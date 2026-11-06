Кая Калас: Украйна трябва да е част от сигурността на Европа

Украйна трябва да бъде напълно интегрирана в европейската архитектура за сигурност, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя подчерта, че руският президент Владимир Путин няма право на вето по въпросите, които засягат сигурността на Европа.

Калас направи изказването във Варшава, където говори редом до полския външен министър Радослав Шикорски и украинския външен министър Андрий Сибига.

ЕС трябва да участва в мирните преговори

„Вече разполагаме с европейска архитектура за сигурност. НАТО и Европейският съюз имат своите съответни роли. Трябва да гарантираме, че Украйна е интегрирана в тази архитектура“, каза Калас.

Върховният представител на ЕС заяви още, че Европейският съюз трябва да участва в преговорите за евентуално мирно споразумение за Украйна. По думите ѝ решенията за бъдещата сигурност на Европа не могат да бъдат вземани без участието на европейските държави и на Киев.

Калас посочи, че НАТО и ЕС вече имат свои отделни, но взаимно свързани роли в европейската система за сигурност. Според нея мястото на Украйна трябва да бъде определено в рамките на тази съществуваща архитектура, а не чрез договорености извън нея.

Призив за спиране на руските саботажни действия

Калас настоя и за прекратяване на руските саботажни действия срещу Европа. Тя постави въпроса в контекста на по-широките дискусии за сигурността на континента и за условията, при които може да бъде постигнато бъдещо мирно споразумение.

Изявлението във Варшава идва на фона на продължаващите разговори за ролята на Европейския съюз в евентуален мирен процес и за гаранциите за сигурност за Украйна.

Източници: bta.bg