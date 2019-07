Грандиозен скандал на двата бряга на Атлантика

Отявленият евроскептик и привърженик на президента на САЩ Доналд Тръмп Найджъл Фараж призова британският посланик във Вашингтон да бъде уволнен. Повод за искането му станаха изтекли във в. "Мейл он сънди" дипломатически документи с негативни оценки на посланика за правителството на Тръмп, предаде ДПА.

"(Посланик) Ким Дарък е напълно неподходящ за тази и колкото по-бързо си тръгне, толкова по-добре", написа Фараж в Тwitter, а пред "Мейл он сънди" заяви, че Дарък е "грешният човек за британски посланик" при управлението на Тръмп, защото има глобалистки виждания и е напълно против доктрината на президента на САЩ.

Kim Darroch is totally unsuitable for the job and the sooner he is gone the better. https://t.co/ESiefO3UYm