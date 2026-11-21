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Някои европейски лидери искаха да намерят супергерой-преговарящ, който да се изправи срещу Владимир Путин и Доналд Тръмп, да договори справедливо мирно споразумение за Украйна и да гарантира сигурността на самия европейски континент, докато преговорите за прекратяване на огъня набират скорост.

Такъв човек обаче така и нямаше да бъде намерен.

Това вече беше мнението на дипломати и представители на властта, запознати с дискусиите, които са пожелали анонимност, за да коментират деликатния мирен процес за Украйна, предизвикващ разногласия в европейските столици. Това е било така още преди ЕС да реши вчера, че задачата трябва да бъде поета от общ екип, пише "Политико".

Стремежът да бъде определен един представител, който да говори от името на Европа, беше разбираем. Идеята един уважаван лидер да поеме ръководството се основава най-вече на желанието да бъдат демонстрирани европейската сила и единство, както и на стремежа преговорите с Русия, САЩ и Украйна да бъдат по-ефективни и добре организирани.

Самият украински президент Володимир Зеленски заяви тази седмица, че иска Европа да определи в рамките на няколко дни кой ще я представлява в преговорите. Той дори даде да се разбере, че би предпочел това да бъде един човек, като намекна, че има конкретно предпочитание, но отказа да назове име.

Украинският държавен глава обаче не постигна своето. Вместо това вчера лидерите на срещата на върха в Дъблин решиха, че работата ще бъде продължена от екип, включващ т.нар. "Е5" - четирите големи държави от ЕС Германия, Франция, Полша и Италия, както и Великобритания, заедно с представители на Европейската комисия и Европейския съвет.

Технически дискусии

Търсенето на високопоставен представител, който да заеме мястото на Европа на масата за преговори в следващия кръг от мирните разговори, се беше превърнало в политическа мания в Брюксел, която пропускаше поне два съществени момента.

Първият е, че в момента преговорите все още не са на равнище политически лидери. Разговорите тази седмица в Абу Даби бяха технически дискусии между високопоставени представители. Основните политически фигури като Путин и Зеленски не присъстваха, да не говорим за Тръмп. Русия изпрати помощник на Кремъл, който да ръководи делегацията ѝ, а Украйна възложи на ръководителя на военното си разузнаване да представи позицията на страната.

Ако тези представители постигнат напредък към споразумение, лидерите със сигурност ще поискат да се включат. В крайна сметка именно те ще подпишат евентуалните мирни споразумения, а няма ограничение за броя на президентите и министър-председателите от ЕС, които могат да участват в подобна среща като подписващи страни или гаранти на окончателното споразумение.

Следващата стъпка, която трябва да бъде предприета според представители на Украйна и американските пратеници, посредничещи в преговорите, е Европа да се включи в дискусиите с Русия именно на това техническо равнище.

"Не сме супердържава"

Вторият момент, който някои държави членки и представители на брюкселските институции пропускаха, е от структурно естество: европейските участници с еднакво важни, но същевременно много различни интереси и правомощия са твърде много. Това прави невъзможно обединяването на всички различни направления под ръководството на един човек.

Европейската комисия не може да преговаря за бъдещата архитектура на сигурността в Европа - това е въпрос, който трябва да бъде решен от държавите членки на НАТО и националните правителства. Но също така НАТО, Париж и Берлин не могат да договарят санкциите на ЕС или присъединяването на Украйна към съюза - тези въпроси са в компетенциите на Европейската комисия.

Не е реалистично и да се очаква, че т.нар. "Е3" - големите европейски икономически и военни сили Германия, Франция и Великобритания - ще позволят на Европейската комисия, Европейския съвет или НАТО да водят всички преговори от тяхно име.

Както обясни един европейски дипломат: "Причината Европа да не е намерила един човек, който да може да представлява целия континент, е, че Европа не е супердържава".

