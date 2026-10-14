Високо напрежение! Китай заплаши Тайван с последствия заради инцидент с кораб

Китай предупреди Тайван, че ще понесе последствия заради използването на водно оръдие срещу китайски риболовен кораб край островите Пратас в Южнокитайско море. Инцидентът е станал по-рано през октомври, след като екипажът на плавателния съд не изпълнил нареждане да напусне ограничена за плаване зона.

По данни на тайванската брегова охрана корабът впоследствие е получил повреда в двигателя. Той е бил изтеглен на буксир от друг китайски плавателен съд.

Пекин: Тайпе трябва да понесе последствията

Говорителят на китайската Служба по въпросите на Тайван Чън Бинхуа заяви, че Китай има „безспорен суверенитет“ над островите Пратас и прилежащите им води. По думите му китайските плавателни съдове имат право да извършват дейност в района.

Те трябва да понесат всички произтичащи от това последствия.

Чън обвини тайванските власти, че използват опасни и груби методи срещу китайски кораби, застрашават живота и имуществото на екипажите и умишлено изострят напрежението между двата бряга на Тайванския проток. Той не уточни какви конкретни мерки може да предприеме Пекин.

Китайският представител заяви още, че Пекин ще защитава живота и имуществото на китайските граждани. Изявлението му беше предадено от Ройтерс.

Тайпе отхвърли обвиненията

Тайвански представител, запознат със ситуацията около островите Пратас, заяви пред Ройтерс, че бреговата охрана е извършвала обичайни действия по прилагане на закона. Според него реакцията е била „изключително предпазлива и пропорционална“.

Островите Пратас се намират между южната част на Тайван и Хонконг, на повече от 400 километра от основния тайвански остров. Архипелагът е под контрола на Тайпе, но Пекин не признава тайванския суверенитет над него. На островите има самолетна писта, но няма постоянно цивилно население. Ежедневната охрана се осъществява от тайванската брегова охрана.

Натиск чрез действия в „сивата зона“

Заместник-генералният секретар на тайванския Съвет за национална сигурност Ли Вън заяви на форум в Тайпе, че Китай все по-активно използва тактики от така наречената „сива зона“. Това са действия под прага на открит военен конфликт, чрез които постепенно се увеличава натискът върху Тайван.

По думите на Ли Вън Пекин включва в подобни операции кораби на морската милиция и научноизследователски съдове. Той предупреди, че тези действия могат да нарушат транспортни връзки или да нанесат щети на критична инфраструктура.

През последните пет години Китай значително засили военното си присъствие около Тайван. Пекин продължава да разглежда демократично управлявания остров като част от своята територия, докато правителството в Тайпе отхвърля претенциите му.

Източници: news.bg, kelo.com