Министър-председателят Румен Радев започна официалното си посещение в Саудитска Арабия. Визитата е по покана на престолонаследника и министър-председател на кралството принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд.

В столицата Рияд българският премиер беше посрещнат от д-р Маджид бин Абдула Ал-Касаби, министър на търговията на Саудитска Арабия и член на Съвета по икономически въпроси и развитие.

Среща с принц Мохамед бин Салман

На 22 ноември Румен Радев ще се срещне с принц Мохамед бин Салман. Разговорите ще се проведат в Рияд.

В българската делегация участват вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров.

В рамките на посещението членовете на делегацията ще проведат двустранни срещи със свои саудитски партньори.

Предишни разговори между представители на двете държави

В началото на ноември Румен Радев разговаря с министъра на вътрешните работи на Саудитска Арабия принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф Ал Сауд, който беше на посещение в България.

Правителствената информационна служба съобщи за началото на официалната визита и за предстоящата среща в Рияд.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg