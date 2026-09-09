Помощ от приятел! Пекин се включи на страната на Русия в спора с Япония за хризантемата на мемориала "Победа на Изток"

Япония трябва да "извлече поуки от историята" на Втората световна война и да "скъса окончателно с милитаризма". Това изявление направи говорителят на Министерството на външните работи на Китай Мао Нин след призив от японската страна към Русия да демонтира символ на хризантема от паметника "Победа на Изток" в Хабаровск, съобщи пресслужбата на китайското външно министерство, цитирана от РБК.
Според нея Япония се е присъединила към ООН, като е признала престъпленията на милитаризма и е приела всички разпоредби на Устава на ООН, а "клаузите за вражеска държава" по отношение на страните, победени във Втората световна война, остават в сила и до днес. С наближаването на 80-годишнината от Токийските процеси Япония трябва да спечели доверието на своите азиатски съседи и международната общност чрез своите действия, добави дипломатът.
Миналата седмица японската представителка Санае Такаичи заяви, че Токио изисква руската страна да демонтира мемориала, отбелязващ победата на СССР над Япония. Тя определи инсталирането на паметника, който изобразява унищожаването на емблемата с хризантемата, признат символ на Япония, като абсолютно неприемливо.
Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Москва не може да се съобрази с това искане. "С учудване отбелязваме, че по време на възпоменателни събития, отбелязващи бомбардировките над Хирошима и Нагасаки, никой от японските лидери не споменава САЩ - единствената страна в света, използвала ядрени оръжия. Японският народ също не помни това", заяви той.
В отговор на призива на Такаичи, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отбеляза, че единственото, което остава да се поиска, е вятърът да не духа и слънцето да не грее. "Ако Токио се отнася с презрение към японската история, тази болест не бива да се разпространява и върху други", посочи тя.
Паметникът, посветен на победата на СССР над Япония и края на Втората световна война, беше открит в Хабаровск на 4 септември. По замисъл на скулпторите, съветският войник удря с приклада на пушката си граничен пост с изобразена хризантема - символ на имперска Япония. 15-метровата статуя е отлята от бронз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #10, #11, #37
15:51 09.09.2026
2 Мишел
Коментиран от #3, #6, #7
15:53 09.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Мишел":2 ри път ли да я побеждава?
Коментиран от #40
15:55 09.09.2026
4 защо е мишок
15:56 09.09.2026
5 Тов. ЧЛЕНИН
Коментиран от #12
15:56 09.09.2026
6 Кой
До коментар #2 от "Мишел":Не ги мисли японците,виж България какви войни е победила,или си поредния копейкин
15:57 09.09.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Мишел":аре на бас , че и ние сме били Рашата на война/?
15:58 09.09.2026
8 Тъпите японци
15:59 09.09.2026
9 да си спомним
15:59 09.09.2026
10 Пичи ,
До коментар #1 от "Пич":Аз се сещам за едни "стари сметки за уреждане " между Китай и СССР ... 🤔
Коментиран от #15, #39
15:59 09.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А ЗА ТЕБЕ
До коментар #5 от "Тов. ЧЛЕНИН":НА САНАЕ СПАЙДУШЕНАТА ХРИЗАНТЕМА
16:01 09.09.2026
13 Уффф
Коментиран от #24
16:01 09.09.2026
14 Маша
16:02 09.09.2026
15 ТЕ ГИ УРЕДИЛИ
До коментар #10 от "Пичи ,":РУСНАЦИТЕ ИМ ДАЛИ ЦЕЛИЯ ОСТРОВ ДАМАНСКИ. ЯЗЪК ЗА ЖЕРТВИТЕ ДЕТО СА ДАЛИ
Коментиран от #21
16:03 09.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Китай
Коментиран от #22
16:05 09.09.2026
18 Далечния изток
16:05 09.09.2026
19 Хаха
16:06 09.09.2026
20 Стоянчо Пуканката
16:06 09.09.2026
21 Уредили
До коментар #15 от "ТЕ ГИ УРЕДИЛИ":Друг път . Сега им дават още . На Байкал не можеш да чуеш рузка реч .
16:06 09.09.2026
22 В костите
До коментар #17 от "Китай":мозък няма!Може би си единствен?
16:06 09.09.2026
23 Подсмърчат нещо
16:07 09.09.2026
24 С едно
До коментар #13 от "Уффф":сепуко на Путин!
