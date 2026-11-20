Русия очаква отговор от европейските представители на поканата на президента Владимир Путин да посетят Москва. Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков пред журналисти по време на Международния младежки женски форум на БРИКС.
По думите му поканата е изпратена по дипломатически канали, а в съответните европейски държави вече се водят обсъждания.
Поканата е свързана с преговорите за Украйна
Изявлението на руския заместник-министър идва ден след като Владимир Путин покани европейски лидери в Москва. Това стана по време на пресконференция в китайския град Шънджън.
Според посоченото от Путин руската страна вече е отправила официална покана до европейските партньори, за да представят вижданията си за мирното уреждане на конфликта в Украйна. Сред темите за обсъждане са позицията на европейските държави относно гаранциите за сигурност за Украйна и евентуалното включване на Европейския съюз в тристранните преговори.
Към момента публично не е обявено европейските представители да са приели поканата. Москва очаква отговора, преди да стане ясно дали и кога ще има среща в руската столица.
Източници: focus-news.net
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