тон Тръмп каза, че не обмисля промени в правителството си заради изборните резултати. Той повтори в интервю за „Уолстрийт джърнъл“, че ще приеме вота.
Ако демократите поемат и двете камари на Конгреса, администрацията на Тръмп ще трябва да работи с опозиционно мнозинство през оставащата част от мандата му. Контролът над Конгреса би дал на демократите по-големи правомощия да блокират законодателни инициативи и да засилят надзора над президентската администрация.
Източници: bta.bg, apnews.com, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кардинална грешка
09:16 04.11.2026
2 ЛОЛ
Коментиран от #15, #70, #76
09:21 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 К.О.Т..А.К 🐱
09:23 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 свърши ерата на Тръмп
Коментиран от #9, #20, #26
09:24 04.11.2026
7 А какво казват в Русия?
Коментиран от #22
09:29 04.11.2026
8 Историк
Коментиран от #32, #55
09:30 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Капейчо
До коментар #5 от "Голям":Прав си 100%, но подозирам, че Ди Джеят е още по-луд.
09:33 04.11.2026
12 Фактолог
09:37 04.11.2026
13 Иван
Коментиран от #38
09:38 04.11.2026
14 Оранжевият Идиот!
09:38 04.11.2026
15 ежко
До коментар #2 от "ЛОЛ":Ще търпите.Къде ще ходите?След като нито идеите ви са стойностни,нито кандидатите ви стават, нито можете да направите нещо свястно....
Коментиран от #50, #53
09:39 04.11.2026
16 Бой
09:39 04.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Нашата дама
Коментиран от #58
09:41 04.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Който води война
09:47 04.11.2026
25 Румба Решетников
Коментиран от #31, #35, #39, #40
09:48 04.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Карино
До коментар #22 от "Пуся многоходовие":Мирчов става ли или само те лигави ?
09:52 04.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
30 Вова
Такива мъже нямат място в управлението, на която и да е държава.
09:54 04.11.2026
31 Мунчо
До коментар #25 от "Румба Решетников":Ставаме русофоби.Кви да сме?!
09:54 04.11.2026
32 Абе ти
До коментар #8 от "Историк":Виждал ли клоун ?
Аре погледни Кънев за една минута .
09:54 04.11.2026
33 нннн
Тръмп е точно такъв.
09:55 04.11.2026
34 Хахахаха
09:55 04.11.2026
35 Е как
До коментар #25 от "Румба Решетников":Сменяме посоката
09:56 04.11.2026
36 Боже мили
09:56 04.11.2026
37 Ти да видиш!!!
--- Ако, беше баба мъжка...???
Време е за "бомби" .. Дони "дела нада" ... не майтапи !!!!
09:56 04.11.2026
38 Нали?!
До коментар #13 от "Иван":Друго си е Русия , дето до скоро крепостните знаеха кой ще е следващия президент за 30 години напред , коя ще бъде управляващата МУ партия и колко бункера ще МУ построят, за да се крие в тях!
09:56 04.11.2026
39 Хахахаха
До коментар #25 от "Румба Решетников":Е, сега България вече е "независима". Нищо няма да зависи от България. Ся че сме в ЕС и НАТО, а че подкрепяме тупин и тръмп. Браво браво.
09:57 04.11.2026
40 Ами, това което е правил...
До коментар #25 от "Румба Решетников":"Кимон Георгиев" , цял живот.. руски преврати и машинаций !!!
09:58 04.11.2026
41 Освен да повторя пак, друго не виждам:
70Отговор
всичко това вече го коментирахме няколко пъти във форума.
Камарата е спечелена, Сенатът виси на 4 места, демократите имат шанс за 5.
Никак не е маловажно за Тръмп да загуби Конгреса.
По правило изборите за Конгрес В САЩ се решават от ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИКА на президента, а точно там Конгресът може да налага правилата. И да пречи на Тръмп да прави глупости!
На Тръмп ще остане ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА - да спира войни, да анексира Гренландия, да преименува Мексиканския залив, да отваря Ормуз и тем подобни .👻
03.11.2026 г.
