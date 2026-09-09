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Помощ от приятел! Пекин се включи на страната на Русия в спора с Япония за хризантемата на мемориала "Победа на Изток"

Помощ от приятел! Пекин се включи на страната на Русия в спора с Япония за хризантемата на мемориала "Победа на Изток"

9 Септември, 2026 15:49 1 308 50

  • китай-
  • русия-
  • япония-
  • си дзинпин-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков

Паметникът, посветен на победата на СССР над Япония и края на Втората световна война, беше открит в Хабаровск на 4 септември

Помощ от приятел! Пекин се включи на страната на Русия в спора с Япония за хризантемата на мемориала "Победа на Изток" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Япония трябва да "извлече поуки от историята" на Втората световна война и да "скъса окончателно с милитаризма". Това изявление направи говорителят на Министерството на външните работи на Китай Мао Нин след призив от японската страна към Русия да демонтира символ на хризантема от паметника "Победа на Изток" в Хабаровск, съобщи пресслужбата на китайското външно министерство, цитирана от РБК.

Според нея Япония се е присъединила към ООН, като е признала престъпленията на милитаризма и е приела всички разпоредби на Устава на ООН, а "клаузите за вражеска държава" по отношение на страните, победени във Втората световна война, остават в сила и до днес. С наближаването на 80-годишнината от Токийските процеси Япония трябва да спечели доверието на своите азиатски съседи и международната общност чрез своите действия, добави дипломатът.

Миналата седмица японската представителка Санае Такаичи заяви, че Токио изисква руската страна да демонтира мемориала, отбелязващ победата на СССР над Япония. Тя определи инсталирането на паметника, който изобразява унищожаването на емблемата с хризантемата, признат символ на Япония, като абсолютно неприемливо.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Москва не може да се съобрази с това искане. "С учудване отбелязваме, че по време на възпоменателни събития, отбелязващи бомбардировките над Хирошима и Нагасаки, никой от японските лидери не споменава САЩ - единствената страна в света, използвала ядрени оръжия. Японският народ също не помни това", заяви той.

В отговор на призива на Такаичи, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отбеляза, че единственото, което остава да се поиска, е вятърът да не духа и слънцето да не грее. "Ако Токио се отнася с презрение към японската история, тази болест не бива да се разпространява и върху други", посочи тя.

Паметникът, посветен на победата на СССР над Япония и края на Втората световна война, беше открит в Хабаровск на 4 септември. По замисъл на скулпторите, съветският войник удря с приклада на пушката си граничен пост с изобразена хризантема - символ на имперска Япония. 15-метровата статуя е отлята от бронз.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    39 6 Отговор
    Китай има не само стари, с и много стари сметки за уреждане с Япония!!!

    Коментиран от #10, #11, #37

    15:51 09.09.2026

  • 2 Мишел

    26 9 Отговор
    Когато Япония победи Русия във война, ще си направи какъвто искаш паметник

    Коментиран от #3, #6, #7

    15:53 09.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    2 ри път ли да я побеждава?

    Коментиран от #40

    15:55 09.09.2026

  • 4 защо е мишок

    7 21 Отговор
    защо путулер не смее да въоръжи Иран?

    15:56 09.09.2026

  • 5 Тов. ЧЛЕНИН

    6 4 Отговор
    АаааЕта невазможна .. А Ким Чо ?

    Коментиран от #12

    15:56 09.09.2026

  • 6 Кой

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Не ги мисли японците,виж България какви войни е победила,или си поредния копейкин

    15:57 09.09.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 13 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    аре на бас , че и ние сме били Рашата на война/?

    15:58 09.09.2026

  • 8 Тъпите японци

    20 7 Отговор
    Да си траят, че да не ядат пак хурката! И без това отдавна са бита карта!

    15:59 09.09.2026

  • 9 да си спомним

    24 3 Отговор
    От1930 до 1945 година имперска Япония избива над 20 милиона под символа на хризантемата!

    15:59 09.09.2026

  • 10 Пичи ,

    7 17 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Аз се сещам за едни "стари сметки за уреждане " между Китай и СССР ... 🤔

    Коментиран от #15, #39

    15:59 09.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А ЗА ТЕБЕ

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тов. ЧЛЕНИН":

    НА САНАЕ СПАЙДУШЕНАТА ХРИЗАНТЕМА

    16:01 09.09.2026

  • 13 Уффф

    17 4 Отговор
    Японците трябва да благодарят всеки ден, за това че навремето СССР не им взима о.Хокайдо.

    Коментиран от #24

    16:01 09.09.2026

  • 14 Маша

    3 6 Отговор
    И розата на Дъртанян !

