ОПЕК+ замрази квотите за добив на петрол през декември

Страните от ОПЕК+ оставиха без промяна квотите си за добив на петрол през декември 2026 г. Решението беше взето на онлайн заседание на седемте водещи производители в обединението – Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.
Квотата на Русия за декември ще бъде 9,949 млн. барела дневно, а на Саудитска Арабия – 10,478 млн. барела дневно. Ирак ще разполага с квота от 4,431 млн. барела дневно, Кувейт – с 2,676 млн., Казахстан – с 1,628 млн., Алжир – с 1,007 млн., а Оман – с 841 000 барела дневно.
Нивата са същите като определените за септември, октомври и ноември 2026 г. Решението потвърждава очакванията, че ОПЕК+ няма да прави нови промени в производствената си политика до края на годината. На пазара продължават да действат ограничения, свързани с предишни съкращения на добива, докато войната в Близкия изток нарушава част от доставките.
Квотите остават без промяна
От април 2025 г. осем водещи държави от ОПЕК+ започнаха постепенно да връщат на пазара количества, които преди това бяха извадени от производството. През септември 2025 г. те напълно отмениха доброволните съкращения от 2,2 млн. барела дневно – с една година по-рано от първоначално планираното.
През октомври 2025 г. започна поетапното премахване на още едно ограничение за добива в размер на 1,65 млн. барела дневно. Впоследствие групата спря новите промени в целите, докато производителите се подготвят за определянето на квотите през 2027 г.
След излизането на Обединените арабски емирства от обединението на 1 май 2026 г. месечните решения се вземат от водеща седморка. Следващата среща на Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман ще се проведе на 29 ноември.
Източници: bta.bg, in.marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Примати
Коментиран от #4
20:15 01.11.2026
2 мда
20:15 01.11.2026
3 Спецназ
могат да си изкарат кереча през Ортузкия,
а 2 милиона на танкер не искат да плащат!
ФАКТ!
20:18 01.11.2026
4 осраински
До коментар #1 от "Примати":Не само всу Цяла украйна ще се замрази.Ти само бъди търпелив
Коментиран от #5
20:21 01.11.2026
5 Примати
До коментар #4 от "осраински":Явно вече и на теб не ти се вярва , че Русия изобщо е способна на нещо. Само са та подшушна: бойната глава та една руска балистична ракета е 500 килограма. Един снаряд за руската класическа артилерия има заряд от 9 килограма. Всеки ден Русия използва около 10 000 снаряда. Тоест все едно всеки ден Русия използва около 50 балистични ракети. Вярно тези ракети не заплашват само фронта както артилерията. В началото на войната Русия използваше до 70 000 снаряда… смятай…тоест аз твърдя , че Русия вече няма какво да направи.
Коментиран от #6
20:28 01.11.2026
6 Наивник
До коментар #5 от "Примати":си и повтаряш едно и също от 2022 година.
Руските отдавна нищо нямат но така ви шляпкат по розовите дупенца с лопатките че вие от удоволствие свирите В екстаз.
По-добре замълчи за да не се шегуват с теб
21:23 01.11.2026