Саудитска Арабия спря някои от дейностите в рафинерията в Джазан след въздушна атака срещу съоръжението. При нападението е избухнал пожар, който впоследствие е бил потушен.

При удара е загинал непалски работник, а няколко души от различни националности са били ранени. Представител на Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия е съобщил за жертвата и пострадалите в изявление пред Саудитската агенция по печата СПА, цитирано от Ройтерс и Българската телеграфна агенция.

„Някои дейности в рафинерията са преустановени след въздушната атака“, се посочва в изявлението на саудитското Министерство на енергетиката.

В съобщението не се посочва кой стои зад нападението. Саудитските власти не са обявили и колко дълго ще продължи спирането на работата, нито дали са засегнати доставките на горива извън самото съоръжение.

Една от големите рафинерии на Saudi Aramco

Рафинерията в Джазан е собственост на Saudi Aramco и е част от голям промишлен комплекс на брега на Червено море. Проектният ѝ капацитет е до 400 000 барела суров петрол дневно. Комплексът е проектиран да произвежда горива, сред които бензин и дизел с ниско съдържание на сяра, както и нефтохимически продукти.

Търговската експлоатация на рафинерията започва през 2021 г. Съоръжението е сред по-новите големи енергийни обекти на Саудитска Арабия и има значение за снабдяването на югозападните райони на страната.

Към момента потвърдените последици от атаката са пожарът, смъртта на непалския работник, ранените служители и временното спиране на част от дейностите. Не са публикувани данни за размера на материалните щети или за очакваните загуби от прекъсването на производството.

Иран отрече да е извършвал нападение срещу ключов обект в Кувейт, като заяви, че въоръжените му сили не са провеждали никакви военни или настъпателни операции в региона, съобщи иранската информационна агенция "Фарс".

Високопоставен говорител на иранските въоръжени сили "категорично и напълно" отхвърли твърденията на кувейтските военни, че ирански сили са взели на прицел един от ключовите обекти в страната.

Той обвини Израел и американските сили в операции под "фалшив флаг", като претекст за засилване на нестабилността в региона.

Иран пак атакува американски бази в Кувейт и Бахрейн

Манама разкритикува страхливите действия на Техеран

Припомняме, че по-рано в четвъртък кувейтските военни съобщиха, че са прехванали няколко дрона, насочени към ключов обект в страната от Персийския залив - нападение, което те приписаха на Иран.

Първоначално бе съобщено за четирима ранени - двама италиански граждани, един кувейтец и един пакистанец, след като отломки са паднали върху обекта. По-късно Министерството на отбраната на Кувейт потвърди, че двамата италианци са починали от получените наранявания.

Бахрейн и Кувейт заявиха, че отново са били подложени на ирански атаки.

От своя страна Техеран уточни, че ударите са били насочени срещу бази, използвани от американските въоръжени сили в двете държави от Персийския залив.

По-рано вчера американските въоръжени сили потвърдиха, че са нанесли удар по ракетен обект на Революционната гвардия на Иран на остров Кешм, в Ормузкия проток, като определиха атаката като ответна мярка. Също вчера Гвардията заяви, че е атакувала американска радиолокационна станция в Бахрейн, но американските военни отрекоха тя да е била поразена.

Израел и Съединените щати започнаха войната си срещу Иран в края на февруари, което предизвика ответни удари от страна на Техеран в целия регион.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нееднократно е давал сигнали, че иска да избегне подновяването на мащабните бойни действия. Преговорите са в задънена улица от месеци.

Източници: bta.bg