    16:02 09.09.2026

  • 15 ТЕ ГИ УРЕДИЛИ

    9 3 Отговор

    До коментар #10 от "Пичи ,":

    РУСНАЦИТЕ ИМ ДАЛИ ЦЕЛИЯ ОСТРОВ ДАМАНСКИ. ЯЗЪК ЗА ЖЕРТВИТЕ ДЕТО СА ДАЛИ

    Коментиран от #21

    16:03 09.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Китай

    16 3 Отговор
    И Южна Корея заедно със Северна Корея мразят до мозъка на костите си японците .

    Коментиран от #22

    16:05 09.09.2026

  • 18 Далечния изток

    5 4 Отговор
    е руската прародина!

    16:05 09.09.2026

  • 19 Хаха

    6 8 Отговор
    Смахнати Кремълски палячовци.

    16:06 09.09.2026

  • 20 Стоянчо Пуканката

    13 4 Отговор
    Добре е че по някакъв начин руснаците сдържат китайците, че ако последните тръгнат да си връща на Япония за мизериите през 30-те г. на миналия век, от келявото им "самурайско" островче няма да остане и папер...

    16:06 09.09.2026

  • 21 Уредили

    7 8 Отговор

    До коментар #15 от "ТЕ ГИ УРЕДИЛИ":

    Друг път . Сега им дават още . На Байкал не можеш да чуеш рузка реч .

    16:06 09.09.2026

  • 22 В костите

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Китай":

    мозък няма!Може би си единствен?

    16:06 09.09.2026

  • 23 Подсмърчат нещо

    8 3 Отговор
    Да поискат и САЩ да премахнат възпоменателните паметници за победата над Япония.

    16:07 09.09.2026

  • 24 С едно

    5 7 Отговор

    До коментар #13 от "Уффф":

    сепуко на Путин!

    Коментиран от #43

    16:07 09.09.2026

  • 25 Гориил

    14 2 Отговор
    Нито Китай, нито Русия никога няма да признаят Япония за равнопоставена на световната политическа и дипломатическа сцена. Всякакви опити за реабилитация на Токио ще бъдат безмилостно потушени и блокирани. Дори успешният икономически и финансов потенциал на Япония няма да окаже влияние върху единния и сплотен антияпонски съюз между Москва и Пекин.

    Коментиран от #30

    16:10 09.09.2026

  • 26 Точно така е

    10 2 Отговор
    Япония трябва да "извлече поуки от историята" на Втората световна война и да "скъса окончателно с милитаризма" ! Не е нормално младите японци да не знаят кой ги изби с атомни бомби. Не е нормално да фалшифицират историята си. Все пак уж вече не са окупирани нали? Впрочем имам доста голяма колекция със японски продукти с логото "произведени в окупирана япония"

    16:11 09.09.2026

  • 27 Радвам се

    5 8 Отговор
    Че всички фенове на Русия и Путин са дъртаци и скоро са пътници. Бъдещето след 10год ще е светло дотогава ще ги изтърпим

    Коментиран от #29, #31

    16:11 09.09.2026

  • 28 Направо им завиждам

    10 2 Отговор
    15-метровата статуя е отлята от бронз. А ние в България 5 кила бронз няма от къде да купим на разумна цена . Трябва да крадем стари кранчета от чешмите по селата или да ги подменяме с новите партиди тънкостенни боклуци на Грое

    16:16 09.09.2026

  • 29 Много сте кухи младите пич

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Радвам се":

    ей точно това ви е проблема...

    16:17 09.09.2026

  • 30 Маймуне

    4 8 Отговор

    До коментар #25 от "Гориил":

    Разбира се .. Къдеможеш да сравняваш Тойота , Хонда и так далее с китайския москал .

    Коментиран от #35

    16:20 09.09.2026

  • 31 Время покажет

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Радвам се":

    Фентанилът е за теб, остарява и изкуфява по-бързо.

    16:29 09.09.2026

  • 32 мдааааа

    3 2 Отговор
    Така е . Всичко което не е китайско е менте ...

    16:31 09.09.2026

  • 33 Така и не можах

    1 2 Отговор
    да разбера бг копейците. За толкова години как не се научиха, че от тях нищо не зависи, ами продължават да се правят на дълбокоумни.

    Прощавам им само, ако по този начин си избиват комплексите. Няма да се гръмнат я.

    16:36 09.09.2026

  • 34 На японците единствено им

    2 2 Отговор
    хатесвам тойота, уйскито и женските налъми

    16:38 09.09.2026

  • 35 Гориил

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Маймуне":

    Разбирам вашата загриженост и бързам да ви информирам, че до 2030 г. китайската автомобилна индустрия ще произвежда 50 милиона автомобила (глобалният общ брой е 100 милиона), което ще означава, че всеки втори автомобил на планетата ще бъде китайски. Япония няма да може да се конкурира.