Коментиран от #75
09:58 04.11.2026
42 не се възбуждайте
Коментиран от #47, #64
10:00 04.11.2026
43 По добре даже
10:00 04.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Кака Сийка
Коментиран от #49
10:08 04.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Абсурдистан
10:10 04.11.2026
49 Нали ти казах бе
До коментар #46 от "Кака Сийка":Закови си дъските на външната тоалетна!
10:17 04.11.2026
50 Роскомнадзор
До коментар #15 от "ежко":По-интерестното е вие до кога ще търпите, като почнат сега игрите на глада! Половината отбор на Виденов е на терена , другата половина -кадрите на Б и Д
10:17 04.11.2026
51 Кака Сийка
Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ посоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти
10:18 04.11.2026
52 ЧЕРВЕНАТА СГАН
10:18 04.11.2026
53 до ежко
До коментар #15 от "ежко":това да се набуташ да плащаш всеки ден милиони на боташ и да спасяваш руски олигарси си е можене отвсекъде
10:19 04.11.2026
54 Цвете
10:20 04.11.2026
55 Ами
До коментар #8 от "Историк":На Америка вече никой не може да й помогне, те са бита карта и следва гражданска война и разпад.
Коментиран от #60
10:21 04.11.2026
56 Възpожденец 🇧🇬
Какво означава това? Означава, че демокрацията победи! Копейките да прибират шампанското. Разпадането на ЕС и НАТО се отлага през следващите 100 години. В същото време Путин със сигурност ще изгуби войната в Украйна, а мечтата на комунистите за СССР 2.0 приключи!
Плановете на Румен Радев да превърне България в 16-а република на СССР също приключиха. Загубата на Тръмп осуети всичко това. САЩ и ЕС никога няма да допуснат Русия да надделее, а Румен Радев има силата да им се противопостави точно толкова, колкото едно бебе може да ви спре да му вземете близалката от ръцете.
Светът се освобождава от популистите и путинистите! Рано или късно България също ще бъде свободна! Неизбежно е! Свободата за хората, които движат света напред, винаги ще бъде по-ценна от хляба!
10:23 04.11.2026
57 Неоспорим факт!
10:24 04.11.2026
58 Роко
До коментар #19 от "Нашата дама":Особенно когато ги дават доказани идиоти като Карсън Тъкър
10:24 04.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Напред другари
10:27 04.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Напред другари, мито митооо
10:28 04.11.2026
64 Роко
До коментар #42 от "не се възбуждайте":Приятелю знам че единствения шанс господарите ти да окупират Донбас е Тръмп да смаже ЕС но това може да се случи само в розовите мечти на наркомана Путин и фашизоидните му фенове.
10:29 04.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Есма
Коментиран от #68
10:29 04.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ивелин Михайлов
До коментар #2 от "ЛОЛ":ЕМИГРИРАЙТЕ БЕ
Коментиран от #71
10:32 04.11.2026
71 Връщай
До коментар #70 от "Ивелин Михайлов":Парите!
Коментиран от #85
10:33 04.11.2026
72 Наблюдател
10:34 04.11.2026
73 Бай Барбадун, Урсулайката
Коментиран от #77
10:35 04.11.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Роко
До коментар #41 от "Освен да повторя пак, друго не виждам:":Приятелю без разрешение на Конгреса не може да преименува дори езерото в задния си двор. Там конгреса е върховната власт и така е било винаги. Това е предвидено още преди 250 години точно за такива като Рижко които се взимат на сериозно.
10:35 04.11.2026
76 Ами поплачи си...успокоява...!
До коментар #2 от "ЛОЛ":Преглътни ,с достойнство горчивият хап,че Йотова ще ти е юПрезидента,през следващите цели 5 години...!
Моите съболезнования...!
Коментиран от #82
10:35 04.11.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 стоян георгиев
10:41 04.11.2026
81 Все тая
Средната възраст в 119-ия Конгрес на САЩ е 59 години. ...Сенат: Средната възраст е 64 години....Камара на представителите: Средната възраст е 57 години...За сравнение, средната възраст на населението в САЩ е около 38–39 години, което прави законодателния орган значително по-стар от избирателите си
10:41 04.11.2026
82 Роко
До коментар #76 от "Ами поплачи си...успокоява...!":Не е гаранция. Вярно че президентския пост е чисто представителен и българите малко се интересуват кой е президент, но след Радевата зима всички свързани с Радев ще си платят за връзките с него, а Йотова 10 години му беше куратор така че едва ли ще й се размине.
