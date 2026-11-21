Украинската атака срещу Кримския мост на 17 ноември вероятно е била най-успешният удар по съоръжението от началото на нападенията срещу него. Това сочи оценка на европейското разузнаване от 18 ноември, цитирана от Fox News.

Според оценката ударът е нанесен след продължителна кампания срещу руските системи за противовъздушна отбрана, радари и средства за радиоелектронна борба. Целта на тази кампания е била да се отслабят защитите около моста и да се създадат условия за по-тежко поражение по ключовата транспортна връзка.

Фокус съобщава, че при атаката са използвани украински ракети и дронове. Значителна част от пътната настилка се е срутила, а е повредена и съседната железопътна линия. Не са посочени данни за жертви или ранени.

Предупреждение за руската логистика

Филип Брийдлав, бивш върховен главнокомандващ на обединените сили на НАТО в Европа и генерал в оставка, оценява пораженията като потенциално сериозен проблем за руското снабдяване на полуострова.

„Руснаците са изключително ограничени в начините, по които доставят провизии до Крим, и прекъсването на движението по Кримски мост сериозно, много силно ще навреди на способността им да снабдяват Крим“, заявява Брийдлав.

По думите му повредите могат значително да ограничат възможностите на Москва да поддържа снабдяването на руските войски в Крим. Оценката се отнася както до превоза на военни материали, така и до доставките на гориво и други провизии, необходими за поддържането на военната инфраструктура на полуострова.

Мостът като логистичен и политически символ

Кримският мост свързва Краснодарския край в Русия с Крим. Той е открит от Владимир Путин през 2018 г. и е сред най-важните инфраструктурни обекти за транспортната връзка с полуострова.

Съоръжението има и силно политическо значение. След руската анексия на Крим през 2014 г. мостът се превърна в символ на стремежа на Москва да свърже полуострова с руската територия. Именно заради това пораженията по него имат значение, което надхвърля непосредствения транспортен ефект.

Последната атака е част от по-продължителни украински действия срещу руската противовъздушна отбрана и системите за наблюдение около моста. Европейската оценка, цитирана от Fox News, определя резултата като вероятно най-тежкия досега, но не посочва срок за пълното възстановяване на пътното и железопътното движение.

Източници: focus-news.net, foxnews.com