Коментиран от #43
16:07 09.09.2026
25 Гориил
Коментиран от #30
16:10 09.09.2026
26 Точно така е
16:11 09.09.2026
27 Радвам се
Коментиран от #29, #31
16:11 09.09.2026
28 Направо им завиждам
16:16 09.09.2026
29 Много сте кухи младите пич
До коментар #27 от "Радвам се":ей точно това ви е проблема...
16:17 09.09.2026
30 Маймуне
До коментар #25 от "Гориил":Разбира се .. Къдеможеш да сравняваш Тойота , Хонда и так далее с китайския москал .
Коментиран от #35
16:20 09.09.2026
31 Время покажет
До коментар #27 от "Радвам се":Фентанилът е за теб, остарява и изкуфява по-бързо.
16:29 09.09.2026
32 мдааааа
16:31 09.09.2026
33 Така и не можах
Прощавам им само, ако по този начин си избиват комплексите. Няма да се гръмнат я.
16:36 09.09.2026
34 На японците единствено им
16:38 09.09.2026
35 Гориил
До коментар #30 от "Маймуне":Разбирам вашата загриженост и бързам да ви информирам, че до 2030 г. китайската автомобилна индустрия ще произвежда 50 милиона автомобила (глобалният общ брой е 100 милиона), което ще означава, че всеки втори автомобил на планетата ще бъде китайски. Япония няма да може да се конкурира.
Коментиран от #41, #44
16:45 09.09.2026
36 Търновец
Коментиран от #46
16:45 09.09.2026
37 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Пич":И Корея също. Големи градове да били японците. Ме знам , кво квичат. Нямат още сключен мир с Русия и де юре да в състояние на война. Когато си поиска Русия може пак да ги почне. Явно малко им беше боя.
Коментиран от #45
16:45 09.09.2026
38 Най хубавата риба
16:45 09.09.2026
39 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Пичи ,":Те тези сметки отдавна ги учредиха. Китай си научи урока по трудния начин и вече си седи на задните части.
16:47 09.09.2026
40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Да не забравяме, че К.О.Т.а.р.А.К-а е болен и да се молим за душата му!
16:49 09.09.2026
41 Маймуне ,
До коментар #35 от "Гориил":И един милиард да произвеждат , кой ще ги купува ? Сигурен съм , че караш новата китайска волга . 🤫
16:51 09.09.2026
42 Някой
16:51 09.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Търновец
До коментар #35 от "Гориил":Китайската автомобилна индустрия забавя темпа а тя е държавно спонсорирана и използува крадени технологии, а Китайското правителство отказва да продава на ЕС критични минерали в суров вид а иска да продава автомобилни части изработени от тях но с развитие на минната индустрия в Канада са открити почти всички критични минерали и Канадското правителство започва тяхната продажба на ЕС в суров вид а VW и BMW скоро започват производство в Канада. Вашите данни за Китайската авто индустрия са силно преувеличени и дори Русите продължават да купуват Немски превозни средства през Китай.
Коментиран от #48
16:55 09.09.2026
45 Чакай малко де
До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":Приключете първо СВО-то .. 😁 ЩЕ ли да ги почнат . Да са благодарни , че излъгаха украинците да върнат ядрата . Сега щяха да мишкуват
16:56 09.09.2026
46 РЕАЛИСТ
До коментар #36 от "Търновец":Я си опресни знанията по история. В Манджурия се беше настанила прославена та и непобедима манджурска армия. Руснаците обаче не знаеха и я разгромиха за няколко дена. Докато американците се задъхваха по японските острови и осъзнаха , че ме стават за войници, то руснаците ги награбиха и ги караха подред, остров след остров. Затова не хвърлена атомната бомба.
16:56 09.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Гориил
До коментар #44 от "Търновец":Не се хипнотизирайте, не си създавайте илюзии и не изпадайте в еуфория.
16:58 09.09.2026
49 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
50 Китай заяви:
Най-големият паметник в Русия, посветен на победата над милитаристична Япония и края на Втората световна война, беше открит в Хабаровск на 4 септември. 15-метровата статуя на съветски войник беше поставена на брега на река Амур. Японският премиер Санае Такаичи поиска паметникът да бъде премахнат, твърдейки, че дизайнът му обижда чувствата на някои японци. Русия отхвърли това искане.
17:01 09.09.2026