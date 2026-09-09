Япония трябва да "извлече поуки от историята" на Втората световна война и да "скъса окончателно с милитаризма". Това изявление направи говорителят на Министерството на външните работи на Китай Мао Нин след призив от японската страна към Русия да демонтира символ на хризантема от паметника "Победа на Изток" в Хабаровск, съобщи пресслужбата на китайското външно министерство, цитирана от РБК.

Според нея Япония се е присъединила към ООН, като е признала престъпленията на милитаризма и е приела всички разпоредби на Устава на ООН, а "клаузите за вражеска държава" по отношение на страните, победени във Втората световна война, остават в сила и до днес. С наближаването на 80-годишнината от Токийските процеси Япония трябва да спечели доверието на своите азиатски съседи и международната общност чрез своите действия, добави дипломатът.

Миналата седмица японската представителка Санае Такаичи заяви, че Токио изисква руската страна да демонтира мемориала, отбелязващ победата на СССР над Япония. Тя определи инсталирането на паметника, който изобразява унищожаването на емблемата с хризантемата, признат символ на Япония, като абсолютно неприемливо.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Москва не може да се съобрази с това искане. "С учудване отбелязваме, че по време на възпоменателни събития, отбелязващи бомбардировките над Хирошима и Нагасаки, никой от японските лидери не споменава САЩ - единствената страна в света, използвала ядрени оръжия. Японският народ също не помни това", заяви той.

В отговор на призива на Такаичи, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отбеляза, че единственото, което остава да се поиска, е вятърът да не духа и слънцето да не грее. "Ако Токио се отнася с презрение към японската история, тази болест не бива да се разпространява и върху други", посочи тя.

Паметникът, посветен на победата на СССР над Япония и края на Втората световна война, беше открит в Хабаровск на 4 септември. По замисъл на скулпторите, съветският войник удря с приклада на пушката си граничен пост с изобразена хризантема - символ на имперска Япония. 15-метровата статуя е отлята от бронз.