    Коментиран от #41, #44

    16:45 09.09.2026

  • 36 Търновец

    1 4 Отговор
    През Април 1941 в Москва СССР и Япония подписаха 5 годишен пакт за ненападение в който имаше клауза че ако една от страните нападне другата евентуални териториални придобивки няма да са юридически международно признати. През 1941-42 с малки сили Япония можеше да си върне заграбената от Руси и Китайци Манчжурия но Японците се придържаха към пакта. А след Август въпреки обявената пълна капитулация от Япония Русо-Украинците продължават настъпление и в нарушение на пакта завземат Сахалин и Курилската верига и брутално изгонват от домовете им 300000 мирни Японци както и хиляди мирни Аину и в тяхните жилища се настаняват пришълци от Украйна и Русия - братя Славяни

    Коментиран от #46

    16:45 09.09.2026

  • 37 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И Корея също. Големи градове да били японците. Ме знам , кво квичат. Нямат още сключен мир с Русия и де юре да в състояние на война. Когато си поиска Русия може пак да ги почне. Явно малко им беше боя.

    Коментиран от #45

    16:45 09.09.2026

  • 38 Най хубавата риба

    2 0 Отговор
    И кралски краб са точно от Хабаровск. Краката са му по метър и 50 и дебели като краставица. Ама е много скъп ....

    16:45 09.09.2026

  • 39 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пичи ,":

    Те тези сметки отдавна ги учредиха. Китай си научи урока по трудния начин и вече си седи на задните части.

    16:47 09.09.2026

  • 40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да не забравяме, че К.О.Т.а.р.А.К-а е болен и да се молим за душата му!

    16:49 09.09.2026

  • 41 Маймуне ,

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Гориил":

    И един милиард да произвеждат , кой ще ги купува ? Сигурен съм , че караш новата китайска волга . 🤫

    16:51 09.09.2026

  • 42 Някой

    4 1 Отговор
    Всички наоколо трябва да мразят Япония, защото е нападала ли нападала държави - примерно 17 държави. И много ВСВ. Още от 1910 държи Корея като колония и части от Китай още от 1931 и после 1937. Напада едно време британските Малая, Сингапур, Хонконг и Бирма (днешен Мианмар). Напада Индонезия. Напада днешните Виетнам, Лаос и Камбоджа. Напада Филипините. Напада Австралия. Напада Пърл Харбър. Тайланд след нахлуване се съгласява да е съюзник. Е загубили са войната и си носят последиците, както си ги носи Германия със загубени територии. Оста е била Райхът, Италия и Япония.

    16:51 09.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Търновец

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "Гориил":

    Китайската автомобилна индустрия забавя темпа а тя е държавно спонсорирана и използува крадени технологии, а Китайското правителство отказва да продава на ЕС критични минерали в суров вид а иска да продава автомобилни части изработени от тях но с развитие на минната индустрия в Канада са открити почти всички критични минерали и Канадското правителство започва тяхната продажба на ЕС в суров вид а VW и BMW скоро започват производство в Канада. Вашите данни за Китайската авто индустрия са силно преувеличени и дори Русите продължават да купуват Немски превозни средства през Китай.

    Коментиран от #48

    16:55 09.09.2026

  • 45 Чакай малко де

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":

    Приключете първо СВО-то .. 😁 ЩЕ ли да ги почнат . Да са благодарни , че излъгаха украинците да върнат ядрата . Сега щяха да мишкуват

    16:56 09.09.2026

  • 46 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Търновец":

    Я си опресни знанията по история. В Манджурия се беше настанила прославена та и непобедима манджурска армия. Руснаците обаче не знаеха и я разгромиха за няколко дена. Докато американците се задъхваха по японските острови и осъзнаха , че ме стават за войници, то руснаците ги награбиха и ги караха подред, остров след остров. Затова не хвърлена атомната бомба.

    16:56 09.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Гориил

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Търновец":

    Не се хипнотизирайте, не си създавайте илюзии и не изпадайте в еуфория.

    16:58 09.09.2026

  • 49 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 50 Китай заяви:

    0 0 Отговор
    „Япония трябва да се поучи от историята, напълно да скъса с милитаризма и да спечели доверието на съседните азиатски страни и международната общност чрез конкретни действия“, каза тя. Мао Нин отбеляза, че правилното разбиране на историята и подходът към нея служат като показател за способността на Япония да изпълни ангажимента си за мирно развитие. Тя припомни, че Япония се е присъединила към ООН, като е признала престъпленията на милитаризма и е приела Устава в неговата цялост. Според дипломата, разпоредбите на Устава на ООН относно държавите, победени във Втората световна война, „все още остават в сила“.

    Най-големият паметник в Русия, посветен на победата над милитаристична Япония и края на Втората световна война, беше открит в Хабаровск на 4 септември. 15-метровата статуя на съветски войник беше поставена на брега на река Амур. Японският премиер Санае Такаичи поиска паметникът да бъде премахнат, твърдейки, че дизайнът му обижда чувствата на някои японци. Русия отхвърли това искане.

    17:01 09.09.2026

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