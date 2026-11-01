ОПЕК+ замрази квотите за добив на петрол през декември

Страните от ОПЕК+ оставиха без промяна квотите си за добив на петрол през декември 2026 г. Решението беше взето на онлайн заседание на седемте водещи производители в обединението – Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Квотата на Русия за декември ще бъде 9,949 млн. барела дневно, а на Саудитска Арабия – 10,478 млн. барела дневно. Ирак ще разполага с квота от 4,431 млн. барела дневно, Кувейт – с 2,676 млн., Казахстан – с 1,628 млн., Алжир – с 1,007 млн., а Оман – с 841 000 барела дневно.

Нивата са същите като определените за септември, октомври и ноември 2026 г. Решението потвърждава очакванията, че ОПЕК+ няма да прави нови промени в производствената си политика до края на годината. На пазара продължават да действат ограничения, свързани с предишни съкращения на добива, докато войната в Близкия изток нарушава част от доставките.

Квотите остават без промяна

„Седемте държави потвърдиха колективния си ангажимент за пълно спазване на Декларацията за сътрудничество“, се посочва в изявлението на ОПЕК.

От април 2025 г. осем водещи държави от ОПЕК+ започнаха постепенно да връщат на пазара количества, които преди това бяха извадени от производството. През септември 2025 г. те напълно отмениха доброволните съкращения от 2,2 млн. барела дневно – с една година по-рано от първоначално планираното.

През октомври 2025 г. започна поетапното премахване на още едно ограничение за добива в размер на 1,65 млн. барела дневно. Впоследствие групата спря новите промени в целите, докато производителите се подготвят за определянето на квотите през 2027 г.

След излизането на Обединените арабски емирства от обединението на 1 май 2026 г. месечните решения се вземат от водеща седморка. Следващата среща на Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман ще се проведе на 29 ноември.

Източници: bta.bg, in.marketscreener.com