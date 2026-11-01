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ОПЕК+ замрази квотите за добив на петрол през декември
  Тема: Иранската криза

ОПЕК+ замрази квотите за добив на петрол през декември

1 Ноември, 2026 20:11 623 6

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  • ормузки проток-
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Русия ще може да добива 9,949 млн. барела дневно, а Саудитска Арабия – 10,478 млн. Следващият преглед на петролните пазари е насрочен за 29 ноември

ОПЕК+ замрази квотите за добив на петрол през декември - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Страните от ОПЕК+ оставиха без промяна квотите си за добив на петрол през декември 2026 г. Решението беше взето на онлайн заседание на седемте водещи производители в обединението – Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Квотата на Русия за декември ще бъде 9,949 млн. барела дневно, а на Саудитска Арабия – 10,478 млн. барела дневно. Ирак ще разполага с квота от 4,431 млн. барела дневно, Кувейт – с 2,676 млн., Казахстан – с 1,628 млн., Алжир – с 1,007 млн., а Оман – с 841 000 барела дневно.

Нивата са същите като определените за септември, октомври и ноември 2026 г. Решението потвърждава очакванията, че ОПЕК+ няма да прави нови промени в производствената си политика до края на годината. На пазара продължават да действат ограничения, свързани с предишни съкращения на добива, докато войната в Близкия изток нарушава част от доставките.

„Седемте държави потвърдиха колективния си ангажимент за пълно спазване на Декларацията за сътрудничество“, се посочва в изявлението на ОПЕК.

Квотите остават без промяна

От април 2025 г. осем водещи държави от ОПЕК+ започнаха постепенно да връщат на пазара количества, които преди това бяха извадени от производството. През септември 2025 г. те напълно отмениха доброволните съкращения от 2,2 млн. барела дневно – с една година по-рано от първоначално планираното.

През октомври 2025 г. започна поетапното премахване на още едно ограничение за добива в размер на 1,65 млн. барела дневно. Впоследствие групата спря новите промени в целите, докато производителите се подготвят за определянето на квотите през 2027 г.

След излизането на Обединените арабски емирства от обединението на 1 май 2026 г. месечните решения се вземат от водеща седморка. Следващата среща на Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман ще се проведе на 29 ноември.

Източници: bta.bg, in.marketscreener.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примати

    0 2 Отговор
    През следващите няколко нощи ВСУ ще замрази всички възможни квоти на Русия , за каквото и да било…

    Коментиран от #4

    20:15 01.11.2026

  • 2 мда

    2 0 Отговор
    Намаляват предлагането на петрол и от там цената му расте. Тея наистина искат да предизвикат световна криза.

    20:15 01.11.2026

  • 3 Спецназ

    4 0 Отговор
    Замразяването на квотите от саудитите е защото не
    могат да си изкарат кереча през Ортузкия,
    а 2 милиона на танкер не искат да плащат!

    ФАКТ!

    20:18 01.11.2026

  • 4 осраински

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Не само всу Цяла украйна ще се замрази.Ти само бъди търпелив

    Коментиран от #5

    20:21 01.11.2026

  • 5 Примати

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "осраински":

    Явно вече и на теб не ти се вярва , че Русия изобщо е способна на нещо. Само са та подшушна: бойната глава та една руска балистична ракета е 500 килограма. Един снаряд за руската класическа артилерия има заряд от 9 килограма. Всеки ден Русия използва около 10 000 снаряда. Тоест все едно всеки ден Русия използва около 50 балистични ракети. Вярно тези ракети не заплашват само фронта както артилерията. В началото на войната Русия използваше до 70 000 снаряда… смятай…тоест аз твърдя , че Русия вече няма какво да направи.

    Коментиран от #6

    20:28 01.11.2026

  • 6 Наивник

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Примати":

    си и повтаряш едно и също от 2022 година.
    Руските отдавна нищо нямат но така ви шляпкат по розовите дупенца с лопатките че вие от удоволствие свирите В екстаз.
    По-добре замълчи за да не се шегуват с теб

    21:23 01.11.2026