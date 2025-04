Откриха древен град на 3400 години в Египет, свързан с Тутанкамон и Рамзес II (СНИМКИ)

Египетски и френски археолози направиха сензационно откритие в северен Египет – останките от голям древноегипетски град на възраст около 3400 години, който датира от епохата на Новото царство. Откритият град, разположен в района Ком ел-Нугус, западно от Александрия, може би е основан по време на управлението на фараона Ехнатон, бащата на Тутанкамон, и по-късно разширен от Рамзес II.

До неотдавна учените смятаха, че този район е бил населен едва през елинистическия период, след като Александър Велики завладява Египет около 332 г. пр. Хр. и основава градове и некрополи. Но при проучвания на елинистическото селище изследователите попадат на неочаквана находка – структури от кирпич, датирани още в Новото царство (ок. 1550–1070 г. пр. Хр.), което прави това най-ранното известно египетско селище северно от езерото Мареотис.

Археологът Силвен Денен от Френския национален център за научни изследвания (CNRS), който ръководи разкопките, споделя пред Live Science, че макар точният размер на селището още да не е известен, неговото организирано планиране около главна улица подсказва значителен мащаб. Впечатляващ е и инженерният подход – улицата е била специално проектирана да събира и отвежда дъждовната вода, предпазвайки сградите от ерозия.

Сред археологическите находки особено внимание привличат останките от храм, построен от Рамзес II, както и няколко погребални параклиса, в които се споменават военни лица. Това навежда на мисълта, че селището може да е имало и военно предназначение, вероятно съчетано с административни функции и защитни стени.

Едно от най-любопитните открития е фрагмент от амфора с печат, носещ името Меритатон – дъщеря на Ехнатон и Нефертити. Откритието свидетелства за производство на вино, принадлежащо на кралско имение, датирано към края на управлението на Ехнатон, известен с религиозната си реформа, насочена към култа към Атон – слънчевия диск. След смъртта му Тутанкамон възстановява традиционния политеизъм.

„Присъствието на този печат предполага, че лозята в покрайнините на Египет са били част от по-широка стратегия за заселване на пустинните райони и вероятно са били охранявани от армията“, обяснява Денен.

