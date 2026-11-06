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Кая Калас: Украйна трябва да е част от сигурността на Европа
  Тема: Украйна

Кая Калас: Украйна трябва да е част от сигурността на Европа

6 Ноември, 2026 22:03 892 37

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  • володимир зеленски

Върховният представител на ЕС заяви, че Владимир Путин няма право на вето по въпросите на европейската сигурност, тя настоя Брюксел да участва в евентуалните мирни преговори

Кая Калас: Украйна трябва да е част от сигурността на Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна трябва да бъде напълно интегрирана в европейската архитектура за сигурност, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя подчерта, че руският президент Владимир Путин няма право на вето по въпросите, които засягат сигурността на Европа.

Калас направи изказването във Варшава, където говори редом до полския външен министър Радослав Шикорски и украинския външен министър Андрий Сибига.

„Вече разполагаме с европейска архитектура за сигурност. НАТО и Европейският съюз имат своите съответни роли. Трябва да гарантираме, че Украйна е интегрирана в тази архитектура“, каза Калас.

ЕС трябва да участва в мирните преговори

Върховният представител на ЕС заяви още, че Европейският съюз трябва да участва в преговорите за евентуално мирно споразумение за Украйна. По думите ѝ решенията за бъдещата сигурност на Европа не могат да бъдат вземани без участието на европейските държави и на Киев.

Калас посочи, че НАТО и ЕС вече имат свои отделни, но взаимно свързани роли в европейската система за сигурност. Според нея мястото на Украйна трябва да бъде определено в рамките на тази съществуваща архитектура, а не чрез договорености извън нея.

Призив за спиране на руските саботажни действия

Калас настоя и за прекратяване на руските саботажни действия срещу Европа. Тя постави въпроса в контекста на по-широките дискусии за сигурността на континента и за условията, при които може да бъде постигнато бъдещо мирно споразумение.

Изявлението във Варшава идва на фона на продължаващите разговори за ролята на Европейския съюз в евентуален мирен процес и за гаранциите за сигурност за Украйна.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли бе

    40 4 Отговор
    Каква е тази скумрия ?

    Коментиран от #3, #10, #17

    22:05 06.11.2026

  • 2 Диагноза

    44 5 Отговор
    Тази е ненормална. Защо са я пуснали да "управлява"? Тя има нужда от лечение!

    22:05 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Понеже обичат Русия и Путин

    9 14 Отговор

    До коментар #3 от "Чети":

    повече от руснаците, отивали директно на почетната първа линия........ на фpoнтa.

    22:07 06.11.2026

  • 5 Пич

    31 4 Отговор
    Добре бе, може ли целият свят да й се чодиграва колко е тъпа, а Урсулианците да я пращат насам натам като панайрджийска мечка, за да й се смеят?!

    22:09 06.11.2026

  • 6 А50

    25 4 Отговор
    Издишате Кайче, издишате

    22:09 06.11.2026

  • 7 стоян георгиев

    3 30 Отговор
    Украйна трябва да е част от ес и то колкото се може по скоро.

    Коментиран от #16, #18

    22:09 06.11.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    10 5 Отговор
    ЩО?!!!

    22:09 06.11.2026

  • 9 Кала от злоба

    22 4 Отговор
    се и наакала повече от друг път
    Семейното Й възпитание я натресе на тая длъжност без конкурс
    Тя не е за таз работа
    Какъв опит има, нешзвестно

    22:09 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Маринов

    21 2 Отговор
    Голямата изненада след приключване на войната ще е, че не Украина, а Русия ще е част от сигурността на Европа. И тия неща сега се договарят в САЩ. А гестаповските наследници си лаят. До следващите избори

    22:13 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А50

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Даже в еврозоната и шенген. Това че има концлагери в 404 не е никакъв проблем за либералната демокрация

    22:15 06.11.2026

  • 17 Европеец

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Верно ли бе":

    Не знам, мисля че са я хванали някъде край бреговете на Естония.... По заглавието ми се струва, ей това недоразумение е стигнало до извода на руския президент, но казано в друг контекст.... Украйна беше галеното дете на Съветския съюз.... Ако украинската клика не се вразуми бъдещето на Украйна остава неясно...... Има два лоши варианта.... А има и един добър- Украйна да бъде необвързана с фашизъм, неутрална и не въоръжен буфер между Русия и Европейския тоталитарен и колониален съюз (ако все още съществува когато бъде подписан мирен договор)... А за каята каквото и да кажа няма да бъде хубаво, затова толкова....

