Подразделението Lasar’s Group на Националната гвардия на Украйна съобщи за поразени 22 единици руска военна техника при специална операция в Запорожка област. Сред машините са 14 танка, две командно-щабни машини, две единици инженерна техника и четири военни автомобила.

Според пресслужбата на подразделението „над 20 единици руска техника“ са били поразени или унищожени с дронове. Lasar’s Group е публикувала и видеозапис, на който се виждат удари по танкове и друга техника, за която се твърди, че е била прикрита.

Два унищожени танка и поразена техника

В разбивката на резултатите са посочени два унищожени танка и един унищожен военен автомобил. Други 12 танка са отчетени като поразени, както и две командно-щабни машини, две единици инженерна техника и три военни автомобила.

Така съобщените данни разграничават напълно унищожената техника от машините, които са били ударени, но за които не е посочено, че са унищожени. Затова твърдението за 14 танка се отнася до общия брой поразени и унищожени танкове, а не само до напълно извадените от строя машини.

Операцията е извършена с безпилотни апарати

По информация на подразделението ударите са нанесени от оператори на дронове. Публикуваните кадри показват атаки срещу руски танкове и друга техника, но не дават независима оценка на щетите по всяка отделна машина.

Съобщението за операцията идва от украинската страна. В публикацията не са посочени конкретният район в Запорожка област, датата на самите удари или данни за руска реакция. Няма и потвърждение от руските власти за нанесените щети.

Източници: focus-news.net, armyinform.com.ua