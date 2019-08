Тръмп се обиди за Гренландия! Отмени визита в Дания

Американският президент Доналд Тръмп съобщи в Тwitter, че отлага планирана среща с премиерката на Дания Мете Фредериксен заради липсата на интерес от нейна страна към офертата му за покупка на Гренландия, предадоха информационните агенции.

"Дания е много специална страна с невероятни хора, но въз основа на коментара на премиера Мете Фредериксен, че тя не проявява интерес към обсъждане на продажбата на Гренландия, аз ще отложа нашата среща, планирана след две седмици, за друго време", написа Тръмп в социалната мрежа.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....