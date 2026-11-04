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Барак Обама: Победата на демократите е ясно послание към Тръмп

Барак Обама: Победата на демократите е ясно послание към Тръмп

4 Ноември, 2026 12:23 744 10

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Бившият президент заяви, че американците искат политика, която обединява, и лидери с конкретни решения, демократите поеха контрола над Камарата на представителите и Сената

Барак Обама: Победата на демократите е ясно послание към Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Барак Обама приветства победата на Демократическата партия на междинните избори и я определи като „ясно послание“ към президента Доналд Тръмп. Демократите спечелиха контрол както над Камарата на представителите, така и над Сената.

„Те искат политика, която обединява хората, вместо да ги разделя, и лидери, които предлагат конкретни решения на предизвикателствата, пред които са изправени“, написа Обама.

Призив за действия през оставащите две години

Резултатът от вота променя политическия баланс във Вашингтон, докато до края на президентския мандат на Доналд Тръмп остават две години. Обама заяви, че победата сама по себе си не е достатъчна и призова демократите да използват възможностите си за промяна.

„Макар че на тази администрация ѝ остават още две години на власт, нашата задача сега е да запретнем ръкави, да направим промени навсякъде, където имаме възможност, да предотвратим по-нататъшни вреди и да положим основите за бъдещето“, добави бившият президент.

Абдул Ел Сайед спечели сенаторското място в Мичиган

Най-значимата предизборна проява, в която Обама участва, беше в подкрепа на Абдул Ел Сайед в Мичиган. Ел Сайед спечели надпреварата за Сената и стана първият мюсюлманин, избран в горната камара на американския Конгрес.

Победата на демократите им дава контрол над двете камари на Конгреса и поставя администрацията на Тръмп пред нов политически баланс във Вашингтон. Обама определи следващия период като време за организирана работа и подготовка за бъдещето на партията.

Източници: bta.bg, apnews.com


САЩ
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