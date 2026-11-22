Саудитска Арабия става партньор на България в усилията за привличане на стратегически инвестиции и модернизация на страната. Това заяви премиерът Румен Радев след срещата си в Рияд с престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд.

„Амбицията на правителството да модернизираме България чрез привличане на стратегически инвестиции има вече своя партньор в лицето на Саудитска Арабия“, каза Радев, цитиран от пресслужбата на Министерския съвет.

Обсъждат конкретни инвестиционни проекти

По време на разговорите са обсъдени възможности за двустранно сътрудничество в енергетиката, създаването на индустриални паркове, производствата с висока добавена стойност, туризма, градоустройството, отбранителната индустрия и дигитализацията.

През следващите седмици експертни екипи от Саудитска Арабия ще посетят България. Според Радев това трябва да постави началото на планирането и реализацията на конкретни проекти. Той посочи и потенциала на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия като възможен източник на мащабни инвестиции.

„В Рияд високо ценят политическата стабилност и дългосрочния управленски хоризонт на българското правителство, което дава доверие и увереност на инвеститорите да реализират общи проекти с България“, заяви премиерът.

Свързаността като общ приоритет

Радев определи Саудитска Арабия като ключов партньор на България и Европейския съюз в Близкия изток. По думите му двете страни споделят виждането, че свързаността има значение за сигурността, стабилността и икономическото развитие.

В този контекст българският премиер е поканил принц Мохамед бин Салман да участва в Срещата на върха за свързаността, на която България ще бъде домакин на 8 април 2027 г. заедно с Европейската комисия.

Като един от възможните проекти е посочен бъдещ железопътен коридор през Ирак, Сирия и Турция към България и останалата част от Европа. Според Радев Саудитска Арабия може да има ключова роля за доставката на енергийни ресурси по това направление. Обсъждани са и други инициативи в областта на транспортната, енергийната и дигиталната свързаност.

По-рано в Рияд са се състояли двустранни срещи на български министри със саудитски колеги. Румен Радев пристигна в Саудитска Арабия на официално посещение, като беше посрещнат от министъра на търговията Маджид бин Абдула Ал-Касаби.

Източници: bta.bg