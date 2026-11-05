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Загубата на Тръмп е лоша новина за Европа

Загубата на Тръмп е лоша новина за Европа

5 Ноември, 2026 12:43 1 398 15

  • доналд тръмп-
  • мартин табаков-
  • междинни избори-
  • демократи-
  • американска външна политика

Според международния анализатор президентът запазва значителна свобода във външната политика и може да насочи натам енергията си

Загубата на Тръмп е лоша новина за Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Победата на демократите на междинните избори в САЩ може да доведе до ново изостряне на отношенията с президента Доналд Тръмп. Според международния анализатор Мартин Табаков загубата на подкрепа в Конгреса няма да лиши държавния глава от значителна свобода на действие във външната политика.

Пред Нова телевизия Табаков заяви, че Тръмп може да компенсира ограниченията във вътрешнополитически план с по-активни действия на международната сцена. По думите му именно това прави резултатите от вота по-скоро лоша новина за Европа.

Демократите ще търсят политически сблъсък

Според анализатора новото мнозинство ще постави акцент върху осигуряването на по-достъпни публични услуги и борбата с корупцията. Втората тема може да доведе до сериозен конфликт с президента, включително чрез разследвания за конфликт на интереси и за начина, по който е използвал президентската си позиция.

„Темата за импийчмънт най-вероятно ще стане политически популярна, но не съм убеден, че ще бъде лесна за реализиране на практика“, коментира Табаков. Той припомни, че предишните опити за отстраняване и последвалите наказателни преследвания са позволили на Тръмп да се представи като жертва и да мобилизира подкрепата на своя електорат.

По думите му съдебната отговорност е по-трудна за реализиране, докато Тръмп е действащ президент, но политическата отговорност може да бъде търсена и сега. Табаков посочи и отношенията между администрацията и големите технологични корпорации като един от факторите, които предизвикват недоволство сред американските избиратели.

По-голяма свобода във външната политика

В областта на сигурността, отбраната и международните отношения президентът разполага с по-голяма свобода, отколкото във вътрешната политика. Конгресът може да се опита да го ограничи чрез отказ от финансиране, но Тръмп би могъл да потърси други механизми.

Табаков припомни първия мандат на президента, когато Тръмп обяви извънредно положение, след като Конгресът отказа да осигури средства за изграждането на стената по границата с Мексико. Анализаторът не изключи и по-активни действия спрямо Иран.

„Не знам каква е логиката да мислим, че сега ще ги послуша“, каза Табаков по повод критиците, предупреждавали Тръмп да не започва военни действия.

Според него ограничаването на президента във вътрешен план може да го насочи още по-силно към международната политика. „Когато едната ръка е обездвижена, движението се компенсира с другата“, предупреди анализаторът.

Ванс изгражда собствен профил

Мартин Табаков смята, че влиянието на Тръмп върху Републиканската партия остава изключително силно, но вече се забелязват процеси на дистанциране. Сред политиците, които изграждат самостоятелен профил, той посочи вицепрезидента Джей Ди Ванс, вероятно с оглед на бъдещи президентски амбиции.

„Тръмп може да не бъде част от бъдещето на Републиканската партия, но неговото наследство ще продължава да влияе“, заключи анализаторът.

Източници: news.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 8 Отговор
    На 18 ти в Китай Тръмп, Путин и другарят Си ще си делят Европа.

    Коментиран от #14

    12:45 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Табаков

    11 0 Отговор
    Дайте и нещо от Кичашки.😂😂😂😂😂

    12:47 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    17 3 Отговор
    Бай Дончо е играч.В момента изпразва джобовете на европейците с бързината на Speedy Gonzalez ,но съм сигурен,че е измислил начин да ги съблече като нудисти посред зима.

    Коментиран от #10

    12:55 05.11.2026

  • 7 хехе

    12 1 Отговор
    Язък, че урсулите се кефеха за фиаското на миритвореца. Той си е злопаметен и със сигурност ще им го върне тъпкано.

    12:56 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Републиканец

    9 2 Отговор
    Всички морски пътища се контролират от САЩ. САЩ може набързо да задуши Европа, ако не слуша.

    12:57 05.11.2026

  • 10 Колко беше пенсията в руската кочина?

    5 12 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    100 евро или малко по-малко?

    12:59 05.11.2026

  • 11 Дон Корлеоне

    1 6 Отговор
    Тръмп разтовари ли нафтата по сделката с Хаяско?

    13:03 05.11.2026

  • 12 Ха ха ха

    1 3 Отговор
    Загубата на Тръмп е лоша новина само за Русия и за “десните профашистки партии“ в Европа.!

    Коментиран от #15

    13:11 05.11.2026

  • 13 Феникс

    0 1 Отговор
    Щатите се управяват от дълбоката държава , и магаре да сложат за президент, политиката на тази измислена държава си остава неизменна! Още повече че там дори не им предлагат по макло и по голямо зло като при нас, направо си има демократическо зло и обратно републиканско такова!

    13:17 05.11.2026

  • 14 Венецуела ще делят!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В Европа няма какво да се дели! Нема нефт има само либерална демокрация, а тя не им е нужна!

    13:19 05.11.2026

  • 15 Феникс

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха ха":

    И с какво неолибералните плужеци ще са по полезни, дългът на краварника надминава 100% от брутният им доход! Устройват ги само войните и оранжевите революции!

    13:20 05.11.2026