Демокрация по руски! 1400 ареста за няколко часа

Руската полиция е арестувала 1373 души, излезли вчера на демонстрация в Москва с искане за свободни избори. Това са данни на неправителствената организация "ОВД-Инфо", според която това е най-големият брой арести от протестното движение през 2012 г. срещу завръщането в Кремъл на Владимир Путин, предаде AFP.

По официални данни на полицията в Москва в демонстрацията са участвали около 3500 души, от които около 700 професионални журналисти и блогъри. Тя съобщи вчера за 1074 ареста за различни провинения.

Опозицията протестира срещу недопускането на независими кандидати до местните избори на 8 септември, които се очертава да бъдат трудни за подкрепящите властта кандидати в контекста на социално недоволство.

Журналисти съобщават за извършени насилствено арести и за много демонстранти с травми по главата. "Задържанията, непропорционалната употреба на сила срещу мирни демонстранти е посегателство срещу основните свободи на изразяване, сдружаване и събиране", заяви говорителка на върховния представител на ЕС за външната политика и сигурността Федерика Могерини.

Unprecedented 1,388 detained in Moscow. This was planned. Police started arresting even before protest began. The authorities are scared at how often small protests have been springing up & want to intimidate. But polls show the number of Russians willing to protest is ticking up pic.twitter.com/uXj7DlTKqv