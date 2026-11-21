Кримският мост няма бъдеще и „така или иначе няма да остане на място“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американския телевизионен канал Ен Би Си, цитирано от ДПА.

По думите му руският президент Владимир Путин трябва да разбере това, след като Украйна е поразила съоръжението три пъти през седмицата и му е нанесла щети. Мостът свързва основната част на Русия с полуостров Крим и се използва за доставки за руските сили в окупираните от Москва части на Украйна.

„Разбира се, че ще трябва да отговорим на това“, заяви Зеленски.

Така украинският президент коментира руските атаки срещу инфраструктурата на страната му. Той посочи, че през тази година руските военни постоянно са нанасяли удари по железници и мостове.

Две жертви при удар по Кривий Рих

Междувременно руска балистична ракета е ударила центъра на Кривий Рих, родния град на Зеленски. При атаката са загинали седемгодишно момче и 20-годишна жена, съобщи ръководителят на градската администрация Олександър Вилкул.

Ръководителят на областната военна администрация Олександър Ганжа съобщи, че ранените са 60, сред които шест деца. Данните са цитирани от Асошиейтед прес.

Киев представя ударите по Кримския мост като отговор на руските атаки срещу украинска инфраструктура. Москва използва съоръжението като важен маршрут за снабдяване на силите си, а последните поражения поставят под въпрос бъдещата му експлоатация.

Източници: bta.bg, apnews.com