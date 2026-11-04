Доналд Тръмп: Не бях в бюлетината, иначе щяхме да спечелим

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да се разграничи от загубите на Републиканската партия на междинните избори, като подчерта, че самият той не е бил кандидат. В публикация в социалната мрежа Truth Social той написа: „Аз не бях в бюлетината и ако бях, щяхме да спечелим със смайващо превъзходство!“

Прогнозите показаха, че демократите са на път да поемат контрола над Сената, а надпреварата за Камарата на представителите все още не е окончателно решена. Резултатът постави под въпрос способността на Тръмп да мобилизира избирателите си в първите междинни избори от втория му президентски мандат.

Президентът: Ще приема резултатите

По време на кампанията Тръмп многократно призоваваше избирателите да си представят, че той участва във вота. Според ДПА президентът се е надявал личното му присъствие в кампанията да окаже положително влияние върху представянето на републиканските кандидати, въпреки ниския му рейтинг на одобрение.

След обявяването на първите резултати Тръмп заяви, че ще приеме изборния резултат и ще работи с демократите. „Ще работим с демократите и, знаете ли, очакваме с нетърпение да работим с тях. Вероятно ще намерим начин да постигнем някакво споразумение“, каза той пред „Ню Йорк таймс“.

Президентът похвали и представянето на Демократическата партия. Той заяви, че демократите са „свършили добра работа“ и са се „борили добре“ на междинните избори. По думите му сътрудничество би било възможно по редица въпроси, включително имиграцията.

Войната с Иран и цените на горивата

Тръмп призна, че войната с Иран е изиграла роля за загубите на републиканците. Конфликтът доведе до увеличение на цените на горивата, което се отрази и на цените на други стоки и засили недоволството сред американските избиратели.

В интервю за „Фокс нюз“ президентът предупреди, че демократите ще внесат за одобрение законопроекти, които той смята за „безумни“. Тръмп заяви, че ще използва правото си на вето, ако такива предложения стигнат до него.

Въпреки острия тон Тръмп каза, че не обмисля промени в правителството си заради изборните резултати. Той повтори в интервю за „Уолстрийт джърнъл“, че ще приеме вота.

Ако демократите поемат и двете камари на Конгреса, администрацията на Тръмп ще трябва да работи с опозиционно мнозинство през оставащата част от мандата му. Контролът над Конгреса би дал на демократите по-големи правомощия да блокират законодателни инициативи и да засилят надзора над президентската администрация.

Източници: bta.bg, apnews.com, axios.com