    22:15 06.11.2026

  • 18 Не е така!

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Окраина ще е част от ОНД, заедно с Русия и Беларус. И ще е хваната и с военна клауза. Няма мърдане.

    Коментиран от #37

    22:16 06.11.2026

  • 19 Мирно споразумение

    11 0 Отговор
    Калас настоява да спрат руските саботажи из Европа, Лавров настоява да спре ЕС да налива пари и оръжия в Украйна и нито едните спират, нито другите, само се джавкат по разни форуми и медии.

    22:16 06.11.2026

  • 20 Оги

    10 0 Отговор
    Ще участваш, Кайо, ще разнасяш чай и мъфини на дядо Дончо и дядо Владко.

    22:16 06.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Преговорите са си преговори

    9 0 Отговор
    Но денацификацията и демилитаризацията няма да спира, както след Минск и Истанбул.

    22:21 06.11.2026

  • 24 Гориил

    12 1 Отговор
    Тя е луда. Защо са ѝ нужни десет милиона етнически руснаци в Европа?

    22:21 06.11.2026

  • 25 Доктор

    17 0 Отговор
    Уникално тъпо същество.

    22:24 06.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Когато посягаме на чуждото

    13 0 Отговор
    YCCP, сега наречена у крайна беше част от сигурността на руската федерация. Сега европейската империя полага невероятните усилия да я превърне в територия на империята , внушавайки , че е много важна за сигурността на Европа . Но може ли Европа да бъде сигурна , при положение , че застрашава сигурността на съседната федерация. Ние ли сме единствените важни , които се нуждаем от сигурност?

    22:25 06.11.2026

  • 28 хахахахха

    15 2 Отговор
    Путин пък преспокойно може да каже че мижавия ес няма право да участва в преговорите,защото няма нищо общо с 404

    22:26 06.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бай Хой

    6 0 Отговор
    Украйна в Европа е равностойно на барман алкохолик , касоразбивач банкер и наркоман аптекар ....

    22:44 06.11.2026

  • 31 АманДа

    5 0 Отговор
    РазКайай се Кайа!

    22:48 06.11.2026

  • 32 УКРАЙНА ИМА

    0 7 Отговор
    НАЙ СИЛНАТА АРМИЯ В ЕВРОПА .

    ФАКТ.

    ЕВРОПА СЪС УКРАНСКИТЕ ВОЕННИ СИЛИ

    ШЕ БЪДЕ ПО СИГУРНА

    Коментиран от #33

    22:48 06.11.2026

  • 33 хахахахха

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "УКРАЙНА ИМА":

    от кога тука се разказват вицове

    22:49 06.11.2026

  • 34 така, така

    2 0 Отговор
    Умилително е когато Кая реши да изкаже някакво становище - винаги първо те залива бруталната й некомпетентност и след това усещането, че си слушал най-голямата глупост, която е възможно да бъде сътворена по темата. Това й изказване не прави изключение.

    Вече дори не си мисля, че жалкото създание разиграва оня случай на .ъ., но упорит. Не, тази си е трагедия и единственото спасение е да си се прибира дома и да ги забавлява там. Вече не ми остана чувство за хумор, когато трябва да я коментирам

    23:08 06.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пущиня(к)

    0 0 Отговор
    Да идва у БГ-то! Тука сите сме са подсигурили!

    23:20 06.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

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