Увеличаване на вътрешния добив! Белият дом разреши търсене на петрол в арктическия резерват на Аляска

Администрацията на президента Доналд Тръмп ще проведе в петък търг за права за добив на нефт и природен газ върху 689 000 акра (278 828 хектара) в Арктическия национален резерват за дивата природа (ANWR) в Аляска, предава "Ройтерс'.

Американското Бюро за управление на земите към Министерството на вътрешните работи предлага общо 60 парцела за проучване и добив. Компаниите трябваше да подадат офертите си до 3 юни, а отварянето им ще бъде излъчвано на живо.

Продажбата е първата от четири подобни процедури, предвидени в закона "Един голям красив закон" , подписан от президента Тръмп миналата година. Мярката е част от стратегията на администрацията за увеличаване на вътрешния добив на енергийни ресурси и намаляване на зависимостта от външни доставки.

Инициативата се ползва с подкрепата на властите в Аляска и на част от местните индиански общности, които виждат в нея възможност за създаване на работни места и за компенсиране на продължаващия спад в добива на петрол в щата.

"Когато се извършва по правилния начин и в консултация с коренното население, развитието на тези ресурси може да бъде положителна сила за нашия регион", заяви изпълнителният директор на организацията Voice of the Arctic Iñupiat Нагрук Харчарек.

Интересът на енергийните компании към района обаче досега остава ограничен. Според Геоложката служба на САЩ крайбрежната зона на резервата с площ от около 1,5 милиона акра може да съдържа до 11,8 милиарда барела технически извлекаем петрол.

Въпреки това при организирания от администрацията на Джо Байдън търг през януари 2025 г. не бяха подадени оферти за предлаганите 400 000 акра. Подобна беше ситуацията и при първия търг през 2021 г., когато интересът също беше слаб.

Една от причините е, че американският петролен добив вече е на рекордни нива благодарение на по-достъпни находища в щати като Тексас и Ню Мексико. Освен това разработването на находища в Арктика изисква десетилетия работа и инвестиции за милиарди долари.

Арктическият национален резерват обхваща около 19 милиона акра и практически няма пътна, енергийна или индустриална инфраструктура. Районът е местообитание на полярни мечки, карибу и множество видове прелетни птици.

В момента единственият концесионер в резервата е държавната Агенция за индустриално развитие и износ на Аляска, която притежава шест участъка, но досега не е започнала добивна дейност.

Плановете за сондажи продължават да разделят местните общности. Докато част от инупиатите подкрепят развитието на енергийния сектор, представители на народа гвичин се противопоставят на проекта.

"Някои места са твърде ценни, за да бъдат жертвани. Този търг е много повече от въпрос на икономика или развитие. Става дума за това дали нашият глас, култура и начин на живот имат значение", заяви изпълнителният директор на Комитета на гвичините Кристен Морланд.