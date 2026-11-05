Загубата на Тръмп е лоша новина за Европа

Победата на демократите на междинните избори в САЩ може да доведе до ново изостряне на отношенията с президента Доналд Тръмп. Според международния анализатор Мартин Табаков загубата на подкрепа в Конгреса няма да лиши държавния глава от значителна свобода на действие във външната политика.

Пред Нова телевизия Табаков заяви, че Тръмп може да компенсира ограниченията във вътрешнополитически план с по-активни действия на международната сцена. По думите му именно това прави резултатите от вота по-скоро лоша новина за Европа.

Демократите ще търсят политически сблъсък

Според анализатора новото мнозинство ще постави акцент върху осигуряването на по-достъпни публични услуги и борбата с корупцията. Втората тема може да доведе до сериозен конфликт с президента, включително чрез разследвания за конфликт на интереси и за начина, по който е използвал президентската си позиция.

„Темата за импийчмънт най-вероятно ще стане политически популярна, но не съм убеден, че ще бъде лесна за реализиране на практика“, коментира Табаков. Той припомни, че предишните опити за отстраняване и последвалите наказателни преследвания са позволили на Тръмп да се представи като жертва и да мобилизира подкрепата на своя електорат.

По думите му съдебната отговорност е по-трудна за реализиране, докато Тръмп е действащ президент, но политическата отговорност може да бъде търсена и сега. Табаков посочи и отношенията между администрацията и големите технологични корпорации като един от факторите, които предизвикват недоволство сред американските избиратели.

По-голяма свобода във външната политика

В областта на сигурността, отбраната и международните отношения президентът разполага с по-голяма свобода, отколкото във вътрешната политика. Конгресът може да се опита да го ограничи чрез отказ от финансиране, но Тръмп би могъл да потърси други механизми.

Табаков припомни първия мандат на президента, когато Тръмп обяви извънредно положение, след като Конгресът отказа да осигури средства за изграждането на стената по границата с Мексико. Анализаторът не изключи и по-активни действия спрямо Иран.

„Не знам каква е логиката да мислим, че сега ще ги послуша“, каза Табаков по повод критиците, предупреждавали Тръмп да не започва военни действия.

Според него ограничаването на президента във вътрешен план може да го насочи още по-силно към международната политика. „Когато едната ръка е обездвижена, движението се компенсира с другата“, предупреди анализаторът.

Ванс изгражда собствен профил

Мартин Табаков смята, че влиянието на Тръмп върху Републиканската партия остава изключително силно, но вече се забелязват процеси на дистанциране. Сред политиците, които изграждат самостоятелен профил, той посочи вицепрезидента Джей Ди Ванс, вероятно с оглед на бъдещи президентски амбиции.

„Тръмп може да не бъде част от бъдещето на Републиканската партия, но неговото наследство ще продължава да влияе“, заключи анализаторът.

Източници: news.bg