10:43 04.11.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Демокрацията победи
10:44 04.11.2026
85 Ивелин Михайлов
До коментар #71 от "Връщай":НИЩО НЯМА ТИ ВИ ДАДЕМ! САМО БИЛЕТИ ЗА ТЕРМИНАЛ 2! ВИЕ ЩЕ ВРЪЩАТЕ ПАРИ ЗА НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ!
Коментиран от #91
10:44 04.11.2026
86 Джихади Йово
10:46 04.11.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Малеееее
10:50 04.11.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 ВРЪЩАЙ
До коментар #85 от "Ивелин Михайлов":ПАРИТЕ!
10:52 04.11.2026
92 Комунисти
(Zohar П, 43а) „Да пролееш кръвта на неблагочестив (гoй) е жeртвоприношение на Бога.” (Zohar I, 38 в, 39 а) Е, стигнахме накрая до човешките кървави жeртвоприношения. Талмудът не само не ги забранява, а ги и насърчава. И даже обещава на извършителите им място в рая - Високопоставено място в рая е отредено за тези, които убивaт идолопоклонници (християни-гoи).” (Талмуд, Zohar (L, 38 b, 39 а) Но при дадени обстоятелства, въз основа на закона за зак- лятията от Тората, за жертва може да се използва и еврейско дете, ако от това имат нужда неговите наследници. И поради
доста често срещаните в Талмуда такива случаи се дава съвет как трябва да се избегнат. Да се избегнат, а не да се забранят категорично! „Ако някой умре и остави непълнолетен син,
и й кажат наследниците на бащата (братята, които могат да са от различни майки) - нека той да израсне при нас!
настоява - нека той да бъде при мен - то трябва да остане при та, а не при тези, които могат да получат
неговото наследство, защото може да се случи (както това е имало място (виж Талмуда) Веrakhoth, 2 а) те да
го заколят в нощта на празника Пасха (14 нисан, 15 - празник Пасхи).” (Талмуда, трактат Кеthuboth, 102 b,
В - 61, с. 139, 140)
10:53 04.11.2026
93 Комунисти
на Зохар към Лев. (14 гл., ст. 19) кръвта от обpязвaнето се съхранява от Бога за лекуване на детето
(ако потрябва), а също, за да не може женският демон Лилит да му вреди.” (61, с. 110)
Гореспоменатите откъси от Талмуда и разясненията по тях са от книгата на големия поддръжник на евреите Г. Л. Штрак, който пък цитира еврейското издание на Ludw, Франкфурт на Майн, 1882, с. 118). Следователно звучащите абсурдно редове са напълно автентични от началото до края. И от тях следва, че кръвта се събира и поставена в специални съдове, се ползва след това с години за религиозни и лечебни цели. И защитникът на евреите Г. Штрак продължава да ги защитава в гореспоменатата книга по следния начин - „Забраната за употреба на кръв в храната се отнася дословно само за животинска кръв, и по-точно тази на топлокръвните животни (четирикраки и птици). Специална забрана за употреба на човешка кръв в Стария завет няма.” (61, с. 109)
10:56 04.11.2026
94 Дясното умира,
10:58 04.11.2026
95 Комунисти
Цитира Шулхан-Арух, Коре Деа (349, 1) - „Употребата на каквото и да било в своя полза от мъртвецгoй или израилтянин се забранява.” Е, има една малка подробност - при ритуалните еврейски убийства, предимно на деца, източването на кръвта се извършва предимно чрез нанасяне на десетки не многодълбоки рани, които удължават неимоверно много страданията на жертвите. При животните се препоръчва по-хуманно умъртвяване с един удар на ножа да се прережат шийните артерии, при което настъпва почти мигновена смърт. Така че кръвта не е от мъртвец! Но даже и ясната забрана да не се използва нищо от вече умрелия е тълкувана различно. И поради това често нарушавана. Нека да прочетем още нещо от „защитника” Штрак,
който от глупост непрекъснато оборва сам себе си.
10:59 04.11.2026
96 Не бях в бюлетината,
10:59 04.11.2026