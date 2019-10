Аятолахът: Врагове се опитват да ни скарат

Върховният ирански лидер аятолах Али Хаменей каза, че "врагове" се опитват "да всяват раздор" между Иран и неговия съсед Ирак, разтърсван от близо седмица от протести, при които бяха убити над 100 и ранени повече от 6000 души, предаде Франс прес.

"Иран и Ирак са страни, чиито сърце и душа са свързани. Врагове се опитват да всяват раздор, но те не успяха и заговорът им няма да даде резултат", написа в Тwitter Хаменей, без да назове тези "врагове".

Според държавната информационна агенция ИСНА туитът е реакция на демонстрациите в Ирак, главно в столицата Багдад и южната част на страната с преобладаващо шиитско население, избухнали на 1 октомври с искания за оставката на обвиненото в корупция правителство и за икономически реформи.

#Iran and #Iraq are two nations whose hearts & souls are tied together through faith in God & love for #ImamHussain & the progeny of the Prophet (pbut). This bond will grow stronger day by day.



Enemies seek to sow discord but they’ve failed & their conspiracy won’t be effective. https://t.co/Psya7CJGLB