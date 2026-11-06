Кая Калас: Украйна трябва да е част от сигурността на Европа

Украйна трябва да бъде напълно интегрирана в европейската архитектура за сигурност, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя подчерта, че руският президент Владимир Путин няма право на вето по въпросите, които засягат сигурността на Европа.
Калас направи изказването във Варшава, където говори редом до полския външен министър Радослав Шикорски и украинския външен министър Андрий Сибига.„Вече разполагаме с европейска архитектура за сигурност. НАТО и Европейският съюз имат своите съответни роли. Трябва да гарантираме, че Украйна е интегрирана в тази архитектура“, каза Калас.
ЕС трябва да участва в мирните преговори
Върховният представител на ЕС заяви още, че Европейският съюз трябва да участва в преговорите за евентуално мирно споразумение за Украйна. По думите ѝ решенията за бъдещата сигурност на Европа не могат да бъдат вземани без участието на европейските държави и на Киев.
Калас посочи, че НАТО и ЕС вече имат свои отделни, но взаимно свързани роли в европейската система за сигурност. Според нея мястото на Украйна трябва да бъде определено в рамките на тази съществуваща архитектура, а не чрез договорености извън нея.
Призив за спиране на руските саботажни действия
Калас настоя и за прекратяване на руските саботажни действия срещу Европа. Тя постави въпроса в контекста на по-широките дискусии за сигурността на континента и за условията, при които може да бъде постигнато бъдещо мирно споразумение.
Изявлението във Варшава идва на фона на продължаващите разговори за ролята на Европейския съюз в евентуален мирен процес и за гаранциите за сигурност за Украйна.
Източници: bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верно ли бе
Коментиран от #3, #10, #17
22:05 06.11.2026
2 Диагноза
22:05 06.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Понеже обичат Русия и Путин
До коментар #3 от "Чети":повече от руснаците, отивали директно на почетната първа линия........ на фpoнтa.
22:07 06.11.2026
5 Пич
22:09 06.11.2026
6 А50
22:09 06.11.2026
7 стоян георгиев
Коментиран от #16, #18
22:09 06.11.2026
8 ДрайвингПлежър
22:09 06.11.2026
9 Кала от злоба
Семейното Й възпитание я натресе на тая длъжност без конкурс
Тя не е за таз работа
Какъв опит има, нешзвестно
22:09 06.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Маринов
22:13 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А50
До коментар #7 от "стоян георгиев":Даже в еврозоната и шенген. Това че има концлагери в 404 не е никакъв проблем за либералната демокрация
22:15 06.11.2026
17 Европеец
До коментар #1 от "Верно ли бе":Не знам, мисля че са я хванали някъде край бреговете на Естония.... По заглавието ми се струва, ей това недоразумение е стигнало до извода на руския президент, но казано в друг контекст.... Украйна беше галеното дете на Съветския съюз.... Ако украинската клика не се вразуми бъдещето на Украйна остава неясно...... Има два лоши варианта.... А има и един добър- Украйна да бъде необвързана с фашизъм, неутрална и не въоръжен буфер между Русия и Европейския тоталитарен и колониален съюз (ако все още съществува когато бъде подписан мирен договор)... А за каята каквото и да кажа няма да бъде хубаво, затова толкова....
22:15 06.11.2026
18 Не е така!
До коментар #7 от "стоян георгиев":Окраина ще е част от ОНД, заедно с Русия и Беларус. И ще е хваната и с военна клауза. Няма мърдане.
Коментиран от #37
22:16 06.11.2026
19 Мирно споразумение
22:16 06.11.2026
20 Оги
22:16 06.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Преговорите са си преговори
22:21 06.11.2026
24 Гориил
22:21 06.11.2026
25 Доктор
22:24 06.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Когато посягаме на чуждото
22:25 06.11.2026
28 хахахахха
22:26 06.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бай Хой
22:44 06.11.2026
31 АманДа
22:48 06.11.2026
32 УКРАЙНА ИМА
ФАКТ.
ЕВРОПА СЪС УКРАНСКИТЕ ВОЕННИ СИЛИ
ШЕ БЪДЕ ПО СИГУРНА
Коментиран от #33
22:48 06.11.2026
33 хахахахха
До коментар #32 от "УКРАЙНА ИМА":от кога тука се разказват вицове
22:49 06.11.2026
34 така, така
Вече дори не си мисля, че жалкото създание разиграва оня случай на .ъ., но упорит. Не, тази си е трагедия и единственото спасение е да си се прибира дома и да ги забавлява там. Вече не ми остана чувство за хумор, когато трябва да я коментирам
23:08 06.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пущиня(к)
23:20 06.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.