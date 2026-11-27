Питър Уайлдинг, политическият стратег, на когото се приписва най-ранната документирана употреба на термина Brexit, предложи две възможни названия за бъдеща кампания за връщане на Великобритания в Европейския съюз – Breturn и Brejoin.

„Ако търсите нещо запомнящо се, има няколко възможности: Let's Breturn или Brejoin“, заяви Уайлдинг пред POLITICO. Той обаче подчерта, че е твърде рано да се прогнозира какви ще бъдат лозунгите при евентуален нов референдум.

Нов дебат за отношенията с ЕС

Изказването му идва на фона на подновените спорове във Великобритания за бъдещите отношения с Брюксел. Премиерът Анди Бърнам заявява, че Brexit не е дал резултатите, обещавани на британските избиратели, и търси варианти за по-близко сътрудничество с Европейския съюз.

Бърнам е казал, че би искал Великобритания отново да стане член на ЕС в рамките на живота му, но едновременно с това изключва подобна стъпка без допитване до гражданите. По думите му връщане в съюза без референдум би било „немислимо“. Правителството обсъжда различни възможности за дългосрочните отношения, без да е обявило решение за повторно членство.

Според Уайлдинг политическите послания вече трябва да се променят. Той очаква евентуална кампания за сближаване с ЕС да бъде насочена към по-младите избиратели и бизнеса, а не да възпроизвежда споровете и лицата от кампанията през 2016 г.

От Brexit до Breturn

Уайлдинг използва думата Brexit през 2012 г. в текст за мястото на Великобритания в Европа. Оксфордският речник на английския език посочва публикацията като най-ранното документирано доказателство за употребата на термина.

Думата се утвърждава като съкращение за напускането на Европейския съюз и става част от политическия език по време на референдума на 23 юни 2016 г. Тогава 51,9% от гласувалите подкрепят напускането на ЕС.

Уайлдинг определя лозунга Take Back Control като един от най-успешните елементи на кампанията за Brexit. Според него днешният политически спор се развива в различна среда, тъй като последиците от напускането вече могат да бъдат сравнявани с обещанията от преди вота.

Кампанията срещу връщането

На 25 ноември Найджъл Фараж подкрепи старта на Keep Britain Out – инициатива, която се противопоставя на евентуално връщане на Великобритания в ЕС. Кампанията събира представители на лагера, подкрепил напускането през 2016 г.

Уайлдинг смята, че именно действията и посланията на Бърнам ще определят дали ще се оформят две ясно разграничени кампании – за повторно присъединяване и за оставане извън съюза. Той оцени британското общество като неподготвено за нова битка по темата и сравни настоящия момент с „предварителна отборна подготовка“ преди началото на мача.

Източници: news.bg, theguardian.com, news.sky.com