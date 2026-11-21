Доналд Тръмп е заявил пред европейски лидери, че след края на войната в Украйна европейските държави могат да използват за собствените си нужди средствата, които сега отделят за конфликта. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Американският президент се е включил по телефона в срещата на държавите от т.нар. „Коалиция на желаещите“, проведена в Берлин в четвъртък. Разговорът е бил след тристранната среща на Тръмп с руския президент Владимир Путин и китайския държавен глава Си Дзинпин в Китай.

„Той каза, че Европа харчи много пари и че след края на войната европейците биха могли да ги харчат за себе си“, заяви Зеленски.

Украинският президент уточни, че не е възприел думите на Тръмп като заплаха. Според Зеленски американският президент е заявил след завръщането си във Вашингтон, че Путин ясно е изразил желание войната да бъде прекратена по дипломатически път.

Зеленски е скептичен към готовността на Путин

Зеленски обаче изрази съмнение, че руският президент е готов да направи необходимите отстъпки.

„Аз съм малко по-скептичен от американците относно готовността му за компромиси. Между другото, казах това и на американския екип“, посочи украинският президент.

Русия продължава да настоява Украйна да отстъпи цялата територия на Донбас като условие за мирно споразумение. Зеленски отхвърля това искане и подчертава, че украински военнослужещи са загинали в защитата на региона след началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

Преговорите между Русия и Украйна са възобновени този месец в Абу Даби след деветмесечно прекъсване. Според Зеленски американските посредници трябва да договорят дневния ред и датата на следващия кръг.

Зеленски е готов за разговор с Путин на срещата на Г-20

„Със сигурност Америка ще се опита да организира срещата възможно най-скоро. Убеден съм обаче, че Русия ще предприеме всички възможни стъпки, за да я отложи поне малко“, заяви той.

Украинският президент приветства изявленията на американски представители, че европейските държави трябва да участват като пълноправни партньори в мирния процес.

Зеленски заяви също, че е готов да участва в срещата на върха на Г-20, на която Тръмп ще бъде домакин следващия месец в Маями. Той е готов и за личен разговор с Путин, но все още не е получил покана за форума.

На фона на дипломатическите усилия Зеленски съобщи за нови руски удари по граждански обекти в Кривой рог. По думите му са загинали най-малко двама души, сред които седемгодишно момче. Москва и Киев отричат умишлено да атакуват гражданска инфраструктура.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг, който посети Киев, заяви, че няма смисъл Путин да говори за мир на международни срещи, ако руските въоръжени сили продължават да нанасят удари по граждански обекти. Той определи предполагаемото нарушение на полското въздушно пространство от две руски ракети и дрон като „възмутителна провокация“ и призова съюзниците да увеличат подкрепата си за Украйна.

Източници: news.bg