В контекста на преговорите за Украйна европейските интереси обхващат много държави членки на ЕС, но също така страни като Великобритания и Норвегия, както и Турция и Молдова, посочи дипломатът.

"Кой може от името на останалата част от Европа да обещае изпращането на войски на място? Кой може да предложи милиарди за финансиране? Това е трудно", добави той.

Изводът, до който са стигнали някои от представителите, участващи в процеса в Абу Даби, е, че Европа ще трябва да бъде представена от екип - както вече се случваше досега, макар и до момента той да не участваше пряко в основната зала за преговори. Различните членове на този екип ще отговарят за отделните въпроси.

Какво иска Путин

Следва и въпросът за съдържанието: какво ще бъде обсъждано и каква ще бъде общата позиция на европейския екип?

"Това, което действително казваме, е по-важно от точния състав на хората в залата", заяви шведският премиер Улф Кристершон на път към срещата на лидерите на ЕС вчера.

Причината американските и украинските представители да искат участието на Европа е, че според тях започването на дискусия за промяна на структурите за сигурност на континента може да накара Русия да възприеме по-конструктивен подход.

Главният руски преговарящ Владимир Медински заяви, че рамката за сигурност в Европа е била основната тема на разговорите в Абу Даби тази седмица.

"Конфликтът в Украйна показа, че цялата система за сигурност, функционирала след конференциите в Ялта и Потсдам, работи зле и че в Украйна се е спукал един абсцес", изтъкна той.

Украинската делегация отбеляза, че твърдолинейният подход на Русия леко се е смекчил, когато представителите на Москва са видели възможност да обсъдят по-широките си искания относно сигурността в Европа.

Самата Европа обаче не е участвала в този разговор.

Времето и последователността остават от решаващо значение

Първото, което трябва да бъде изяснено, е последователността на преговорите - най-вече кога европейците трябва да си позволят да обсъждат руското искане за цялостно преразглеждане на регионалната архитектура на сигурността. Това е изключително важен въпрос, който потенциално засяга самото съществуване на европейските държави. Той вече е сред темите, по които високопоставени представители на ЕС внимателно обмислят позициите си.

Според близки до преговорите може да бъде намерен разумен начин на Русия да бъде предложен разговор за регионалната сигурност като част от внимателно планирана последователност на преговорите, без този въпрос да бъде обвързван окончателно с мирното споразумение за Украйна.

Различни представители на ЕС обаче дават различни сигнали по въпроса за последователността - което може да е част от добре обмислена стратегия, но може и да е признак за продължаващо объркване и липса на единство.

Кая Калас - върховният представител на ЕС по външната политика, заяви, че не трябва да има дискусии за по-широката архитектура на европейската сигурност - като структурата на НАТО, разполагането на войски и форумите за консултации с Русия - преди окончателното сключване на мирното споразумение.

В Абу Даби обаче представители на ЕС дадоха сигнал, че са готови да допуснат паралелни направления в преговорите, така че мирното споразумение за Украйна и бъдещите структури за сигурност в Европа да бъдат обсъждани едновременно.

Представителите на националните правителства са съгласни и че последователността на преговорите по този въпрос е от ключово значение. Зад кулисите различните държави и политически групи имат различни виждания за правилната стратегия, като същевременно продължават да спорят и дали изобщо е правилно да се водят преки разговори с Путин.

Разбира се, възможно е въпросът за ролята на Европа в крайна сметка да се окаже безпредметен. В четвъртък вечерта американските пратеници заявиха, че Путин се е съгласил Европа да се присъедини към преговорите, но в петък Кремъл постави това твърдение под съмнение.

След приключването на преговорите в Абу Даби тази седмица Джаред Къшнър - зет на Тръмп и негов специален пратеник, призна двата проблема, с които се сблъсква.

"Ако Европа успее да определи един човек, който да говори от нейно име, това би било по-голямо постижение от това да накараме руснаците да я включат в преговорите", подчерта той.

Източник: news.bg